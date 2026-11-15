Papa Leone XIV a Cusco ricorda l'arcivescovo morto prima della visita Nel cuore dell'antica capitale inca il Pontefice prega per Alarcón Urrutia e incontra i fedeli

Un ricordo commosso per il pastore che avrebbe voluto accoglierlo, ma che non ha fatto in tempo a incontrare. Papa Leone XIV, arrivato a Cusco, nell'antica capitale dell'Impero inca, ha dedicato un pensiero e una preghiera a monsignor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arcivescovo della città peruviana, morto il 30 ottobre scorso all'età di 74 anni dopo una lunga malattia.

Il Pontefice lo ha ricordato all'inizio del suo intervento durante l'incontro con i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare nel Parco Archeologico Nazionale di Saqsayhuamán, uno dei luoghi più suggestivi delle Ande peruviane.

L'arcivescovo aveva lavorato a lungo alla preparazione della visita papale, un appuntamento particolarmente atteso dalla comunità cattolica locale. La morte, sopraggiunta appena sedici giorni prima dell'arrivo del Pontefice, gli ha impedito di assistere a un evento al quale aveva dedicato le sue ultime energie.

Leone XIV ha espresso riconoscenza per il ministero svolto dal presule e per il lavoro compiuto nell'organizzazione del viaggio, confidando che avrebbe desiderato incontrarlo personalmente.

«Unito a tutti i miei fratelli vescovi, assicuro le mie preghiere per il suo riposo eterno», ha dichiarato il Papa, chiedendo al Signore di concedergli il premio dei giusti e di donare conforto a quanti soffrono per la sua scomparsa.

Il ricordo dell'arcivescovo che aveva preparato la visita

Richard Daniel Alarcón Urrutia aveva guidato l'Arcidiocesi di Cusco dal 2015, dopo la nomina ricevuta da Papa Francesco nell'ottobre 2014.

Nato a Lima nel 1952, era entrato giovanissimo nell'Ordine francescano, dedicando la propria vita al ministero sacerdotale e successivamente episcopale.

La sua morte aveva suscitato profondo cordoglio nella Chiesa peruviana. Già nei giorni successivi alla scomparsa, Leone XIV aveva inviato un messaggio all'arcidiocesi, ricordandolo come un pastore altruista, fedele al servizio di Dio e della Chiesa.

Il Pontefice aveva espresso anche il desiderio di condividere personalmente la preghiera con il clero e i fedeli durante la visita ormai imminente.

A Cusco quella promessa ha trovato compimento. Il Papa ha voluto unire il ricordo dell'arcivescovo alla celebrazione della fede popolare, in una giornata che rappresenta uno dei momenti più significativi del suo viaggio apostolico in America Latina.

Cusco accoglie il Papa 41 anni dopo Giovanni Paolo II

La visita di Leone XIV segna il ritorno di un Pontefice a Cusco a quarantuno anni dallo storico viaggio di Giovanni Paolo II, che raggiunse la città il 3 febbraio 1985.

Allora il Papa polacco incontrò le comunità agricole delle Ande, rivolgendo parole di vicinanza alle popolazioni rurali e riconoscendo il valore delle loro tradizioni culturali e sociali.

Quarantuno anni dopo, Leone XIV ha scelto di incontrare i rappresentanti della pietà popolare nello stesso territorio, dove la fede cristiana conserva un rapporto profondo con la storia delle comunità indigene.

Il programma della giornata prevede due momenti principali. Il primo, alle 10.30 locali, nel complesso archeologico di Saqsayhuamán, che domina la città. Il secondo, alle 11.45, nella Plaza de Armas, davanti alla Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, per la recita dell'Angelus.

La visita rappresenta un ritorno particolarmente significativo anche per il Pontefice, che conosce profondamente il Perù per avervi trascorso molti anni come missionario agostiniano e successivamente come vescovo di Chiclayo.

