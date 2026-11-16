Migranti, l'Europa punta sul Ruanda: primo centro di rimpatrio nel 2027 Austria, Germania, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi lanciano il progetto. Dubbi sui diritti umani

L'Europa cambia strategia sui rimpatri e guarda all'Africa per affrontare uno dei problemi più controversi della politica migratoria. Austria, Germania, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno annunciato a Vienna l'avvio di un progetto per trasferire in Ruanda cittadini stranieri che non hanno ottenuto il diritto di rimanere nell'Unione europea e che non possono essere rimpatriati direttamente nei Paesi d'origine.

L'obiettivo è rendere operativo entro il 2027 il primo centro di rimpatrio esterno all'Unione europea promosso congiuntamente da un gruppo di Stati membri.

L'annuncio rappresenta un passaggio politico importante, ma non coincide ancora con la conclusione di tutti gli accordi necessari. I negoziati con il governo ruandese devono definire le condizioni operative, le responsabilità dei Paesi coinvolti e le garanzie per le persone trasferite.

Il progetto segna comunque un cambiamento nella gestione dell'immigrazione irregolare. Non si punta soltanto a rafforzare i controlli alle frontiere o ad accelerare le espulsioni, ma a costruire strutture esterne nelle quali trasferire persone che hanno già ricevuto una decisione negativa sulla possibilità di soggiornare nell'Unione.

L'accordo di Vienna e i cinque Paesi promotori

L'iniziativa è stata presentata nella capitale austriaca durante una conferenza internazionale dedicata alle politiche migratorie.

A sostenere il progetto sono il cancelliere austriaco Christian Stocker e la prima ministra danese Mette Frederiksen, insieme ai rappresentanti dei governi di Germania, Grecia e Paesi Bassi.

Alla riunione ha partecipato anche il ministro dell'Interno ruandese Vincent Biruta, a conferma del coinvolgimento diretto di Kigali nella definizione del nuovo sistema.

Per i cinque governi europei, la realizzazione di centri esterni dovrebbe consentire di superare uno degli ostacoli più frequenti nelle procedure di rimpatrio: l'impossibilità di riportare rapidamente nei Paesi d'origine persone che non hanno più un titolo valido per rimanere sul territorio europeo.

Le ragioni possono essere diverse, dall'assenza di accordi con gli Stati di provenienza alla mancanza di documenti, fino al rifiuto delle autorità nazionali di accogliere i propri cittadini.

In queste situazioni, le procedure di espulsione rischiano di rimanere sospese per periodi molto lunghi.

Il centro ruandese dovrebbe offrire una soluzione alternativa, anche se il trasferimento in un Paese con il quale il migrante non possiede legami personali o familiari apre questioni giuridiche e umanitarie particolarmente delicate.

Come funzionerà il centro in Ruanda

Il progetto iniziale dovrebbe avere dimensioni limitate.

Secondo le informazioni circolate durante i negoziati, la sperimentazione potrebbe partire con circa cento persone, indicativamente una ventina per ciascuno dei cinque Paesi promotori. Altre ricostruzioni prospettano una capacità successiva di alcune centinaia di posti.

La struttura non dovrebbe funzionare come un centro di detenzione tradizionale.

Il modello discusso prevede sistemazioni aperte, con libertà di movimento all'interno del Ruanda, permessi di soggiorno e possibilità di accesso al mercato del lavoro locale.

Questo significa che alcune persone trasferite potrebbero non tornare immediatamente nei Paesi d'origine, ma rimanere in territorio ruandese anche per periodi prolungati.

È proprio questo uno degli aspetti più controversi.

Un centro concepito formalmente come struttura temporanea per favorire i rimpatri potrebbe trasformarsi, nei fatti, in un luogo di permanenza per cittadini stranieri che non hanno scelto di vivere in Ruanda.

I governi promotori sostengono che l'iniziativa dovrà rispettare le norme europee e gli obblighi internazionali sulla protezione dei diritti fondamentali.

Resta da verificare in che modo queste garanzie saranno applicate concretamente.

Il precedente britannico e le difficoltà del progetto

Il Ruanda non è nuovo a iniziative di questo tipo.

