"Hotline di Babbo Natale": quando un errore di stampa creò una magia militare Il Colonnello Harry Shoup rispose alle chiamate dei bambini, fornendo la posizione di Babbo Natale

"Hotline di Babbo Natale" del 1955: tutto iniziò quando un annuncio su un giornale locale di Colorado Springs, Colorado, invitava i bambini a chiamare Babbo Natale direttamente. L'annuncio conteneva il numero di telefono, ma a causa di un errore di stampa, il numero indicato era quello del telefono rosso del Comando della Difesa Aerea Continentale (CONAD) al posto di quello dell'agenzia di giocattoli prevista.

Il Colonnello Harry Shoup, il direttore dell'operazione presso il CONAD, ricevette la prima chiamata quella vigilia di Natale. Inizialmente, Shoup pensò che fosse uno scherzo o una chiamata sbagliata, ma quando rispose, sentì la voce di un bambino che chiedeva di Babbo Natale. Il Colonnello, invece di interrompere la chiamata, giocò il gioco e rispose alle domande del bambino sulla posizione attuale di Babbo Natale.

La notizia dell'errore si diffuse rapidamente, e la "Hotline di Babbo Natale" del CONAD divenne un fenomeno nazionale. Il personale militare rispose a migliaia di chiamate da bambini curiosi, fornendo dettagli immaginari sul viaggio di Babbo Natale attraverso il cielo. Il tutto era accompagnato da una dose di buon umore e spirito natalizio.

Quell'errore si trasformò in una tradizione annuale, e quando il CONAD divenne il NORAD nel 1958, la tradizione continuò. Ancora oggi, il NORAD traccia il percorso di Babbo Natale durante la vigilia di Natale e fornisce aggiornamenti in tempo reale attraverso il sito web e il numero di telefono dedicato, coinvolgendo volontari e personale militare per portare gioia a bambini di tutto il mondo.

Per saperne di più clicca su https://www.noradsanta.org/en.