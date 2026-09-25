Volkswagen e Audi, richiamo per 2,86 milioni di auto: rischio allo sterzo Una vite può corrodersi e rompersi. Coinvolti Golf, Tiguan, Touran, Caddy e Audi Q3

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Redazione Ottopagine

venerdì 25 settembre 2026 alle 12:01



Il fissaggio dello sterzo sarà sostituito gratuitamente con una vite più resistente alla corrosione. Il richiamo riguarda 2.159.054 Volkswagen e 696.547 Audi nel mondo. In Germania quasi un milione di vetture