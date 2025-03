"Anora" domina gli Oscar con cinque premi, tra cui miglior film e regia La tragicommedia di Sean Baker trionfa nella notte delle stelle

La 97ª edizione degli Oscar ha incoronato Anora, il film di Sean Baker, che ha conquistato cinque statuette, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio. La protagonista Mikey Madison ha vinto come Miglior Attrice, battendo la favorita Demi Moore.

Baker, noto per il suo cinema indipendente, ha dedicato il suo discorso alla salvaguardia delle sale cinematografiche, sottolineando la necessità di preservare l’esperienza del grande schermo in un’epoca dominata dallo streaming. Inoltre, ha reso omaggio alla comunità delle lavoratrici del sesso, da sempre al centro delle sue storie: "Hanno condiviso con me le loro esperienze di vita per anni. Il mio più profondo rispetto. Grazie!".

Il primo Oscar per il Brasile

Grande emozione per il Brasile, che ha ottenuto il suo primo Oscar con il film I'm Still Here, premiato come Miglior Film Internazionale. Il lungometraggio racconta la scomparsa dell'ex deputato Rubens Paiva, avvenuta nel 1971 sotto il regime militare, e la strenua resistenza della sua vedova, Eunice Paiva.

Il regista Walter Salles, ritirando il premio, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento: "A nome del cinema brasiliano, sono onorato di ricevere questo premio in un gruppo di registi così straordinari. È qualcosa di incredibile".

I protagonisti della serata

Tra gli altri premiati della serata spiccano:

Zoe Saldaña, vincitrice del premio come Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in Emilia Pérez.

Kieran Culkin, che ha conquistato la statuetta come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione in A Real Pain.

La stessa Emilia Pérez, arrivata con tredici nomination, ha chiuso la serata con solo due statuette, deludendo le aspettative a causa di alcuni post a sfondo razzista che sono riemersi dal suo passato nel corso delle ultime settimane.

Emozioni e tributi nella notte degli Oscar

L’evento, presentato da Conan O’Brien, ha regalato momenti di grande emozione. L’apertura è stata affidata ad Ariana Grande e Cynthia Erivo, che hanno eseguito brani iconici come Somewhere Over the Rainbow e Defying Gravity, tratto da Wicked.

Nel tradizionale segmento In Memoriam, condotto da Morgan Freeman, è stato reso omaggio all’attore Gene Hackman, recentemente scomparso, e al produttore Quincy Jones, ricordato in un tributo speciale con Queen Latifah.

I vincitori delle principali categorie

Miglior Film: Anora

Anora Miglior Regista: Sean Baker (Anora)

Sean Baker (Anora) Miglior Attore: Adrien Brody (The Brutalist)

Adrien Brody (The Brutalist) Miglior Attrice: Mikey Madison (Anora)

Mikey Madison (Anora) Miglior Attore Non Protagonista: Kieran Culkin (A Real Pain)

Kieran Culkin (A Real Pain) Miglior Attrice Non Protagonista: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Miglior Film Internazionale: I'm Still Here (Brasile)

I'm Still Here (Brasile) Miglior Film d’Animazione: Flow

Flow Miglior Documentario: No Other Land

No Other Land Miglior Montaggio: Sean Baker (Anora)

Sean Baker (Anora) Migliori Costumi: Paul Tazewell (Wicked)

Paul Tazewell (Wicked) Miglior Scenografia: Nathan Crowley e Lee Sanders (Wicked)

Nathan Crowley e Lee Sanders (Wicked) Miglior Trucco: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli (The Substance)

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli (The Substance) Miglior Canzone Originale: El Mal – Clement Ducol, Camille e Jacques Audiard (Emilia Pérez)

La notte degli Oscar 2025 ha celebrato il cinema indipendente e internazionale, sottolineando l'importanza della settima arte nel raccontare storie profonde e universali.