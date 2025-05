Merz saluta l’accordo Usa-Uk ma avverte: "Con l’Ue si tratta in blocco" Bruxelles, il nuovo cancelliere tedesco incontra i vertici Ue nella Giornata dell’Europa

Una visita simbolica

A Bruxelles per riaffermare l’unità europea

Nel giorno in cui l’Europa celebra sé stessa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha scelto Bruxelles per ribadire il ritorno della Germania al centro del progetto comunitario. Dopo Parigi e Varsavia, ha incontrato António Costa e Ursula von der Leyen, con cui condivide l’appartenenza alla CDU. La presidente della Commissione ha definito la visita un segnale di “nuovo inizio per la Germania”.

I dossier caldi

Ucraina, difesa comune e unione economica al centro del vertice

Merz ha indicato la fine della guerra in Ucraina come priorità assoluta. Ha ribadito che la pace potrà essere raggiunta solo coinvolgendo pienamente Kiev. Ha poi affrontato con i leader europei e Nato le sfide strategiche legate alla difesa comune e alla sicurezza energetica, nonché la necessità di affrontare i cambiamenti globali come blocco unito.

Le parole su Trump

Apprezzamento per l’accordo con Londra, ma l’Ue resta unita

A margine degli incontri, Merz ha commentato l’intesa bilaterale firmata da Donald Trump con il Regno Unito, definendola “interessante” e degna di attenzione. Tuttavia ha ribadito che con l’Unione europea “non si tratta paese per paese”, poiché ogni accordo deve essere negoziato con l’intero blocco. Una posizione volta a rafforzare la compattezza europea, anche sul fronte commerciale.