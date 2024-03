Crash globale di Facebook, blackout in tutta Europa Milioni di utenti social nel panico, in tilt anche Instagram. Nessun chiarimento di Meta

Facebook ha subito un blackout globale che ha interessato milioni di utenti per diverse ore. Le cause del disservizio non sono ancora state completamente chiarite, ma diverse ipotesi sono state formulate. Quella che viene maggiormente accreditata è frutto di un errore umano durante l'aggiornamento del software, che ha mandato in tilt tutto il sistema, creando di conseguenza anche il malfunzionamento dei server o ad altri componenti hardware: di qui l'interruzione del servizio.

Ma non si esclude un attacco hacker mirato potrebbe aver causato il down di tutte le applicazione di Meta, dunque anche instagram compresa. Al momento, Facebook non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulle cause del blackout. L'azienda ha tuttavia comunicato di essere al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il servizio il prima possibile.

Milioni di utenti in tutto il mondo sono stati colpiti dal disservizio.

Fai una pausa dai social network: questo potrebbe essere un buon momento per disconnettersi e dedicarsi ad altre attività.

Il blackout di Facebook è un evento significativo, che ha evidenziato la dipendenza di molte persone da questa piattaforma.