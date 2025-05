Tensione diplomatica tra Russia e Ucraina: attesa per i negoziati di Istanbul Mosca pronta al secondo round di colloqui il 2 giugno, ma Kiev esige il memorandum in anticipo

La proposta russa e le condizioni ucraine. Il Cremlino ha annunciato l'invio della propria delegazione a Istanbul per il 2 giugno, con l'intento di presentare un memorandum contenente le condizioni per una possibile tregua con l'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato che il documento è pronto e sarà discusso durante l'incontro. Tuttavia, l'Ucraina ha espresso la necessità di ricevere il memorandum in anticipo per valutare la propria partecipazione ai colloqui. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito questa richiesta "non costruttiva", sottolineando l'importanza di mantenere la riservatezza nelle trattative diplomatiche.

Le accuse di Zelensky e le preoccupazioni occidentali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace, rifiutandosi di inviare il memorandum prima dell'incontro. Secondo Zelensky, questa mancanza di trasparenza indica un tentativo di rendere i negoziati inutili. Ha inoltre sollecitato la comunità internazionale ad aumentare la pressione su Mosca per garantire un processo negoziale genuino.

Il ruolo della Turchia e le prospettive future

La Turchia, attraverso il suo ministro degli Esteri Hakan Fidan, ha espresso disponibilità a ospitare i colloqui e ha invitato entrambe le parti a non chiudere la porta al dialogo. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali da parte ucraina, Ankara continua a svolgere un ruolo di mediazione, cercando di facilitare un incontro produttivo tra le delegazioni.

Tutto già visto

La situazione rimane incerta, con la Russia pronta a presentare le proprie condizioni e l'Ucraina esitante a partecipare senza una previa visione del memorandum. La comunità internazionale osserva con attenzione, sperando che i colloqui di Istanbul possano rappresentare un passo verso la de-escalation del conflitto.