Putin vuole ridisegnare l'Europa: la minaccia di Mosca e il dilemma di Kiev Il Cremlino rilancia le pretese sulla Nato e sfrutta le divisioni occidentali. Zelensky frena

La guerra in Ucraina rischia di diventare il punto di partenza di una trasformazione molto più profonda degli equilibri europei. Vladimir Putin non sembra intenzionato a limitare le proprie ambizioni alla conquista di territori ucraini. Il disegno che emerge dalle ultime posizioni del Cremlino riguarda direttamente il futuro della Nato, la presenza militare degli Stati Uniti nel continente e il diritto dei Paesi europei di scegliere autonomamente le proprie alleanze.

La nuova fase diplomatica mette in evidenza una contraddizione difficile da superare. Washington cerca una formula per interrompere il conflitto, Kiev pretende garanzie di sicurezza effettive e Mosca continua a considerare la revisione dell'ordine europeo una condizione fondamentale per qualsiasi accordo. Sullo sfondo, un'Europa attraversata da divisioni politiche e strategiche che rischiano di indebolirne il peso negoziale.

Il progetto di Putin va oltre l'Ucraina

La strategia russa sembra puntare a riportare l'Europa verso una divisione in sfere di influenza, nella quale le grandi potenze possano stabilire limiti alla presenza militare e alle scelte strategiche dei Paesi confinanti.

Secondo quanto riferito dal New York Times, un documento russo datato 10 novembre e circolato durante i negoziati di Abu Dhabi ripropone richieste già avanzate da Mosca prima dell'invasione del 2022. Tra queste figura il ridimensionamento della presenza militare della Nato nell'Europa orientale, con un riferimento agli assetti precedenti all'allargamento dell'Alleanza iniziato nel 1997.

Il richiamo storico non è secondario. La Russia considera l'espansione della Nato una delle principali questioni da affrontare per costruire un nuovo sistema di sicurezza continentale. Nella visione del Cremlino, il modello delle sfere di influenza della Guerra fredda rappresenterebbe un precedente da recuperare, almeno nella distribuzione del potere tra Mosca e Washington.

Una prospettiva che investirebbe direttamente la sicurezza della Polonia, dei Paesi baltici e degli altri Stati entrati nell'Alleanza dopo la fine della contrapposizione tra blocchi.

Non si tratta, tuttavia, di un accordo raggiunto. Il documento rappresenta una posizione negoziale russa e non una decisione condivisa dagli Stati Uniti o dagli alleati europei.

La proposta americana e il nodo del Donbass

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che gli interlocutori americani hanno prospettato una possibilità destinata ad aprire un confronto particolarmente delicato: il ritiro delle forze ucraine dalle aree del Donbass ancora controllate da Kiev in cambio dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato.

Per Kiev, il problema riguarda soprattutto la natura delle garanzie. La rinuncia al controllo di territori sarebbe immediata e difficilmente reversibile, mentre l'adesione all'Alleanza richiederebbe decisioni politiche e impegni formali che, al momento, non risultano definiti.

Zelensky ha chiarito che un'eventuale proposta dovrebbe essere accompagnata da un pacchetto completo di sicurezza, comprendente garanzie concrete della Nato e dell'Unione europea, il mantenimento di un esercito ucraino sufficientemente forte, forniture militari, sostegno finanziario e un piano credibile per la ricostruzione.

Soltanto davanti a condizioni precise il presidente sarebbe disposto a sottoporre la questione alla società ucraina. Non si tratta quindi di un'accettazione della cessione del Donbass, ma della disponibilità a valutare una proposta che oggi presenta ancora numerose incognite.

Resta inoltre fermo un principio ribadito dal governo ucraino: nessun riconoscimento giuridico dei territori occupati come parte della Federazione Russa.

Mosca respinge lo scambio e alza la posta

La risposta russa ha ulteriormente complicato il quadro. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha ribadito che gli obiettivi indicati da Putin nel giugno 2024 non sono cambiati.

Le condizioni comprendono il ritiro delle forze ucraine dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, anche dalle aree che la Russia non controlla militarmente, e la rinuncia dell'Ucraina all'adesione alla Nato.

La posizione di Mosca entra così in aperto contrasto con l'ipotesi americana. Se per Washington l'ingresso di Kiev nell'Alleanza potrebbe rappresentare una compensazione strategica per una dolorosa rinuncia territoriale, per il Cremlino proprio quell'adesione resta uno degli scenari da impedire.