Il Signore dei terremoti e la fede che attraversa i secoli

Cusco conserva alcune delle più antiche e partecipate manifestazioni di religiosità popolare dell'America Latina.

Tra queste occupa un posto centrale la devozione al Señor de los Temblores, il Signore dei terremoti, un'immagine di Cristo crocifisso venerata da secoli dagli abitanti della città.

La tradizione collega questa devozione al terremoto del 1650, che devastò Cusco e segnò profondamente la memoria collettiva della popolazione.

Ogni lunedì della Settimana Santa il crocifisso viene portato in processione per le strade del centro storico, accompagnato da migliaia di fedeli.

Nella lingua quechua è conosciuto anche con il nome affettuoso di Taytacha, espressione che richiama la figura del padre e del signore, arricchita da un suffisso che esprime vicinanza e affetto.

Durante la processione, i fedeli ricoprono il crocifisso con i fiori rossi di ñucchu, chiedendo protezione contro i terremoti e le calamità naturali.

È una manifestazione che racconta il modo in cui la spiritualità cristiana si è radicata nel territorio andino, assumendo espressioni culturali proprie delle popolazioni locali.

Un'altra celebrazione particolarmente importante è il Corpus Domini, festeggiato a Cusco fin dal XVI secolo. In quell'occasione le comunità parrocchiali conducono nella cattedrale le immagini dei santi e della Vergine Maria, accompagnate da processioni e manifestazioni tradizionali.

Dall'Impero inca alla diffusione del cristianesimo

La città che accoglie Leone XIV è uno dei luoghi più rappresentativi della storia sudamericana.

Nel XV secolo Pachacútec, nono sovrano inca, trasformò Cusco nella capitale del Tawantinsuyu, il grande impero che si estendeva su una vasta parte della regione andina.

La città divenne un centro politico, militare, economico e religioso di straordinaria importanza.

Dopo la conquista spagnola, numerose chiese e residenze coloniali vennero costruite sopra le strutture dell'antica capitale inca. Ancora oggi il centro storico conserva tracce evidenti di questa sovrapposizione.

Nella Plaza de Armas, dove il Pontefice è atteso per l'Angelus, si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compagnia di Gesù, mentre al centro della piazza si trova la statua di Pachacútec.

Secondo padre Luis Jara, coordinatore generale della visita papale, il ruolo di Cusco come capitale dell'Impero inca contribuì a trasformarla in uno dei primi grandi centri di evangelizzazione del continente.

La diocesi venne istituita nel 1537, prima di quelle di Lima e Quito, e la sua giurisdizione si estendeva su territori vastissimi.

Da Cusco partirono missionari diretti verso numerose regioni sudamericane, facendo della città un punto di riferimento per la diffusione del cristianesimo.

Il pellegrinaggio a quasi 4.800 metri di altitudine

La spiritualità delle Ande non si esprime soltanto nelle celebrazioni cittadine.

Ogni anno migliaia di pellegrini raggiungono il santuario del Signore di Qoyllurit'i, nella valle di Sinakara, a quasi 4.800 metri di altitudine, ai piedi del monte Ausangate.

Il pellegrinaggio, conosciuto come festa della Stella della Neve, richiama comunità provenienti dai villaggi di montagna e dalle vallate andine.

I fedeli affrontano temperature rigide e percorsi impegnativi portando con sé musica, danze e abiti tradizionali.

Il rito unisce la devozione cristiana a elementi culturali precolombiani. Particolarmente significativa è la presenza degli ukukus, figure tradizionali che partecipano alle cerimonie e alla simbolica ascesa verso i ghiacciai.

Accanto all'omaggio a Cristo, la celebrazione conserva il riferimento agli Apus, gli spiriti sacri delle montagne nella cultura andina.

Il pellegrinaggio è riconosciuto dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

È una testimonianza della capacità delle comunità locali di custodire e trasmettere forme di spiritualità che intrecciano fede, identità culturale e rapporto con la natura.

