Kate Middleton operata, in clinica per due settimane. I media: è grave Due settimane di ricovero e tre mesi di convalescenza non sono un quadro clinico sereno

Kate Middleton, principessa del Galles, è stata ricoverata per un intervento chirurgico addominale programmato e rimarrà in un ospedale privato per fino a due settimane. Lo ha rivelato in una nota ufficiale lo staff di Kensington Palace.

La principessa Kate Middleton prevede di tornare agli impegni pubblici dopo Pasqua, si legge nella nota. La futura regina di 42 anni è stata ricoverata alla London Clinic ieri. La Principessa del Galles spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il più possibile la normalità per i suoi figli e il suo desiderio che le informazioni mediche personali rimangano private.

Il palazzo non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha confermato che la sua condizione non era dovuta a una cancro. Anche se in generale gode di buona salute, Kate è stata precedentemente ricoverata durante la gravidanza a causa di gravi nausee mattutine. Il palazzo ha detto che Kate, moglie del principe William, desidera scusarsi per aver rinviato i suoi prossimi impegni: "Si augura di ripristinare quanti più impegni possibile, il più presto possibile", ha detto il palazzo.

Secondo diversi media britannici, anche se Kate non soffre di cancro, il suo stato di salute "è talmente grave da costringerla a restare in ospedale fino a due settimane e la sua convalescenza dovrebbe durare dai due ai tre mesi", osserva la Bbc parlando dell'intervento a cui è stata sottoposta in una clinica privata di Londra ieri. "È chiaro dal periodo di tempo in cui Catherine dovrebbe rimanere in ospedale e dal tono della dichiarazione rilasciata dal Palazzo che le sue condizioni sono gravi", aggiunge la Bbc. Da parte sua, il principe William ha sospeso le sue funzioni ufficiali per il periodo di degenza e recupero della moglie Kate.

Kate è la figlia di una assistente di volo e di un coordinatore di volo. Nata a Reading, Inghilterra, il 9 gennaio 1982, Catherine Elizabeth Middleton è cresciuta con una sorella minore, Pippa, e un fratello minore, James. La famiglia è originaria di una zona benestante del Berkshire, a ovest di Londra, e si trasferì in Giordania quando Kate aveva 2 anni a causa del lavoro del padre. Tornarono in Inghilterra nel 1986, e Kate frequentò l'esclusivo Marlborough College, dove era attiva in sport come il tennis. Incontrò per la prima volta il principe William, figlio maggiore della defunta principessa Diana e del re Carlo III, all'Università di St. Andrews in Scozia.

Dopo la burrascosa partenza di Harry e Meghan per la California nel 2020, il principe e la principessa di Galles hanno consolidato la loro posizione come tra i membri più popolari della famiglia reale. Kate, in particolare, è rimasta una figura regale affidabile agli occhi del pubblico: la madre sorridente di tre figli che può confortare genitori in lutto presso un hospice per bambini o stupire la nazione suonando il piano durante un concerto natalizio trasmesso in televisione. È stata tra i reali che sono apparsi al servizio natalizio annuale a Sandringham.

Intanto, si apprende che Re Carlo III, 75 anni, subirà a sua volta un intervento chirurgico la prossima settimana, in una clinica di Londra, per una problema di "prostata ingrossata". Lo ha reso noto Buckingham Palace, poco dopo le notizie sul ricovero di Kate.