Dopo il genio arriva il manager. E non sempre è una cattiva notizia Da Jobs a Disney, da Microsoft a Polaroid: quando il fondatore lascia, il futuro può sorprendere

C'è un momento, nella vita delle grandi aziende, in cui il consiglio di amministrazione deve affrontare una domanda apparentemente semplice e terribilmente imbarazzante: come si sostituisce un genio? Il problema è che i geni, generalmente, non lasciano istruzioni per l'uso. E quando lo fanno, spesso sono convinti che nessuno sarà abbastanza intelligente da comprenderle.

Succede così che alla scomparsa di un fondatore carismatico si scateni il panico. Gli investitori tremano, i dipendenti si interrogano, gli analisti preparano necrologi economici e qualche giornalista annuncia la fine di un'epoca. Poi, talvolta, arriva un manager poco spettacolare, magari incapace di incantare una platea, e l'azienda comincia a guadagnare molto più di prima.

Altre volte succede il contrario. Il genio esce dalla porta, entrano i professionisti dei bilanci, i consulenti preparano presentazioni impeccabili e il marchio precipita. Naturalmente tutto avviene nel rispetto del piano industriale.

Le storie di Apple, Microsoft, Disney, Polaroid e Halston raccontano proprio questo paradosso. Il fondatore può essere indispensabile per creare qualcosa di straordinario, ma non necessariamente per farlo prosperare. E il suo successore può essere un salvatore oppure il più elegante degli affossatori.

Apple, il visionario se ne va e il contabile diventa miliardario

Quando Steve Jobs lasciò la guida di Apple nell'agosto 2011, pochi mesi prima della morte, una parte del mondo tecnologico reagì come se qualcuno avesse spento definitivamente la corrente a Cupertino.

Jobs era l'uomo che aveva trasformato computer, telefoni e lettori musicali in oggetti del desiderio. Aveva convinto milioni di persone che spendere cifre considerevoli per un dispositivo elettronico fosse non soltanto ragionevole, ma quasi un'affermazione della propria personalità.

Al suo posto arrivò Tim Cook, un dirigente conosciuto soprattutto per la straordinaria capacità di organizzare produzione, distribuzione e forniture. Insomma, uno che sapeva far arrivare gli iPhone nei negozi, ma che difficilmente avrebbe presentato una nuova invenzione indossando un dolcevita nero e pronunciando parole destinate a entrare nella storia.

Per molti osservatori era l'inizio della fine della creatività.

Quindici anni dopo, i bilanci raccontano qualcosa di molto diverso.

Sotto la guida di Cook, Apple ha superato i mille miliardi di dollari di capitalizzazione nel 2018, i duemila nel 2020 e successivamente la soglia dei tremila miliardi. Sono arrivati Apple Watch, AirPods, nuovi processori progettati internamente e un vastissimo sistema di servizi digitali.

Nel 2025 il settore dei servizi ha generato oltre 109 miliardi di dollari di ricavi annuali.

Il segreto è che Cook non ha cercato di diventare Jobs. Ha fatto qualcosa di molto più utile: ha costruito una macchina capace di trasformare l'eredità del fondatore in un sistema industriale estremamente redditizio.

Naturalmente resta aperta la discussione sulla capacità di Apple di produrre innovazioni rivoluzionarie come quelle del passato. Ma dal punto di vista economico il presunto custode dell'eredità ha moltiplicato il patrimonio.

La lezione è semplice. Non tutti devono inventare il futuro. Qualcuno deve anche riuscire a venderlo, distribuirlo e farlo funzionare.

Microsoft, il fondatore lascia e l'azienda ritrova il coraggio

La storia di Microsoft è ancora più curiosa, perché dimostra che il problema non è sempre l'assenza del fondatore. A volte è proprio l'incapacità di smettere di ragionare come lui.

Quando Bill Gates lasciò il ruolo di amministratore delegato nel 2000, passando il comando a Steve Ballmer, Microsoft dominava il mercato dei computer personali. Windows era praticamente ovunque e Office rappresentava uno standard planetario.

La società disponeva di risorse gigantesche, ma faticava a interpretare alcuni cambiamenti decisivi. Internet, gli smartphone e il nuovo ecosistema delle applicazioni stavano trasformando il settore.

Microsoft continuava a essere una potenza economica, ma aveva perso parte della capacità di guidare il cambiamento.

Nel 2014 arrivò Satya Nadella, un manager cresciuto all'interno dell'azienda, senza l'aura del fondatore e senza il temperamento travolgente di Ballmer.

Nadella comprese che il futuro non consisteva nel difendere Windows a qualsiasi costo, ma nel rendere Microsoft indispensabile anche a chi Windows non lo utilizzava.

Il gruppo accelerò sul cloud computing con Azure, rafforzò l'offerta di servizi per imprese, investì nell'intelligenza artificiale e adottò un atteggiamento più aperto verso tecnologie e piattaforme concorrenti.

