Ecco la donna più ricca del mondo, ha un patrimonio di 100 miliardi di dollari

Françoise Bettencourt Meyers, l’erede dell’impero L’Oréal, è attualmente la donna più ricca del mondo: la prima ad accumulare un patrimonio di 100 miliardi di dollari. E' quanto emerge dal Bloomberg billionaires Index. Nello specifico, nella seduta di giovedì, dopo che il titolo L'Oreal ha guadagnato lo 0,58%, toccando il prezzo record di 451,30 euro, il patrimonio stimato dell'imprenditrice francese è salito a 100,2 miliardi di dollari (90.507 milioni di euro). Bettencourt Meyers ha una fortuna di 1,2 miliardi di dollari in più rispetto a un anno fa, il che la rende la 14esima persona più ricca del mondo.

Nata nel 1953, Françoise Bettencourt Meyers è la figlia unica di Liliane Bettencourt, che era la donna più ricca del mondo fino alla sua morte nel 2017. Françoise è entrata per la prima volta nella lista dei miliardari di Forbes nel 2018.

Bettencourt Meyers e la sua famiglia possiedono circa il 33% delle azioni di L’Oréal, la più grande azienda di cosmetici e bellezza del mondo, fondata nel 1909 dal nonno, il chimico Eugène Paul Louis Schueller1. Françoise è vicepresidente del consiglio di amministrazione di L’Oréal, e nel consiglio siedono anche i suoi due figli, Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers.

L’Oréal è la prima azienda al mondo di prodotti di bellezza e possiede più di 35 marchi di cosmetici, prodotti per la cura della pelle e cura della persona. Tra le principali società nel suo portafoglio ci sono Maybelline, Garnier e Nyx.

L’azienda è rimasta al passo coi tempi grazie alla tecnologia e alle acquisizioni. Di recente ha lanciato una sorta di cuffia per aiutare le persone a scegliere le fragranze. Ma oltre ad alimentare il suo incubatore tecnologico, L’Oréal continua ad acquisire marchi indipendenti e a stringere alleanze strategiche per seguire le tendenze.

Nel 2018, il suo programma Open Innovation ha accolto Jecca, un marchio di trucco genderless fondato dal transgender Jessica Blacker. Più di recente, nel 2021, ha acquistato (per una cifra non precisata) Youth To The People, un’azienda californiana di prodotti per la cura della pelle che utilizza miscele vegane ed estratti di superfood.

