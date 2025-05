Vulcan, il robot di Amazon che "sente" gli oggetti: rivoluzione nei magazzini Presentato a Dortmund, Vulcan è il primo robot dotato di senso del tatto, già operativo in Germania

Una nuova frontiera nella robotica: Vulcan e il senso del tatto

Amazon ha presentato Vulcan, il suo primo robot dotato di senso del tatto, durante l'evento "Delivering the Future" a Dortmund, Germania. Vulcan rappresenta un significativo passo avanti nella robotica, essendo in grado di percepire e manipolare oggetti con delicatezza, grazie a sensori di forza e un braccio robotico avanzato. Questa capacità permette al robot di gestire circa il 75% degli articoli presenti nei magazzini Amazon, migliorando l'efficienza delle operazioni di stoccaggio e prelievo.

Collaborazione uomo-robot: un equilibrio strategico

Nonostante l'introduzione di Vulcan, Amazon sottolinea che l'obiettivo non è sostituire i lavoratori umani, ma piuttosto migliorare le condizioni lavorative. Vulcan è progettato per affiancare gli operatori, occupandosi delle mansioni più faticose, come il prelievo di oggetti da scaffali alti o bassi, riducendo così il rischio di infortuni. L'azienda evidenzia l'importanza della collaborazione tra robot e personale umano, con i robot che gestiscono compiti ripetitivi e gli operatori che si concentrano su attività più complesse.

Impatto sull'occupazione e prospettive future

L'introduzione di Vulcan solleva interrogativi sull'impatto dell'automazione sull'occupazione. Tuttavia, Amazon afferma che l'automazione ha portato alla creazione di nuovi ruoli, come tecnici per la manutenzione dei robot e specialisti in robotica. L'azienda offre programmi di formazione per aiutare i dipendenti a sviluppare competenze tecniche avanzate. Vulcan è attualmente operativo nei centri di Spokane, Washington, e Amburgo, Germania, con piani di espansione in altri magazzini in Europa e Stati Uniti .DDay.it