Vertice europeo a Kiev: tregua di 30 giorni e tribunale speciale Zelensky riceve i leader della "coalizione dei volenterosi" per discutere cessate il fuoco

Kiev al centro della diplomazia: summit per la pace

Oggi, sabato 10 maggio 2025, Kiev ospita un vertice cruciale tra i leader europei della cosiddetta "coalizione dei volenterosi". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Donald Tusk, mentre la premier italiana Giorgia Meloni partecipa in videoconferenza. L'obiettivo principale è proporre una tregua di 30 giorni nel conflitto con la Russia, come passo verso negoziati di pace più duraturi .

Proposta di tregua: l'Europa e gli USA uniti

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato l'intenzione di finalizzare, insieme agli Stati Uniti, un piano congiunto per un cessate il fuoco di un mese in Ucraina. Ha sottolineato che, se la Russia dovesse rifiutare questa proposta, verranno imposte "massicce sanzioni economiche" . Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di una tregua durante questo fine settimana.

La risposta di Mosca: apertura condizionata

Il Cremlino ha manifestato una disponibilità a considerare una tregua di 30 giorni, ma ha precisato che ciò sarà possibile solo a determinate condizioni. La Russia insiste su garanzie specifiche e su un impegno concreto da parte dell'Ucraina e dei suoi alleati per avviare colloqui di pace significativi.

Tribunale speciale: giustizia per l'aggressione

Parallelamente al vertice, Kiev e l'Unione Europea hanno approvato la creazione di un tribunale speciale per processare i leader russi accusati del "crimine di aggressione contro l'Ucraina". Questo organismo avrà il compito di indagare e perseguire i responsabili politici e militari dell'invasione .

Putin e Xi Jinping alla parata della Vittoria

Mentre a Kiev si discute di pace e giustizia, a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato l'80° anniversario della vittoria sulla Germania nazista con la tradizionale parata sulla Piazza Rossa. Accanto a lui, il presidente cinese Xi Jinping, in un gesto che sottolinea l'alleanza tra Russia e Cina. Putin ha ribadito che "tutta la Russia" sostiene l'offensiva in Ucraina, definendo il momento attuale come un "punto di svolta nella storia" .

Fronte diplomatico europeo

Il vertice di Kiev rappresenta un tentativo concreto da parte dell'Europa e dei suoi alleati di fermare le ostilità in Ucraina e di avviare un percorso di giustizia internazionale. La risposta della Russia, seppur condizionata, apre uno spiraglio per future trattative. Resta da vedere se le proposte avanzate troveranno un terreno comune per porre fine a un conflitto che dura ormai da oltre tre anni.