Nel 2022 il governo britannico aveva raggiunto un accordo con Kigali per trasferire nel Paese africano alcuni richiedenti asilo arrivati irregolarmente nel Regno Unito.

Quel progetto provocò un lungo confronto politico e giudiziario.

Nel novembre 2023 la Corte Suprema britannica dichiarò illegittimo il sistema previsto, evidenziando i rischi legati al trasferimento di richiedenti asilo verso un Paese nel quale non erano considerate sufficientemente garantite le condizioni di protezione.

Il piano venne poi abbandonato nel 2024 dal governo laburista.

L'iniziativa dei cinque Paesi europei presenta però una differenza fondamentale.

Il sistema britannico prevedeva il trasferimento di persone ancora in attesa di una decisione sulla domanda d'asilo. Il nuovo progetto europeo dovrebbe riguardare invece cittadini stranieri che hanno già esaurito le possibilità legali di ottenere protezione o soggiorno nell'Unione.

La distinzione è importante, ma non elimina automaticamente i problemi giuridici.

Anche nei confronti delle persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio, gli Stati europei devono rispettare il divieto di trattamenti inumani o degradanti e verificare le condizioni di sicurezza del Paese di destinazione.

Il nodo dei diritti umani e le critiche delle organizzazioni internazionali

La scelta del Ruanda suscita forti preoccupazioni tra le organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani.

Human Rights Watch ha criticato il progetto richiamando le accuse già rivolte al governo ruandese per la repressione del dissenso, gli arresti arbitrari e le violazioni dei diritti fondamentali.

L'organizzazione ha inoltre evidenziato il coinvolgimento del Ruanda nelle tensioni regionali con la Repubblica Democratica del Congo.

Secondo i critici, finanziare strutture di rimpatrio in questo Paese rischierebbe di trasferire all'esterno le responsabilità europee nella gestione dell'immigrazione e di rafforzare politicamente un governo sottoposto a contestazioni internazionali.

I sostenitori dell'iniziativa ritengono invece che accordi regolamentati con Paesi terzi possano contribuire a rendere più efficaci i provvedimenti di espulsione, riducendo l'irregolarità e la pressione sulle strutture nazionali.

La questione dovrà essere affrontata anche sul piano giudiziario.

La Corte europea dei diritti dell'uomo vieta il trasferimento di persone verso Paesi nei quali esista un rischio concreto di tortura o trattamenti contrari ai diritti fondamentali.

Ogni operazione dovrà quindi essere valutata alla luce delle condizioni individuali e delle garanzie offerte dal Paese ospitante.

Il ruolo delle Nazioni Unite resta da definire

I cinque governi europei hanno prospettato il coinvolgimento di organismi internazionali nella gestione del centro.

Tra le organizzazioni considerate figurano l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

La partecipazione non è però automatica.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha precisato che un suo eventuale intervento richiederebbe una richiesta formale e garanzie adeguate sulla protezione delle persone trasferite.

Il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali potrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio delle condizioni di accoglienza e delle procedure di rimpatrio.

Non sarebbe tuttavia sufficiente, da solo, a risolvere ogni controversia sulla legittimità dei trasferimenti.

Le responsabilità principali continuerebbero infatti a ricadere sugli Stati che dispongono l'allontanamento e sulle autorità ruandesi incaricate dell'accoglienza.

Quanto costerà il centro e chi pagherà

Un altro interrogativo riguarda la sostenibilità economica.

I cinque Paesi promotori dovrebbero sostenere le spese di trasferimento, sistemazione e gestione delle persone inviate in Ruanda.

Non è stato ancora comunicato un quadro finanziario definitivo e non sono noti tutti gli eventuali benefici economici o politici che Kigali riceverebbe in cambio della disponibilità ad accogliere i migranti.

Il precedente britannico e le esperienze europee di esternalizzazione dimostrano che simili operazioni possono comportare costi particolarmente elevati.

Il confronto riguarda anche il progetto italiano in Albania, che ha acceso un ampio dibattito sulle risorse necessarie per costruire e gestire strutture destinate ai migranti fuori dal territorio nazionale.