Le difficoltà delle comunità che vivono sulle Ande

Dietro la ricchezza delle tradizioni religiose esiste anche una realtà sociale segnata da condizioni di vita difficili.

Nelle zone montane della regione di Cusco molte famiglie dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento, attività esposte alle conseguenze delle basse temperature e del gelo.

Nella comunità di Phinaya, ad esempio, l'economia locale si basa anche sull'allevamento di lama e alpaca nei pascoli d'alta quota.

A Ocongate, dove la lavorazione della fibra di alpaca rappresenta una fonte importante di reddito, è stato avviato un progetto per consentire ai produttori di trasformare localmente la materia prima in filati e feltro.

Il ministero dell'Agricoltura peruviano ha predisposto in diverse comunità ripari destinati a proteggere gli animali dalle temperature più rigide.

Restano inoltre difficoltà nell'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle aree rurali.

Sono problemi che ricordano quanto la vita quotidiana delle popolazioni andine sia ancora condizionata dalla geografia, dal clima e dalla disponibilità di infrastrutture.

Proprio a queste comunità Giovanni Paolo II, durante la visita del 1985, aveva rivolto un messaggio di solidarietà e rispetto, riconoscendo la dignità del lavoro agricolo e l'importanza della loro identità culturale.

Una grande mobilitazione per la visita pontificia

L'arrivo di Leone XIV ha richiesto un'organizzazione complessa, anche per la necessità di proteggere il patrimonio archeologico della città.

Nel complesso di Saqsayhuamán sono stati installati grandi schermi e impianti audio per consentire ai fedeli di seguire l'incontro anche dalle zone più distanti della spianata.

A differenza di quanto avvenne durante la visita del 1985, il ministero della Cultura del Perù ha previsto percorsi di accesso delimitati, per evitare che il passaggio dei partecipanti possa danneggiare le antiche strutture in pietra.

Sono circa 4.500 gli agenti di polizia previsti per garantire la sicurezza degli appuntamenti, affiancati da migliaia di volontari impegnati nell'assistenza ai pellegrini.

Nella Plaza de Armas sono stati predisposti palchi, schermi e strutture per accogliere i partecipanti alla preghiera dell'Angelus.

La città si è preparata anche attraverso la musica e le tradizioni popolari. Gruppi locali, tra cui Los Chañas, hanno organizzato esibizioni in abiti tradizionali, con brani religiosi e preghiere in lingua quechua.

Tra i fedeli sono arrivati anche pellegrini provenienti da altri Paesi sudamericani, attratti dalla possibilità di incontrare il Pontefice nella terra che ha segnato una parte importante della sua esperienza pastorale.

Dopo Cusco il viaggio prosegue verso l'Amazzonia

La tappa andina si inserisce nel viaggio apostolico di Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, iniziato il 6 novembre e destinato a concludersi il 17 novembre.

Il Pontefice ha raggiunto Cusco in aereo da Chiclayo, la diocesi peruviana che aveva guidato prima della sua elezione al soglio pontificio.

Dopo l'incontro a Saqsayhuamán e la recita dell'Angelus davanti alla cattedrale, il programma prevede la partenza per Pucallpa, nella regione amazzonica.

Qui il Papa incontrerà missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici, proseguendo il dialogo con le comunità indigene e con quanti operano nei territori più periferici.

La giornata di Cusco rimane però segnata soprattutto dall'incontro tra la memoria e il presente.

Da una parte il ricordo dell'arcivescovo Alarcón Urrutia, che aveva preparato l'arrivo del Pontefice senza poterlo accogliere. Dall'altra una comunità che continua a custodire tradizioni religiose nate dall'incontro tra il cristianesimo e la cultura andina.

Quarantuno anni dopo Giovanni Paolo II, un altro Papa torna nella città imperiale per incontrare un popolo che esprime la propria fede attraverso processioni, pellegrinaggi, musica e devozioni tramandate di generazione in generazione.