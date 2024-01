Il Mar Rosso e la guerra degli Houthi contro i super ricchi del petrolio Le organizzazioni paramilitari sostenute dall'Iran mettono a rischio le rotte commerciali

Navi da guerra statunitensi e britanniche hanno intercettato 21 droni e missili lanciati martedì dalle aree dello Yemen controllate dalla milizia Houthi appoggiata dall'Iran, hanno detto funzionari. Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno ora valutando come fermare altri attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso.

Gli attacchi Houthi, in solidarietà con Hamas nella sua guerra contro Israele, hanno costretto le più grandi compagnie di navigazione del mondo a dirottare le navi lontano dal Mar Rosso, creando ritardi e costi aggiuntivi avvertiti in tutto il mondo attraverso l’aumento dei prezzi del petrolio e di altri beni importati.

L’amministrazione Biden e un certo numero di alleati hanno dichiarato la scorsa settimana che riterranno gli Houthi responsabili degli attacchi, un avvertimento che suggerisce che il governo potrebbe prendere in considerazione attacchi di ritorsione sul territorio Houthi nello Yemen, hanno detto funzionari militari. Invece di arretrare, gli Houthi sembrano aver intensificato i loro attacchi.

Finora, gli Stati Uniti si sono trattenuti dal colpire le basi Houthi nello Yemen, in gran parte per evitare di indebolire una fragile tregua nella guerra civile dello Yemen. Funzionari del Pentagono hanno elaborato piani per colpire le basi nello Yemen e le strutture dove sembrano essere ormeggiate le imbarcazioni utilizzate per attaccare le navi, e anche Londra sta valutando un'azione militare.

La situazione in Medio Oriente

La Corte internazionale di giustizia, il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, inizierà questa settimana le udienze in un caso portato dal Sud Africa che accusa Israele di aver commesso un genocidio a Gaza.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha detto che un missile lanciato da un drone israeliano ha colpito un'ambulanza nel centro di Gaza, uccidendo sei persone. Israele non ha commentato.

Gli ostaggi israeliani tenuti nella Striscia di Gaza "non saranno restituiti vivi" a meno che le forze israeliane non se ne vadano , ha detto un portavoce di Hamas.

Antony Blinken, il segretario di stato americano, ha incontrato Mahmoud Abbas , il leader dell'Autorità Palestinese, per discutere il ruolo che potrebbe svolgere a Gaza quando il conflitto si allenterà. Dietro le quinte, i paesi arabi stanno costruendo un consenso su uno scenario del “ giorno dopo ”.