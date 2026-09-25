Volkswagen e Audi, richiamo per 2,86 milioni di auto: rischio allo sterzo

Volkswagen e Audi richiamano complessivamente circa 2,86 milioni di veicoli nel mondo per un possibile difetto alla connessione del sistema di sterzo. Al centro della campagna c’è una vite di fissaggio della scatola guida che, in determinate condizioni, può corrodersi fino a rompersi. Nel caso più grave, la rottura può compromettere il controllo dello sterzo e aumentare il rischio di incidente.
I dati pubblicati in Germania dal Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale per i trasporti automobilistici, indicano 2.159.054 veicoli Volkswagen potenzialmente coinvolti a livello mondiale e altri 696.547 veicoli Audi. In Germania le unità interessate sono rispettivamente 895.832 e 58.555, per un totale di 954.387 automobili.
I modelli Volkswagen coinvolti
Per Volkswagen il richiamo interessa Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy prodotti nel periodo compreso tra il 24 settembre 2013 e il primo luglio 2024. Non significa che ogni esemplare costruito in questo intervallo debba necessariamente essere riparato: l’appartenenza effettiva alla campagna viene verificata attraverso il numero di telaio.
La campagna Volkswagen è identificata in Germania dal codice del costruttore 48VS e dal riferimento KBA 17016R. L’intervento previsto consiste nella sostituzione della vite interessata con una versione più resistente alla corrosione. Per i proprietari l’operazione viene effettuata senza costi presso la rete di assistenza autorizzata.
Per Audi richiamato il Q3
Sul fronte Audi il modello interessato è il Q3, per gli esemplari prodotti dal 31 ottobre 2017 al 23 maggio 2024. I veicoli potenzialmente coinvolti sono 696.547 nel mondo, dei quali 58.555 immatricolati in Germania.
Il richiamo Audi porta il codice 48LG e il riferimento KBA 17014R. Anche in questo caso la soluzione indicata è il montaggio di una vite più resistente alla corrosione. Le autorità tedesche riportano entrambe le campagne come ancora in fase di esame.
Perché la vite può diventare un rischio
Il componente interessato serve a fissare la scatola dello sterzo al sottotelaio. L’esposizione all’umidità può favorire nel tempo la corrosione della vite. Se il deterioramento arriva al punto di provocarne la rottura, il fissaggio può perdere la necessaria stabilità e, nello scenario più grave, determinare una perdita di controllo dello sterzo.
Il problema non riguarda quindi un’anomalia elettronica o un difetto del volante, ma un elemento meccanico del fissaggio. Anche Transport Canada ha descritto per alcuni modelli nordamericani dello stesso gruppo un rischio analogo: la corrosione del bullone che collega la cremagliera al sottotelaio può portare alla sua rottura e alla perdita del controllo della direzione.
Cosa devono fare i proprietari
Chi possiede uno dei modelli coinvolti deve verificare attraverso la rete ufficiale del marchio, utilizzando il numero di identificazione del veicolo, se la propria automobile rientra effettivamente nella campagna. In caso positivo viene fissato un appuntamento in officina per la sostituzione del componente.