Il portavoce presidenziale Dmitri Peskov ha inoltre collegato esplicitamente la soluzione della guerra alla definizione di una nuova architettura di sicurezza europea.

Il messaggio è accompagnato da un avvertimento particolarmente grave. Secondo Peskov, in assenza di prospettive per un'intesa, la Russia potrebbe ricorrere alla forza per perseguire i propri obiettivi.

Parole che aumentano la pressione diplomatica sull'Europa, pur non costituendo di per sé l'annuncio di un'imminente operazione militare contro un Paese della Nato.

Le divisioni occidentali diventano una leva strategica

Il fattore politico più favorevole al Cremlino potrebbe essere proprio la difficoltà occidentale di mantenere una posizione comune.

Gli Stati Uniti, impegnati nella mediazione attraverso gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, cercano una soluzione negoziale capace di interrompere la guerra. I governi europei, invece, devono confrontarsi con conseguenze che riguarderebbero direttamente la sicurezza dei loro territori.

La differenza non è marginale. Un'intesa costruita principalmente tra Washington e Mosca rischierebbe di condizionare il futuro militare dell'Europa senza attribuire agli europei un ruolo proporzionato alle responsabilità che dovrebbero assumersi.

Lavrov ha sfruttato queste difficoltà accusando l'Unione europea di cercare tardivamente uno spazio nei negoziati. Anche Peskov ha insistito sulle divisioni interne europee, sostenendo che rallentano la capacità decisionale del continente.

È una linea coerente con gli interessi strategici russi: indebolire il coordinamento occidentale e trasformare le divergenze tra alleati in un vantaggio negoziale.

Zelensky ha messo in guardia contro questo scenario, sottolineando che eventuali modifiche al sistema di sicurezza europeo non possono essere decise senza il coinvolgimento dei Paesi direttamente interessati.

Il rischio di un'Europa divisa in nuove sfere di influenza

Il riferimento agli assetti della Guerra fredda riporta al centro del confronto una questione che sembrava superata con la dissoluzione dell'Unione Sovietica: la possibilità che la sicurezza dei piccoli e medi Stati venga subordinata agli accordi tra grandi potenze.

Per i Paesi dell'Europa orientale, la prospettiva di una riduzione della presenza militare alleata rappresenterebbe un cambiamento sostanziale delle garanzie costruite negli ultimi decenni.

La questione coinvolge anche Finlandia e Svezia, il cui ingresso nella Nato ha modificato gli equilibri strategici dell'Europa settentrionale. Zelensky teme che il Cremlino possa cercare di estendere le proprie richieste anche a questi Paesi, oltre che alla presenza americana negli Stati baltici.

Il pericolo, nella lettura ucraina, è che una trattativa nata per fermare una guerra finisca per legittimare nuove pressioni sui confini e sulle scelte sovrane degli Stati europei.

Non è però possibile considerare già acquisita una simile trasformazione. Le richieste russe incontrano l'opposizione di numerosi alleati e qualsiasi modifica sostanziale degli impegni della Nato richiederebbe decisioni politiche che non risultano concordate.

La pace resta lontana e l'Europa affronta una scelta decisiva

La distanza tra le posizioni negoziali resta profonda. Kiev chiede garanzie prima di discutere eventuali concessioni. Mosca pretende concessioni territoriali e neutralità ucraina. Washington cerca uno spazio di mediazione, mentre l'Unione europea tenta di evitare che le decisioni fondamentali sulla sicurezza continentale vengano prese senza una sua partecipazione determinante.

La partita diplomatica non riguarda soltanto la conclusione delle ostilità. Riguarda il modello di sicurezza destinato a governare il continente nei prossimi decenni.

Per Putin, la guerra può rappresentare l'occasione per ottenere attraverso il negoziato risultati strategici che vanno oltre il campo di battaglia. Per Zelensky, un accordo privo di garanzie credibili rischierebbe invece di preparare le condizioni per una nuova aggressione.

L'Europa si trova così davanti a un passaggio cruciale. Fermare la guerra rimane una priorità, ma il prezzo della pace non può essere valutato soltanto sulla base dei territori coinvolti. Conta anche ciò che accadrà dopo, quando le armi dovranno tacere e gli impegni sottoscritti dovranno dimostrare di poter resistere alle nuove tensioni.