Il risultato fu una trasformazione straordinaria del modello di business, accompagnata da una crescita impressionante del valore di mercato.

La parte divertente è che Microsoft ha ritrovato slancio proprio quando ha smesso di pretendere che tutti entrassero nel suo mondo. Ha cominciato a entrare nel mondo degli altri.

Una scelta che, raccontata così, sembra persino banale. Ma nel capitalismo tecnologico abbandonare un monopolio mentale può essere più difficile che inventare un nuovo prodotto.

Disney, quando nessuno osa contraddire il fantasma del fondatore

Con Walt Disney la questione diventa quasi filosofica.

Quando morì nel 1966, lasciò una società costruita intorno alla propria immaginazione, al proprio gusto e a una visione dell'intrattenimento che aveva conquistato intere generazioni.

Il problema dei successori non era soltanto capire quale film produrre o quale attrazione costruire. Era liberarsi dall'ossessione di immaginare che cosa avrebbe deciso Walt.

Per molti anni l'azienda rimase legata alla propria tradizione, attraversando una stagione di difficoltà creative e strategiche.

In fondo, il rischio di lavorare per un fondatore leggendario è questo: anche quando non c'è più, continua a partecipare idealmente a tutte le riunioni. E nessuno trova il coraggio di chiedergli di uscire.

La svolta arrivò nel 1984 con Michael Eisner, che rilanciò la produzione cinematografica, valorizzò i parchi divertimento e contribuì a una nuova stagione di successi dell'animazione.

Il periodo del cosiddetto Rinascimento Disney portò al pubblico film come La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin e Il Re Leone.

Nel 2005 arrivò poi Bob Iger, che cambiò ulteriormente la dimensione del gruppo attraverso acquisizioni decisive: Pixar, Marvel, Lucasfilm e gran parte degli asset di intrattenimento della 21st Century Fox.

Disney diventò così un impero di storie, personaggi, piattaforme e proprietà intellettuali.

Non tutto fu un successo. La difficile successione tra Iger e Bob Chapek e il successivo ritorno di Iger mostrarono che anche i grandi manager possono diventare difficili da sostituire.

Dal 18 marzo 2026 il nuovo amministratore delegato è Josh D'Amaro, chiamato a dimostrare che Disney può crescere anche senza l'ennesimo ritorno del suo precedente salvatore.

La morale è ironica. La società che ha costruito la propria fortuna sulle favole deve continuamente ricordarsi che non esiste una bacchetta magica per scegliere il prossimo capo.

Polaroid, inventare il futuro e non riconoscerlo quando arriva

La storia di Polaroid racconta il lato più malinconico del rapporto tra genialità e impresa.

Edwin Land aveva inventato qualcosa che sembrava quasi impossibile: una macchina fotografica capace di restituire l'immagine pochi istanti dopo lo scatto.

Per decenni, la fotografia istantanea fu sinonimo di modernità. La Polaroid non era soltanto una fotocamera, ma una piccola esperienza di meraviglia tecnologica.

Land era uno scienziato visionario, poco incline a subordinare l'innovazione alle ricerche di mercato. Preferiva immaginare ciò che le persone avrebbero desiderato prima ancora che queste sapessero di volerlo.

Ma anche i visionari sbagliano.

Il sistema video istantaneo Polavision, lanciato alla fine degli anni Settanta, si rivelò un pesante insuccesso commerciale. Land lasciò la guida operativa nel 1980 e uscì definitivamente dall'azienda nel 1982.

La Polaroid continuò ancora per anni a sviluppare prodotti e tecnologie. Il suo declino non fu immediato e non può essere attribuito soltanto alla scomparsa del fondatore dalla scena aziendale.

Eppure, quando la fotografia digitale cominciò a conquistare il mercato, il gruppo non riuscì a trasformare il proprio modello economico con sufficiente efficacia.

Il paradosso è straordinario. L'azienda che aveva insegnato al mondo il piacere di vedere subito una fotografia finì travolta da una tecnologia che consentiva di vedere la fotografia ancora più rapidamente, senza neppure aspettare lo sviluppo.

Nel 2001 arrivò la richiesta di protezione dai creditori attraverso la procedura fallimentare americana.

Il marchio Polaroid sarebbe sopravvissuto, ma la società originaria aveva perso la propria centralità industriale.

La vicenda dimostra che possedere una grande invenzione non garantisce di saper affrontare quella successiva. Soprattutto quando il successo passato continua a produrre ricavi e rende molto conveniente rimandare le decisioni difficili.

Halston, vendere il proprio nome e scoprire che non è più tuo

Se Polaroid rappresenta la tragedia tecnologica, Halston è quasi una commedia amara sul capitalismo della moda.

