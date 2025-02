Asteroide 2024 YR4: rischio d'impatto con la Terra previsto per dicembre 2032 La NASA aggiorna le probabilità di collisione per l'asteroide 2024 YR4: rischio 1,5 per cento

Il 27 dicembre 2024, il telescopio ATLAS in Cile ha individuato un nuovo asteroide, denominato 2024 YR4. Con un diametro compreso tra 40 e 90 metri, questo corpo celeste è stato classificato come un oggetto near-Earth di tipo Apollo, a causa della sua orbita che interseca quella terrestre. La scoperta ha immediatamente attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale, data la possibilità di un futuro impatto con il nostro pianeta.

Aggiornamento delle probabilità di impatto

Inizialmente, le stime preliminari indicavano una probabilità di collisione con la Terra del 3,1% per il 22 dicembre 2032. Tuttavia, grazie a osservazioni più dettagliate, tra cui quelle effettuate dal Very Large Telescope, la NASA ha rivisto al ribasso questa probabilità, portandola all'1,5%. Parallelamente, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha stimato una probabilità di impatto dell'1,38%. Queste discrepanze sono normali e derivano dai diversi modelli e dati utilizzati nelle analisi. È importante notare che le probabilità di impatto possono variare con l'acquisizione di nuovi dati e l'affinamento dei modelli orbitali.

Possibili scenari di impatto

Nel caso improbabile di una collisione, l'asteroide potrebbe causare danni significativi, soprattutto se dovesse colpire una zona densamente popolata. Le aree potenzialmente a rischio includono regioni tra il Sud America e l'India, con città come Bogotá, Lagos e Mumbai situate nel corridoio di possibile impatto. Tuttavia, l'Europa e l'Italia sono escluse da queste zone a rischio. È fondamentale sottolineare che, nonostante le attuali stime, ulteriori osservazioni potrebbero ridurre ulteriormente la probabilità di impatto fino ad annullarla completamente.

Strategie di difesa planetaria

Nel caso in cui le future analisi confermassero un rischio significativo di collisione, le agenzie spaziali hanno già considerato possibili interventi. Una delle strategie più promettenti è quella di deviare l'asteroide dalla sua traiettoria attraverso l'impatto con una sonda spaziale, come dimostrato con successo dalla missione DART nel 2022. Questa tecnica prevede l'utilizzo di un veicolo spaziale per colpire l'asteroide a grande velocità, alterandone leggermente l'orbita e scongiurando così l'impatto con la Terra. L'idea di distruggere l'asteroide con esplosivi nucleari, spesso rappresentata nei film, è considerata meno pratica e più rischiosa dagli esperti.

Monitoraggio continuo e prossimi passi

L'asteroide 2024 YR4 continua a essere oggetto di monitoraggio costante da parte di numerosi osservatori astronomici in tutto il mondo. Entro la fine dell'anno, un nuovo telescopio situato sul monte Mùfara, in Sicilia, entrerà in funzione, contribuendo alla scoperta e al monitoraggio di oggetti potenzialmente pericolosi come questo. Inoltre, gli scienziati stanno analizzando immagini d'archivio per individuare eventuali osservazioni precedenti dell'asteroide, al fine di migliorare la precisione dei calcoli orbitali. Con l'avanzare delle ricerche e delle osservazioni, è probabile che le stime di rischio vengano ulteriormente aggiornate, offrendo una valutazione sempre più accurata della minaccia rappresentata da 2024 YR4.