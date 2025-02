Trump choc: «Non escludo che l'Ucraina possa diventare russa" L’ex presidente statunitense avvia nuovi contatti con Mosca per negoziare un accordo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intensificato i contatti con il presidente russo Vladimir Putin nel tentativo di porre fine al conflitto in Ucraina. Trump ha dichiarato di aver avuto discussioni significative con Putin riguardo alla guerra, esprimendo ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace.

Proposta di scambio: risorse naturali per assistenza

Una delle proposte avanzate dall'amministrazione Trump prevede che l'Ucraina conceda accesso alle sue risorse naturali, come elementi delle terre rare, in cambio di ulteriore supporto militare ed economico da parte degli Stati Uniti. Questa strategia mira a garantire un ritorno tangibile per l'assistenza fornita e a ridurre la dipendenza degli Stati Uniti da fornitori avversari.

Reazioni internazionali e preoccupazioni

La comunità internazionale osserva con attenzione queste mosse diplomatiche. Alcuni analisti esprimono preoccupazione riguardo alla possibilità che l'Ucraina possa essere costretta a fare concessioni territoriali o politiche significative per soddisfare le condizioni imposte dalla Russia per la pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato l'importanza di ottenere forti garanzie di sicurezza dalla Russia e ha ribadito la necessità di coinvolgere l'Ucraina in qualsiasi negoziato che la riguardi.

Prossimi passi e incontri programmati

Delegati dell'amministrazione Trump sono attesi in Europa per colloqui ad alto livello, inclusa una visita in Ucraina, per discutere le prospettive di pace e le condizioni per un possibile accordo. Un incontro tra Trump e Putin potrebbe essere organizzato in una sede neutrale, con l'obiettivo di finalizzare i dettagli di un accordo che ponga fine al conflitto in corso.