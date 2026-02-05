Walk for Peace, la marcia silenziosa che sta ricordando all’America cos'è stata Non portano bandiere. Non portano leader politici. Non portano manifesti, ma ogni dettaglio parla

Il centesimo giorno non è arrivato con una cerimonia. È arrivato come arrivano le verità scomode: camminando. Strada statale, periferia della Virginia, vento freddo che ti entra nelle ossa. Poi li vedi. Diciannove figure in tunica color zafferano avanzano in fila, lente, senza un cartello, senza un coro, senza uno slogan. Attorno, una folla che non sa bene come comportarsi: qualcuno alza il telefono, altri abbassano la testa. Alcuni si inginocchiano.

È la Walk for Peace, partita dal Texas e diretta a Washington D.C.. Due mesi e più di strada, oltre tremila chilometri. Silenzio come metodo. Presenza come messaggio. Li chiamano “monaci tibetani”, per comodità narrativa. In realtà vengono da più paesi e appartengono alla tradizione Theravada, la più antica del buddhismo. Ma questo, in fondo, conta poco. Perché in America – oggi più che mai – la precisione accademica perde contro l’evidenza dei corpi. E quei corpi, in marcia, raccontano qualcosa che va oltre le etichette.

Nessun simbolo. O meglio: solo simboli vivi

Non portano bandiere. Non portano leader politici. Non portano nemmeno un manifesto. Eppure ogni dettaglio parla. Le vesti color zafferano – calde, visibili, impossibili da ignorare – sono un segnale di continuità con una storia millenaria. I piedi, spesso scalzi, sono un promemoria brutale: il contatto con il mondo non è un’idea astratta. È asfalto, freddo, vesciche. È dolore reale. E poi c’è la lentezza. In un Paese costruito sull’accelerazione, sulla performance, sull’urgenza, avanzare piano è un atto politico senza dirlo. Non sfida nessuno, ma mette tutti a disagio.

I tre che non si sdraiano mai

Tra loro, tre monaci osservano una pratica che colpisce anche chi li segue da settimane. Possono camminare. Possono stare in piedi. Possono sedersi. Non possono mai stendersi, coricarsi, dormire sdraiati. Riposa il corpo, ma non si abbandona mai del tutto. È una disciplina ascetica antica, parte delle pratiche chiamate dhutanga: esercizi volontari di austerità che servono a ridurre l’attaccamento e addestrare la mente alla vigilanza continua. Dormire seduti significa non “sparire” mai davvero, non spegnere la consapevolezza, restare presenti anche nella stanchezza. Non è una prova di forza. È l’opposto. È un modo per dire: non reagiamo automaticamente, nemmeno al bisogno più elementare di fuggire dal dolore. E se non reagisci automaticamente, forse non reagirai con violenza. Molti lo capiscono senza conoscere il termine pali o la dottrina. Lo sentono. E basta.

Aloka, quello che cammina senza saperlo

Aloka non conosce il motivo della marcia. Non sa dove finisce. Non sa cosa chiedono i monaci. Non sa nemmeno che si chiama “pace”. Cammina. È entrato nella processione come entrano le cose vere: senza annuncio. Randagio, senza pedigree spirituale, senza missione. Ha riconosciuto un ritmo e lo ha seguito. Da allora non ha più smesso. In mezzo a uomini che hanno scelto il silenzio come disciplina, Aloka è il silenzio naturale. Non pratica, è. Non dimostra, stà. Non ha bisogno di convincere nessuno. Per chi guarda, è una rivelazione imbarazzante: se un animale può attraversare un continente senza odio, senza paura programmata, senza nemici, allora la violenza non è una legge della natura. È una scelta umana. Aloka non marcia per cambiare il mondo. Lo smentisce, semplicemente, passo dopo passo.

Il filo bianco che non stringe

Un gesto minimo, una verità enorme. È solo un filo. Cotone bianco. Non brilla. Non pesa. Non promette nulla. Te lo legano al polso lentamente. Senza parole inutili. Per un attimo qualcuno si prende cura di te senza chiederti chi sei, cosa voti, cosa pensi. È già una frattura nel mondo contemporaneo. Quel filo non protegge come uno scudo. Protegge come un promemoria. Dice: ricordati di restare presente. Dice: non reagire subito. Dice: la forza non è stringere, è lasciare andare. Non va strappato. Si consuma. Cade da solo. Perché anche la protezione è temporanea. Perché l’attaccamento è il vero pericolo. Perché niente, nemmeno la pace, può diventare possesso. In un’epoca che marca i corpi con simboli di appartenenza, questo filo fa l’opposto: non ti identifica, non ti divide, non ti arruola. Ti ricorda soltanto una cosa, la più radicale di tutte: sei responsabile di come stai al mondo.

Perché la gente li aspetta in ginocchio

In alcune città la folla li attende ore prima. Quando arrivano, qualcuno si inginocchia. Non per idolatria. Per riconoscimento. In una società dove l’autorità è quasi sempre rumorosa, armata di microfoni o algoritmi, questi uomini incarnano un’altra forma di potere: la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si vive. Non chiedono voti. Non chiedono denaro. Non chiedono fedeltà. Camminano e basta.

E questo, nell’America di oggi, è disarmante.

Un’America lacerata, iper-politicizzata, stanca di essere sempre chiamata a schierarsi contro qualcuno. Un’America dove la rabbia è diventata un linguaggio quotidiano, e la paura una merce elettorale. In questo paesaggio, diciannove uomini silenziosi che attraversano il Paese parlando di pace, compassione e guarigione diventano uno specchio. Non ti dicono cosa pensare. Ti costringono a sentire.

I precedenti: quando il cammino diventa preghiera

Non è la prima volta che questi monaci trasformano il passo in messaggio. In Asia avevano già attraversato intere regioni a piedi, raccogliendo persone lungo il percorso, costruendo comunità temporanee fatte di accoglienza, silenzio, ascolto. Qui, negli Stati Uniti, la posta in gioco è più alta. Non solo per la distanza, ma per il contesto. La meta non è casuale: Washington. Il cuore simbolico del potere. Lì intendono consegnare il loro appello, chiedendo anche il riconoscimento ufficiale del Vesak, la festa che celebra la nascita e l’illuminazione del Buddha. Ma il risultato più grande lo hanno già ottenuto prima di arrivare. Hanno dimostrato che esiste un modo di “fare politica” senza slogan. Che la nonviolenza non è passiva. È ostinata. Ricorda che la radicalità non sta sempre nel volume. Che la disobbedienza può essere gentile. Che il corpo, messo in gioco con coerenza, vale più di mille post indignati. In un tempo in cui tutto chiede di reagire subito, loro insegnano a restare.

A camminare. A non stendersi mai del tutto. E forse è per questo che li seguiamo. Perché, anche senza dirlo, stanno facendo una cosa rarissima: ci stanno mostrando come si resiste senza assomigliare al nemico.