Un Boeing 747 dalla famiglia reale del Qatar a Donald Trump Washington, un jet qatariota per l'ex presidente Usa

Un dono che fa discutere

La prossima incarnazione dell'Air Force One potrebbe non portare la firma diretta del governo statunitense. Donald Trump, stanco dei continui ritardi nella consegna dei nuovi 747-8 da parte della Boeing, ha accettato una donazione dal valore simbolico ed economico altissimo: un Boeing 747-8 dalla famiglia reale del Qatar. Secondo fonti giornalistiche americane, sarebbe il più imponente regalo mai ricevuto dalla Casa Bianca da parte di un governo straniero. Il jet sarà inizialmente modificato con dispositivi di sicurezza per trasportare il presidente, ma in futuro confluirà nella Trump Presidential Library Foundation.

Il modello e la sua storia

L’aereo in questione è il P4-HBJ, un 747-8 prodotto a Seattle circa 13 anni fa. Per anni ha fatto parte della flotta della famiglia reale qatariota, fino al passaggio di proprietà alla società Global Jet dell’Isola di Man nel dicembre 2023. Da aprile 2024 è parcheggiato presso l’aeroporto di San Antonio, in Texas, e Trump lo avrebbe ispezionato personalmente a febbraio durante una visita a Palm Beach. Il valore attuale del velivolo, secondo esperti del settore, si aggira tra i 145 e i 150 milioni di dollari, a fronte dei 400 milioni di listino.

Gli interventi militari e i costi pubblici

Prima di diventare operativo, l’aereo dovrà essere adattato agli standard presidenziali: sistemi anti-missile, comunicazioni sicure e modifiche strutturali che saranno affidate alla statunitense L3Harris. Questi lavori, ampiamente milionari, saranno finanziati con fondi pubblici. Non è ancora chiaro se la strumentazione militare verrà rimossa al termine del mandato presidenziale. L'attuale Air Force One è composto da due 747-200 in servizio da oltre 35 anni, e il programma ufficiale per il loro rimpiazzo è stato più volte rinviato, con consegna prevista non prima del 2027.

Un aereo per sempre

Trump intende comunque utilizzare il nuovo 747-8 già entro la fine del 2025. L’ex presidente dispone attualmente di un Boeing 757 acquistato nel 2011 e noto per gli interni sfarzosi: poltrone in pelle italiana, rifiniture in oro, camere da letto e un sistema di intrattenimento di livello cinematografico. Il nuovo velivolo potrebbe divenire non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo permanente della sua presidenza e una vetrina di prestigio per la futura biblioteca a lui dedicata.