Netanyahu non molla: truppe su Rafah, decisione inevitabile La liberazione degli ostaggi di pari passo con la distruzione di Hamas

Tel Aviv, Israele - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso martedì di lanciare un'incursione nella città meridionale di Rafah nella Striscia di Gaza, dove centinaia di migliaia di palestinesi si stanno rifugiando durante il quasi sette mesi di guerra, proprio mentre sembra che i negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas stiano guadagnando slancio. I commenti di Netanyahu sono giunti poco prima dell'arrivo del segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken in Israele per far avanzare i colloqui per il cessate il fuoco, che sembrano essere uno dei round di negoziati più seri tra Israele e Hamas dall'inizio della guerra.

Netanyahu ha detto che Israele entrerà a Rafah, che Israele sostiene essere l'ultimo baluardo di Hamas, indipendentemente dal fatto che venga raggiunto un accordo di scambio ostaggi-per-cessate il fuoco. I suoi commenti sembravano essere mirati a placare i suoi partner di governo nazionalisti, ma non era chiaro se avrebbero avuto qualche rilevanza su un eventuale accordo emergente con Hamas.

"L'idea che fermeremo la guerra prima di raggiungere tutti i suoi obiettivi è fuori discussione", ha detto Netanyahu, secondo un comunicato del suo ufficio. "Entreremo a Rafah ed elimineremo i battaglioni di Hamas là - con o senza accordo, per ottenere la vittoria totale." Gli Stati Uniti hanno ripetutamente detto di opporsi all'operazione di Rafah fino a quando Israele non presenterà un piano credibile per evacuare e proteggere i circa 1,5 milioni di persone che cercano rifugio lì. Blinken, parlando in Giordania prima di volare in Israele, ha detto che il "focus" al momento è migliorare la situazione umanitaria e raggiungere un accordo di cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi israeliani. Ha detto che Israele ha offerto una "forte proposta" e ha esortato Hamas a rispondere. "Nessun altro ritardo. Nessuna altra scusa. Il momento di agire è adesso", ha detto.

"Vogliamo vedere nei prossimi giorni questo accordo prendere forma". Netanyahu ha subito pressioni dai suoi partner di governo a non procedere con un accordo che potrebbe impedire a Israele di invadere Rafah. Il suo governo potrebbe essere minacciato se accetta un accordo perché membri del gabinetto di linea dura hanno chiesto un attacco a Rafah. Netanyahu si è incontrato martedì con uno di quei partner, il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, secondo l'ufficio del ministro, che ha detto che Netanyahu gli ha promesso che "Israele entrerà a Rafah, ha promesso che non stiamo fermando la guerra e ha promesso che non ci sarà un accordo imprudente."

Con più della metà dei 2,3 milioni di abitanti della Striscia di Gaza che si rifugiano a Rafah, la comunità internazionale, compreso il principale alleato di Israele, gli Stati Uniti, ha avvertito Israele contro eventuali offensive che mettano a rischio i civili. Netanyahu martedì si rivolgeva al Forum Tikva, un piccolo gruppo di famiglie di ostaggi distinto dal principale gruppo che rappresenta le famiglie degli israeliani rapiti. Il forum ha indicato di preferire vedere Hamas schiacciato rispetto alla libertà dei loro cari.

La maggior parte delle famiglie e dei loro sostenitori ha manifestato in migliaia ogni settimana per un accordo che riporti a casa gli ostaggi, dicendo che dovrebbe avere la precedenza rispetto all'azione militare. La coalizione di Netanyahu è composta da partiti ultranazionalisti e religiosi conservatori, e i critici del leader israeliano sostengono che le sue decisioni durante la guerra siano state guidate da considerazioni politiche piuttosto che da interessi nazionali, una accusa che Netanyahu nega. Il suo governo potrebbe collassare se uno dei partiti contrario a un accordo si ritirasse, uno scenario che Netanyahu cercherebbe di evitare considerando che il suo sostegno è crollato nei sondaggi di opinione da quando è iniziata la guerra, anche se è aumentato leggermente gradualmente.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che guida il partito ultranazionalista Sionismo Religioso, ha detto lunedì che stava cercando la "totale annientamento" dei nemici di Israele, sembrando fare riferimento ad Hamas, in una parte registrata dei suoi commenti durante un evento per segnare la fine delle festività pasquali che sono state trasmesse nei media israeliani. "Non puoi fare un lavoro a metà", ha detto. L'accordo attuale in discussione, mediato dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar, prevedrebbe il rilascio di dozzine di ostaggi in cambio di una sospensione della lotta di sei settimane come parte di una fase iniziale, secondo un funzionario egiziano e i media israeliani.

Sarebbero inoltre rilasciati centinaia di prigionieri palestinesi detenuti da Israele, compresi alcuni che scontano lunghe pene detentive. Blinken, che si stava incontrando con leader regionali in Arabia Saudita e Giordania prima di atterrare a Tel Aviv martedì, ha esortato Hamas lunedì ad accettare l'ultima proposta, definendola "straordinariamente generosa" da parte di Israele. Ma resta un punto di attrito su cosa succederà dopo.

Hamas ha chiesto garanzie che un eventuale rilascio di tutti gli ostaggi ponga fine alla quasi sette mesi di assedio di Israele a Gaza e al ritiro delle sue truppe dal territorio devastato. Israele ha offerto solo una pausa prolungata, promettendo di riprendere la sua offensiva una volta terminata la prima fase dell'accordo. La questione ha ostacolato ripetutamente gli sforzi dei mediatori durante mesi di colloqui. La guerra Israele-Hamas è stata innescata dall'insolita incursione del 7 ottobre nel sud di Israele in cui i militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e rapito circa 250 ostaggi. Israele dice che i militanti tengono ancora in ostaggio circa 100 persone e i resti di altre oltre 30.

La guerra a Gaza ha ucciso più di 34.000 palestinesi, secondo funzionari sanitari locali. La guerra ha spinto circa l'80% della popolazione della Striscia di Gaza, composta da 2,3 milioni di persone, lontano dalle loro case, ha causato vasta distruzione in diverse città e ha spinto il nord di Gaza sull'orlo della carestia.