La convenienza economica dei nuovi centri dipenderà dal numero effettivo di trasferimenti, dai costi di gestione, dalle condizioni di sicurezza e dalla possibilità di realizzare successivamente i rimpatri verso i Paesi d'origine.

Un sistema che richiedesse investimenti molto elevati per accogliere poche decine di persone potrebbe risultare politicamente visibile, ma scarsamente efficace sul piano operativo.

L'Europa si divide sulla gestione esterna dei rimpatri

Il progetto ruandese si inserisce in un confronto sempre più acceso all'interno dell'Unione europea.

Un gruppo crescente di governi considera i centri esterni uno strumento utile per contrastare l'immigrazione irregolare e rendere più credibili le decisioni di rimpatrio.

Altri Stati, tra cui Spagna e Francia, hanno espresso riserve su questa impostazione, soprattutto per i rischi giuridici e umanitari.

La discussione riguarda il rapporto tra controllo delle frontiere, responsabilità degli Stati membri e rispetto degli obblighi internazionali.

Il nuovo quadro europeo sui rimpatri apre la strada a iniziative con Paesi terzi, ma la realizzazione concreta dei centri dovrà rispettare condizioni precise.

Il fatto che una misura sia prevista nell'ambito di una politica europea non significa che ogni accordo bilaterale o multilaterale sia automaticamente conforme alle norme sui diritti fondamentali.

Le autorità nazionali e i giudici potranno quindi essere chiamati a verificare la legittimità dei singoli trasferimenti.

Il ruolo dell'Italia e il confronto con l'Albania

L'Italia non figura tra i cinque Paesi promotori del progetto ruandese.

Il governo italiano ha già intrapreso una strada distinta attraverso l'accordo con l'Albania, che prevede l'utilizzo di strutture esterne per specifiche procedure relative ai migranti.

I due modelli non sono identici.

L'iniziativa italiana ha riguardato inizialmente il trasferimento e la gestione di determinate procedure di frontiera e trattenimento. Il progetto ruandese nasce invece per persone già destinatarie di decisioni negative sul soggiorno, ma difficilmente rimpatriabili nei Paesi d'origine.

Entrambe le esperienze si collocano però all'interno della stessa tendenza politica: spostare una parte delle attività di gestione migratoria oltre i confini dell'Unione europea.

Non è escluso che altri governi possano valutare un'adesione futura all'iniziativa dei cinque Paesi.

Per il momento, tuttavia, il progetto resta circoscritto al gruppo che ha avviato il confronto con Kigali.

La vera prova arriverà con i primi trasferimenti

L'annuncio di Vienna segna un passaggio politico, ma la riuscita del progetto dipenderà da questioni ancora irrisolte.

I governi dovranno definire le procedure di selezione delle persone trasferibili, le garanzie individuali, le condizioni di accoglienza e le modalità con cui eventuali ricorsi potranno essere presentati ed esaminati.

Sarà inoltre necessario chiarire che cosa accadrà ai migranti che non potranno essere rimpatriati neppure dopo il trasferimento in Ruanda.

La prospettiva di un soggiorno senza limiti temporali prefissati pone interrogativi sulla natura stessa del centro: struttura di transito per il ritorno nel Paese d'origine oppure destinazione alternativa per persone che l'Europa non intende più accogliere?

La differenza non è soltanto terminologica. Riguarda la libertà individuale, la protezione internazionale e le responsabilità degli Stati.

Una nuova frontiera della politica migratoria europea

L'iniziativa di Austria, Germania, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi dimostra quanto la politica migratoria europea stia cambiando.

La priorità di numerosi governi è rendere effettive le decisioni di espulsione, superando un sistema nel quale una parte significativa dei provvedimenti di rimpatrio non viene eseguita.

Ma la capacità di trasferire persone fuori dall'Unione non coincide necessariamente con la soluzione delle cause che impediscono il loro ritorno nei Paesi d'origine.

Il rischio è che i centri esterni diventino luoghi nei quali si sposta un problema amministrativo e politico senza risolverlo definitivamente.