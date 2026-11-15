Bill Gates, 29 miliardi nelle discariche Usa: il paradosso del clima Un'inchiesta rivela gli investimenti in un settore responsabile di emissioni di metano

Da una parte il miliardario che investe nella transizione energetica e sostiene la lotta contro il cambiamento climatico. Dall'altra uno dei maggiori azionisti di un colosso americano delle discariche, accusato di contribuire all'inquinamento atmosferico e di ostacolare alcune delle misure necessarie per ridurre le emissioni. Al centro di questa contraddizione c'è Bill Gates, fondatore di Microsoft e protagonista di un'inchiesta pubblicata da ProPublica, che ricostruisce quasi trent'anni di investimenti nel settore dei rifiuti negli Stati Uniti.

La partecipazione di Gates in Republic Services, secondo operatore americano nella gestione delle discariche, ha raggiunto un valore stimato di 29 miliardi di dollari. Una cifra enorme, che rappresenta oltre un quinto del patrimonio del miliardario. Non si tratta di 29 miliardi di guadagni già incassati, ma del valore della sua partecipazione azionaria, cresciuta nel corso degli anni grazie all'aumento delle quotazioni.

La vicenda solleva interrogativi sulla coerenza tra gli impegni pubblici per il clima e le scelte finanziarie di uno degli uomini più influenti dell'economia mondiale.

Un investimento iniziato quasi trent'anni fa

Il rapporto tra Bill Gates e Republic Services risale alla fine degli anni Novanta, quando il fondatore di Microsoft aveva già accumulato una delle maggiori fortune private del pianeta.

Nel novembre 1999 risultava proprietario di circa il 5% della società. Da allora, attraverso la propria struttura di gestione patrimoniale Cascade Investment, ha progressivamente aumentato l'esposizione nel settore.

Secondo la ricostruzione di ProPublica, la partecipazione è arrivata a circa il 38% del capitale di Republic Services, trasformando Gates nel suo principale azionista.

La scelta finanziaria rispondeva inizialmente a una logica di diversificazione. Il suo gestore patrimoniale, Michael Larson, aveva il compito di ridurre la dipendenza dalle azioni Microsoft e investire in attività considerate relativamente stabili.

La gestione dei rifiuti rappresentava un settore interessante: le città producono continuamente spazzatura, la raccolta è un servizio essenziale e le discariche possono generare ricavi costanti nel tempo.

L'investimento si è rivelato particolarmente redditizio. Dalla fine degli anni Novanta il valore delle azioni Republic Services è aumentato di circa trenta volte. Gates ha inoltre ricevuto, secondo l'analisi dei documenti finanziari, circa 2,6 miliardi di dollari in dividendi.

Il problema delle emissioni di metano

Il punto più controverso riguarda l'impatto ambientale delle discariche gestite dalla società.

Quando i rifiuti organici vengono sepolti e si decompongono in assenza di ossigeno, producono metano, un gas serra particolarmente potente nel contribuire al riscaldamento globale.

Le discariche rappresentano una delle principali fonti di emissioni di metano negli Stati Uniti. Secondo gli studi richiamati dall'inchiesta, possono essere responsabili fino a un quinto delle emissioni nazionali di questo gas.

Republic Services contribuisce in modo significativo al fenomeno. In base ai dati ambientali comunicati dalla stessa azienda, il suo impatto climatico annuale è paragonabile a quello di circa tre milioni di automobili alimentate a benzina.

Le conseguenze non riguardano soltanto il cambiamento climatico. Le comunità che vivono nei pressi delle discariche denunciano frequentemente cattivi odori e problemi legati alla qualità dell'aria.

La questione è particolarmente delicata perché il metano rimane nell'atmosfera per un periodo molto più breve dell'anidride carbonica, ma possiede una capacità di trattenere calore decisamente superiore nel breve termine. Ridurne le emissioni può quindi produrre benefici climatici relativamente rapidi.

Le ispezioni dell'Agenzia americana per l'ambiente

L'inchiesta di ProPublica ha esaminato documenti e controlli effettuati dalla Environmental Protection Agency, l'agenzia federale americana per la protezione ambientale.

Gli ispettori hanno individuato ripetutamente fuoriuscite di metano dalle discariche di Republic Services superiori ai limiti federali consentiti.

Nel settembre 2024 l'agenzia aveva diffuso un avviso sulle violazioni degli obblighi di monitoraggio e manutenzione nel settore. Dalla documentazione ottenuta dai giornalisti è emerso che circa un quinto delle strutture interessate dai controlli apparteneva a Republic Services.

Tra i casi più significativi figura la discarica McCarty Road, nell'area di Houston, in Texas.

Gli ispettori hanno rilevato problemi nel sistema di raccolta del gas, carenze nella manutenzione e situazioni che avrebbero favorito la fuoriuscita di metano.

Le contestazioni ambientali mostrano la difficoltà di controllare completamente le emissioni di impianti che ricevono enormi quantità di rifiuti e devono gestire processi di decomposizione destinati a protrarsi per molti anni.

