Guerra in Ucraina, la Russia accusa: "Dall'Europa un volantino nazista" Dure accuse della portavoce del ministero degli Esteri, Zakharova

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito un "volantino nazista" la dichiarazione di alcuni leader europei a sostegno dell'Ucraina. Parole scandite a pochi giorni dal vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.

La posizione europea "invita a un cessate il fuoco ma non quello che si otterrebbe interrompendo le forniture di armi ai terroristi di Kiev - l'atto d'accusa - . Al contrario, in un altro volantino nazista si afferma che il successo nel raggiungere la pace in Ucraina si puo' ottenere solo esercitando pressione sulla Russia e sostenendo Kiev".

Poi l'affondo finale di Zakharova: "Le relazioni tra Ucraina e la burocrazia di Bruxelles somigliano ormai a una necrofilia, e sono caratterizzate da una passione accesa e ricambiata".