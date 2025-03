Israele riprende i bombardamenti su Gaza: oltre 200 vittime Dopo una fragile tregua, l'escalation di violenza riaccende il conflitto nella Striscia di Gaza.

Nelle prime ore di stamane, l'aviazione israeliana ha lanciato una serie di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza, segnando la più grave escalation dalla fine della tregua di gennaio. Secondo fonti mediche locali, almeno 235 persone hanno perso la vita, tra cui numerosi civili, donne e bambini.

Il contesto della tregua interrotta

La tregua, in vigore da gennaio, era stata raggiunta dopo mesi di intensi combattimenti che avevano causato migliaia di vittime e una devastazione diffusa nella regione. Tuttavia, i negoziati per estendere il cessate il fuoco si sono arenati, con Israele che ha accusato Hamas di non rispettare gli accordi, in particolare riguardo al rilascio degli ostaggi israeliani. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha giustificato l'operazione militare affermando che "Hamas, i ribelli Houthi, l'Iran e tutti coloro che cercano di terrorizzare non solo Israele, ma anche gli Stati Uniti d'America, pagheranno un prezzo: si scatenerà l'inferno".

Le reazioni internazionali e il rischio di un conflitto prolungato

La comunità internazionale ha espresso profonda preoccupazione per la ripresa delle ostilità. L'Unione Europea ha invitato entrambe le parti a esercitare moderazione e a riprendere i negoziati di pace. Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno a Israele, attribuendo la responsabilità della ripresa dei combattimenti a Hamas per il mancato rilascio degli ostaggi. Tuttavia, organizzazioni umanitarie hanno denunciato l'alto numero di vittime civili e la crescente crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. ?

Medio Oriente in fiamme

La ripresa dei bombardamenti su Gaza rappresenta un grave passo indietro nei fragili progressi verso la pace nella regione. La situazione attuale rischia di precipitare in un conflitto prolungato, con conseguenze devastanti per la popolazione civile. È fondamentale che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi diplomatici per fermare l'escalation e promuovere una soluzione duratura al conflitto israelo-palestinese.?