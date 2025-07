Lettera "oscena" di Trump a Epstein: il WSJ la pubblica, lui smentisce e querela il Wall Street Journal divulga una presunta missiva del 2003 con disegno erotico. Trump: "Falso"

Secondo il Wall Street Journal, la missiva risale al compleanno di Epstein nel 2003 e presenta testo dattiloscritto incorniciato da un disegno fatto a mano rappresentante una donna nuda con firma di Trump al di sotto. La lettera culmina con l’augurio «Happy Birthday?– and may every day be another wonderful secret».

Trump: “È tutto falso, vi querelo”

Il presidente ha immediatamente smentito l’autenticità su Truth Social, definendo il documento «fake», accusando il WSJ di diffamazione e annunciando un’azione legale contro il giornale, News Corp e Rupert Murdoch. Ha inoltre sostenuto di aver avvertito Murdoch e l’editore del WSJ che si trattava di un falso, ma che comunque è stato pubblicato.

Reazioni politiche e interne al GOP

All’interno del movimento MAGA, importanti esponenti come il vicepresidente JD Vance, Elon?Musk e Laura?Loomer hanno bollato la notizia come «complete and utter bullshit» e «totally fake». Hanno sollevato dubbi sull’assenza di prova del documento e su uno stile incompatibile con l’ex presidente.

La richiesta di trasparenza su “file Epstein”

In risposta alla vicenda, Trump ha ordinato all’ex procuratrice generale Pam Bondi di sollecitare al giudice la declassificazione di tutti i verbali del gran giurì relativi al caso Epstein.

Contesto e implicazioni

La pubblicazione del WSJ emerge mentre il Dipartimento di Giustizia e l’FBI avevano concluso che non esiste una “lista di clienti Epstein” né nuove prove incriminanti, provocando tensioni tra Trump e parte della sua base. La vicenda del presunto disegno “osceno” riapre il dibattito sulle relazioni di Trump con Epstein, già attenzionate in passato. Il WSJ ha svelato un documento potenzialmente imbarazzante, Trump l'ha respinto definendolo falso e attacca Murdoch. Ora promette di coinvolgere legalmente il giornale e chiede apertura totale sui file segreti dell’indagine Epstein. Restano aperti scenari giudiziari e politici nel cuore del dibattito pubblico USA.