La contraddizione con l'impegno ambientalista

La posizione di Gates appare particolarmente controversa per il ruolo che il miliardario ha assunto nella battaglia mondiale contro il cambiamento climatico.

Nel 2015, durante la conferenza sul clima di Parigi, il fondatore di Microsoft aveva annunciato importanti iniziative per sostenere la ricerca energetica e finanziare tecnologie capaci di ridurre le emissioni.

Attraverso Breakthrough Energy, Gates ha destinato risorse a progetti legati all'energia nucleare avanzata, alla geotermia, alla cattura dell'anidride carbonica e ad altre soluzioni per la decarbonizzazione.

Nel 2021 ha pubblicato anche il libro Clima. Come evitare un disastro, dedicato alla necessità di trasformare profondamente i sistemi produttivi per contrastare il riscaldamento globale.

Parallelamente, però, la sua partecipazione finanziaria in Republic Services ha continuato a crescere.

La contraddizione evidenziata dall'inchiesta non consiste nell'investire in un settore necessario come quello dei rifiuti, ma nel fatto che una società così importante, controllata in misura significativa da un sostenitore della transizione ecologica, non abbia adottato tutte le misure che i suoi critici considerano necessarie per limitare l'impatto climatico.

Secondo Ann Lipton, docente di diritto societario all'Università del Colorado, Gates avrebbe una capacità di influenza sufficiente per spingere l'azienda verso comportamenti maggiormente coerenti con gli obiettivi ambientali, anche a costo di sacrificare una parte dei profitti.

Non è però dimostrato che Gates abbia personalmente deciso le politiche ambientali contestate alla società.

Le resistenze alle nuove regole ambientali

L'inchiesta pone l'attenzione anche sull'attività politica e regolatoria di Republic Services.

L'azienda ha aderito nel 2019 alla Science Based Targets Initiative, assumendo l'impegno di ridurre le proprie emissioni del 35% entro il 2030.

Successivamente, però, secondo la ricostruzione giornalistica, non avrebbe adottato gli obiettivi più ambiziosi richiesti dall'evoluzione degli standard climatici, a differenza del principale concorrente Waste Management.

Il rafforzamento degli interventi di raccolta del metano avrebbe comportato investimenti superiori al miliardo di dollari, secondo una stima interna riferita da un ex dipendente.

Republic Services, attraverso le associazioni del settore, ha inoltre sostenuto posizioni contrarie a determinate proposte regolatorie, comprese quelle finalizzate a ridurre la quantità di rifiuti organici destinati alle discariche.

La separazione degli scarti alimentari e il loro trattamento attraverso compostaggio o altri processi possono limitare la produzione di metano. Ma ridurre i rifiuti conferiti nelle discariche significa anche intervenire su una delle attività più redditizie per gli operatori del settore.

È qui che emerge il conflitto tra sostenibilità ambientale e convenienza economica.

Il ruolo di Gates nelle decisioni aziendali

La partecipazione azionaria del fondatore di Microsoft non rappresenta soltanto un investimento finanziario.

La presenza nel consiglio d'amministrazione di Republic Services di figure legate alla sua struttura patrimoniale rafforza il peso del miliardario negli equilibri societari.

Il gestore Michael Larson, responsabile degli investimenti di Gates, fa parte del consiglio dal 2009.

Questa vicinanza solleva una domanda centrale: quanto può incidere il principale azionista sulle scelte ambientali della società?

ProPublica ha cercato di ottenere chiarimenti direttamente da Gates, senza ricevere risposte alle richieste di commento riportate nell'inchiesta.

L'assenza di dichiarazioni pubbliche specifiche sulla partecipazione in Republic Services lascia aperto il confronto sulle responsabilità degli investitori nei confronti delle attività industriali delle imprese partecipate.

D'altra parte, Republic Services svolge anche attività di raccolta differenziata, recupero dei materiali e trattamento dei rifiuti organici, elementi che devono essere considerati nella valutazione complessiva dell'impatto aziendale.

Il problema non è quindi la semplice esistenza dell'investimento, ma la velocità e l'efficacia delle misure adottate per ridurre l'inquinamento.

Il dilemma tra profitti e transizione ecologica

Il caso Bill Gates mette in luce una questione che interessa l'intera economia mondiale: la compatibilità tra grandi investimenti finanziari e obiettivi di sostenibilità.

Le discariche sono infrastrutture indispensabili in un sistema che continua a produrre enormi quantità di rifiuti. La loro gestione garantisce servizi essenziali, occupazione e rendimenti economici.

Allo stesso tempo, la riduzione delle emissioni richiede interventi tecnologici, controlli più rigorosi e trasformazioni dei modelli industriali.

Per gli investitori queste misure possono comportare costi immediati, mentre i benefici ambientali si distribuiscono sull'intera collettività.

L'inchiesta di ProPublica non cancella gli investimenti effettuati da Gates nelle tecnologie pulite, né dimostra che il miliardario abbia deliberatamente favorito comportamenti contrari alla tutela ambientale. Evidenzia però una distanza tra l'impegno pubblico per il clima e i risultati ambientali di una delle principali società presenti nel suo patrimonio.