Iran, sei droni contro il Bahrein: cresce il rischio di una nuova guerra Teheran prende di mira una base americana. Trump evita l'escalation, negoziato bloccato

La tensione nel Golfo Persico torna a salire e il rischio di una nuova escalation militare tra Iran e Stati Uniti diventa sempre più concreto. Sei droni iraniani sono stati lanciati contro una base militare in Bahrein, piccolo regno che ospita il comando della Quinta Flotta americana. L'operazione, rivendicata dai Guardiani della Rivoluzione, rappresenta un nuovo segnale della fragilità degli equilibri regionali, dopo quasi nove mesi di guerra e tentativi diplomatici senza risultati decisivi.

L'obiettivo dichiarato da Teheran era un radar della difesa aerea statunitense situato nella base elicotteristica di Al-Rifaa, nei pressi del porto di Khalifa. Le autorità del Bahrein hanno riferito che i sistemi di difesa hanno intercettato gli attacchi prima che raggiungessero i bersagli. La versione iraniana, che rivendica invece il successo dell'operazione, non ha trovato conferme indipendenti.

Nella capitale Manama le sirene antiaeree hanno interrotto la tranquillità della mattinata di domenica 15 novembre. Il ministero dell'Interno ha invitato la popolazione a cercare riparo e a seguire le indicazioni delle autorità. Arabia Saudita, Giordania ed Egitto hanno condannato l'attacco, mentre il Qatar, impegnato insieme al Pakistan nella mediazione, ha avvertito che nuove azioni militari rischiano di compromettere ulteriormente le possibilità di un'intesa.

L'arsenale iraniano e i dubbi dell'intelligence americana

Dopo mesi di bombardamenti statunitensi e israeliani, le reali capacità militari dell'Iran restano difficili da valutare. Secondo le stime dell'intelligence americana riportate dal Wall Street Journal, Teheran potrebbe disporre ancora di un arsenale compreso tra 1.500 e 2.500 missili.

Una quantità significativa, anche se l'ampiezza della stima dimostra quanto sia complicato stabilire le dimensioni effettive delle riserve iraniane.

Per la Repubblica islamica, la possibilità di conservare una capacità di risposta rappresenta uno strumento di pressione nei confronti di Washington. Gli attacchi con droni, relativamente meno costosi rispetto all'impiego di missili balistici, consentono inoltre ai pasdaran di mantenere alta la tensione senza necessariamente ricorrere a un'offensiva di grandi proporzioni.

La strategia appare orientata a dimostrare che, nonostante i danni subiti, l'Iran conserva strumenti militari sufficienti a minacciare le installazioni americane e la sicurezza delle rotte commerciali.

Trump stretto tra il rischio militare e il costo politico di un accordo

Il presidente americano Donald Trump deve affrontare una situazione particolarmente delicata. Dopo le elezioni di metà mandato, che hanno indebolito la sua posizione politica, una nuova offensiva contro l'Iran potrebbe comportare conseguenze difficili da controllare.

Allo stesso tempo, accettare le condizioni avanzate da Teheran rischierebbe di essere interpretato come un arretramento degli Stati Uniti dopo mesi di operazioni militari.

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ribadito che la Repubblica islamica non intende rimanere indefinitamente in una condizione sospesa tra guerra e pace.

Il governo iraniano chiede il superamento delle sanzioni economiche, lo sblocco dei beni congelati all'estero, la fine del blocco navale americano e un nuovo sistema di gestione dello stretto di Hormuz. Queste richieste rientrano nelle sette condizioni indicate da Teheran come base per riaprire il confronto diplomatico, il cui testo integrale non è stato pubblicato ufficialmente.

Ghalibaf ha avvertito che ulteriori iniziative militari americane potrebbero determinare una risposta ancora più dura dei Guardiani della Rivoluzione.

La Casa Bianca, invece, sembra puntare sul progressivo indebolimento economico e militare dell'Iran, evitando per il momento un'offensiva di vasta portata.

Il risultato è uno stallo nel quale entrambe le parti ritengono di poter ottenere condizioni migliori continuando a esercitare pressione sull'avversario.

La diplomazia cerca una via d'uscita

Mentre i vertici militari iraniani mantengono una posizione intransigente, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi prosegue i contatti diplomatici con i Paesi mediatori, in particolare Pakistan e Oman.

Le trattative restano però condizionate da profonde divergenze. Per Teheran, il blocco navale imposto dagli Stati Uniti costituisce una forma di pressione incompatibile con un negoziato equilibrato. Washington, al contrario, considera le restrizioni marittime uno degli strumenti principali per costringere la Repubblica islamica a modificare le proprie posizioni.

Anche il programma nucleare continua a rappresentare un ostacolo fondamentale.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha escluso nuove concessioni sulla riduzione o sulla sospensione dell'arricchimento dell'uranio. Teheran contesta inoltre l'atteggiamento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che continua a chiedere l'accesso agli impianti nucleari colpiti dai bombardamenti.

L'assenza di un'intesa sulle verifiche internazionali alimenta ulteriormente i timori sulla possibilità di raggiungere un accordo stabile.

Hormuz e Mar Rosso, le rotte commerciali sotto minaccia

La crisi militare ha conseguenze dirette anche sulla sicurezza della navigazione internazionale.

Nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas, i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato che due petroliere sarebbero state danneggiate da mine marine. Secondo la versione iraniana, una superpetroliera sarebbe affondata.

Le informazioni diffuse da Teheran non risultano tuttavia confermate da verifiche indipendenti.

L'incertezza sulle condizioni delle rotte marittime rappresenta un ulteriore fattore di instabilità per i mercati energetici e per gli operatori commerciali, costretti a confrontarsi con rischi militari crescenti.

Un secondo fronte di tensione si è aperto nello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno ritirato reparti dall'area costiera di Bab el-Mandeb per rafforzare altre posizioni.

Il ripiegamento potrebbe favorire gli Houthi, movimento armato vicino all'Iran, che punta a consolidare la propria influenza lungo il Mar Rosso.

La posizione geografica di Bab el-Mandeb rende particolarmente delicata ogni modifica degli equilibri militari. Lo stretto collega il Mar Rosso al Golfo di Aden ed è uno dei passaggi fondamentali per le navi dirette verso il Canale di Suez.

Una crisi che rischia di sfuggire al controllo

Il quadro regionale mostra una crescente sovrapposizione tra operazioni militari, pressioni economiche e tentativi diplomatici.

L'Iran cerca di dimostrare che non può essere costretto alla resa attraverso il blocco navale e i bombardamenti. Gli Stati Uniti puntano invece a ottenere concessioni senza esporsi ai costi di un nuovo conflitto su larga scala.

Il problema è che questa strategia di pressione reciproca aumenta la possibilità di incidenti e reazioni difficili da contenere.

Un attacco capace di provocare vittime americane, un grave incidente nello stretto di Hormuz oppure un'ulteriore avanzata degli Houthi lungo le rotte del Mar Rosso potrebbero modificare rapidamente gli equilibri.