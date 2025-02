Giallo morte Gene Hackman e della moglie: i corpi mummificati L'attore premio Oscar e la pianista Betsy Arakawa sono stati trovati senza vita a Santa Fe

I corpi di Gene Hackman, 95 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, 63 anni, erano in avanzato stato di decomposizione. La donna aveva parti mummificate. Possibile solo dopo un decesso avvenuto da settimane. I corpi sono stati scoperti da due addetti alla manutenzione che, preoccupati per la mancanza di contatti da circa due settimane, hanno deciso di entrare nella residenza, trovando la porta principale socchiusa. All'interno, Hackman è stato rinvenuto vicino alla cucina, mentre Arakawa è stata trovata in un bagno, con accanto un flacone di medicinali aperto e pillole sparse sul lavandino. Uno dei loro tre cani è stato trovato morto, mentre gli altri due erano vivi.

Prime ipotesi e dichiarazioni ufficiali

Le autorità hanno dichiarato che sui corpi non sono stati riscontrati segni evidenti di trauma. Inizialmente, la figlia di Hackman, Elizabeth, ha ipotizzato un possibile avvelenamento da monossido di carbonio come causa del decesso. Tuttavia, le verifiche effettuate dai tecnici del gas non hanno rilevato fughe o anomalie negli impianti della casa. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha definito le morti "abbastanza sospette da richiedere un'indagine approfondita", pur non escludendo alcuna ipotesi, tra cui omicidio, suicidio, incidente o cause naturali.

Stato dei corpi e dettagli aggiuntivi

Secondo il rapporto delle autorità, i corpi presentavano segni di decomposizione avanzata, suggerendo che il decesso fosse avvenuto diversi giorni, se non settimane, prima del ritrovamento. Il corpo di Arakawa mostrava gonfiore al viso e mummificazione delle estremità. Accanto a lei, una stufetta elettrica era stata rovesciata, probabilmente durante una caduta. Hackman è stato trovato in una stanza adiacente alla cucina, con un bastone da passeggio e un paio di occhiali da sole vicino al corpo, suggerendo una possibile caduta improvvisa.

Reazioni e omaggi dal mondo dello spettacolo

La notizia della scomparsa di Hackman e Arakawa ha suscitato numerose reazioni nel mondo del cinema e dello spettacolo. Il regista Francis Ford Coppola ha dichiarato: "La perdita di un grande artista è sempre motivo sia di lutto che di celebrazione: Gene Hackman era un attore magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità. Piango la sua perdita e celebro la sua esistenza e il suo contributo". Anche Clint Eastwood ha espresso il suo cordoglio, definendo Hackman "un attore intenso e istintivo" e "un caro amico che mancherà molto".

Prossimi passi nelle indagini

Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita per determinare le cause esatte del decesso della coppia. Sono in corso esami tossicologici e ulteriori analisi, i cui risultati potrebbero richiedere diverse settimane. Nel frattempo, la famiglia Hackman ha rilasciato un comunicato esprimendo profonda tristezza per la perdita e chiedendo rispetto per la loro privacy durante questo periodo difficile.