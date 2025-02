L'ex ministro Wallace: "Trump e Putin, un'eco dell'appeasement nazista" Critiche alle trattative tra Trump e Putin per la pace in Ucraina: errori come con i nazisti

a cura di

Federico Festa

venerdì 14 febbraio 2025 alle 18:24



Sir Ben Wallace, ex segretario alla Difesa del Regno Unito, ha espresso preoccupazione per i colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin mirati a porre fine al conflitto in Ucraina. Wallace ha paragonato queste negoziazioni all'appeasement del 1938