Kate Middleton torna in pubblico e pianta rose nel giardino della speranza Colchester. La principessa del Galles visita l’ospedale e incontra i pazienti oncologici

Un gesto di solidarietà per rompere il silenzio sulla fragilità che accomuna tutti, anche chi porta la corona. Il ritorno della principessa. Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico dopo settimane di silenzio, sorprendendo tutti con una visita significativa. L’assenza improvvisa alle celebri corse del Royal Ascot aveva suscitato allarmi sulla sua salute, ma la principessa del Galles ha scelto il Colchester Hospital dell’East Suffolk per il suo ritorno, un luogo fortemente simbolico per parlare ancora una volta della sua battaglia contro il cancro.

Un incontro con chi affronta la malattia

Nel reparto di oncologia dell’ospedale, Kate ha incontrato pazienti e operatori sanitari, condividendo riflessioni intense sulle difficoltà vissute durante e dopo le cure. Ha sottolineato come la fase post-terapie sia spesso la più destabilizzante, quando si tenta di tornare alla normalità ma il corpo e la mente non rispondono più come prima. Ha parlato anche di come abbia cercato sollievo attraverso terapie alternative, come l’agopuntura, nel tentativo di affrontare il dolore.

Un giardino per ritrovare equilibrio

A margine della visita, Kate ha inaugurato un giardino all’interno del complesso ospedaliero, realizzato in collaborazione con la Royal Horticultural Society. Un luogo pensato per sostenere la guarigione attraverso la bellezza della natura, dove alcune rose porteranno il suo nome. Un gesto che incarna il desiderio di offrire conforto e ispirazione a chi affronta percorsi simili al suo.

Una testimonianza di coraggio e fragilità

Con sobrietà e sincerità, la principessa ha raccontato come la malattia le abbia stravolto la vita e costretto a confrontarsi con paure profonde. Ha ricordato che la fragilità non fa distinzione tra persone comuni e reali, e che l’unico modo per uscirne è affidarsi a una rete di supporto fatta di persone, attività creative e contatto con la natura. Proprio quest’ultima, ha spiegato, è stata la sua ancora nei momenti più bui.