Negli anni Settanta Roy Halston Frowick era uno degli stilisti più celebrati d'America. Vestiva personaggi famosi, frequentava lo Studio 54 e aveva costruito uno stile riconoscibile, fatto di eleganza essenziale, tessuti fluidi e linee moderne.

Il suo nome era diventato un simbolo di esclusività.

Poi arrivò la grande tentazione: trasformare quella notorietà in un business sempre più vasto.

Nel 1973 Halston cedette il controllo del proprio marchio alla Norton Simon Industries. Negli anni successivi si moltiplicarono le licenze commerciali, fino all'accordo con la catena di grandi magazzini JCPenney per una linea accessibile a un pubblico più ampio.

L'idea aveva una logica economica. Portare la moda firmata oltre i confini dell'alta società poteva ampliare enormemente il mercato.

Ma il lusso possiede una caratteristica piuttosto contraddittoria: molti consumatori lo desiderano proprio perché non è alla portata di tutti.

Quando gli abiti firmati Halston arrivarono nei grandi magazzini, alcuni prestigiosi rivenditori decisero di abbandonare il marchio. L'operazione danneggiò profondamente la percezione di esclusività.

Nel frattempo, i passaggi di proprietà e i conflitti con i dirigenti ridussero progressivamente il controllo dello stilista sulla propria attività.

Nel 1984 Halston venne estromesso dalla gestione creativa del marchio che portava il suo nome.

La storia contiene una delle ironie più crudeli del mondo degli affari: un uomo capace di costruire un'identità stilistica fortissima aveva venduto quella stessa identità, finendo per non poterne più disporre liberamente.

Aveva trasformato il proprio nome in un patrimonio commerciale. Peccato che il patrimonio appartenesse ormai ad altri.

Il vero problema non è perdere il genio, ma non aver imparato nulla da lui

Queste cinque vicende mettono in discussione una convinzione molto diffusa: l'idea che un'azienda di successo debba restare eternamente fedele al proprio fondatore.

In realtà, una fedeltà eccessiva può diventare una forma di immobilismo.

Steve Jobs aveva creato una cultura del prodotto che Tim Cook ha trasformato in un sistema economico globale. Bill Gates aveva costruito un impero del software che Satya Nadella ha saputo adattare a un'epoca profondamente diversa.

Walt Disney aveva inventato un universo narrativo, ma i suoi successori hanno dovuto smettere di considerarlo un modello intoccabile per continuare a espanderlo.

Al contrario, Polaroid ha pagato l'incapacità di trasformare una grande intuizione in una strategia capace di affrontare nuovi mercati. Halston ha mostrato quanto possa essere pericoloso separare il successo commerciale dall'identità che lo ha reso possibile.

Non esiste dunque una regola per stabilire se il fondatore sia una risorsa oppure un ostacolo.

Esiste però una differenza fondamentale tra costruire un'azienda e costruire un'azienda capace di vivere senza di noi.

La prima impresa richiede talento, coraggio e immaginazione. La seconda richiede qualcosa che molti fondatori trovano assai meno naturale: fidarsi delle capacità altrui.

La sindrome dell'insostituibile è spesso il primo problema aziendale

Nel mondo dell'impresa si celebra continuamente la figura del leader visionario. Lo si presenta come un essere quasi mitologico, capace di vedere opportunità dove gli altri scorgono soltanto difficoltà.

Qualche volta è vero. Ma il mito nasconde una domanda scomoda: se soltanto una persona è in grado di prendere le decisioni importanti, siamo davvero davanti a una grande organizzazione oppure a un talento individuale circondato da dipendenti?

Una società che dipende completamente dall'intuizione del proprio fondatore può essere brillantissima, ma anche estremamente fragile.

Il momento della successione serve proprio a misurare questa fragilità.

Il buon successore non è necessariamente quello che assomiglia al predecessore. Può essere quello che ne riconosce i meriti, ne conserva le intuizioni migliori e trova il coraggio di abbandonare ciò che non funziona più.

Il cattivo successore, invece, può commettere due errori opposti: trasformare il fondatore in una reliquia da venerare oppure trattarne l'eredità come un marchio da sfruttare fino all'ultimo centesimo.

Nel primo caso l'azienda smette di innovare. Nel secondo rischia di perdere la ragione per cui i clienti l'avevano scelta.

L'immortalità dei fondatori è un pessimo piano industriale

Alla fine, il vero indicatore del successo di un imprenditore potrebbe non essere quanto cresce la sua azienda mentre lui è al comando, ma quanto riesce a crescere quando non lo è più.

È una conclusione poco romantica, ma piuttosto illuminante.

Un fondatore che lascia un'organizzazione incapace di funzionare senza di lui ha certamente dimostrato quanto fosse indispensabile. Non è detto, però, che abbia costruito un'impresa davvero solida.

Chi riesce invece a creare competenze, cultura aziendale, libertà di iniziativa e capacità di rinnovamento lascia qualcosa di più prezioso della propria presenza.

La possibilità di essere superato.