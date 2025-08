Guerra in Ucraina: colloquio a Mosca tra l'inviato di Trump, Witkoff, e Putin L'8 agosto scade l'ultimatum del presidente USA: tra le ipotesi una tregua aerea limitata

L'nviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump Steve Witkoff ha incontrato a Mosca il presidente russo, Vladimir Putin. L'agenzia Tass ha diffuso foto e video del faccia a faccia, il quinto in sei mesi.

Finora, però, non si sono registrati passi in avanti significativi per una tregua in Ucraina.

L'8 agosto scade l'ultimatum di Trump, che ha minacciato nuove sanzioni commerciali in caso di mancato accordo.

"Una pace giusta e duratura è l’obiettivo comune", ha scritto il presidente ucraino Zelensky. Che ha aggiunto: "Sanzioni economiche più severe potrebbero accelerare il processo negoziale".

Secondo Bloomberg, il Cremlino starebbe considerando una tregua aerea limitata con Kiev: uno stop agli attacchi con droni e missili che in questi giorni stanno martellando senza sosta le città ucraine.

Nessun impegno, invece, sulla fine della guerra.