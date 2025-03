Ucraina, Pechino: "Ogni sforzo per una pace duratura" "La parte cinese è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo"

"Ogni sforzo che contribuisca a una risoluzione pacifica della crisi ucraina dovrebbe essere sostenuto". La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, si è espressa così sulla prospettiva di un confronto sull'Ucraina tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Ruolo costruttivo con la comunità internazionale"

"Per quanto riguarda la crisi ucraina - ha affermato Mao Ning - la Cina ha sempre aderito ai quattro principi enunciati dal presidente Xi Jinping, ovvero che la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi devono essere rispettate, che gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere sostenuti, che le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi devono essere prese in considerazione e che qualsiasi sforzo per promuovere una risoluzione pacifica della crisi deve essere sostenuto. La parte cinese è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo insieme alla comunità internazionale per risolvere finalmente la crisi e raggiungere una pace duratura".