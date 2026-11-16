Robert Pattinson è il nuovo James Bond: la svolta di 007 dopo Daniel Craig Amazon MGM ufficializza la scelta dell'attore britannico. Denis Villeneuve dirigerà il nuovo film

Il nuovo James Bond ha finalmente un volto. È quello di Robert Pattinson, l'attore britannico che a quarant'anni raccoglie l'eredità di Daniel Craig e diventa il nuovo agente 007. L'annuncio ufficiale di Amazon MGM Studios, arrivato lunedì 16 novembre, mette fine a cinque anni di indiscrezioni, candidature e ipotesi sul futuro di una delle saghe cinematografiche più amate e redditizie della storia.

La scelta segna un passaggio importante per il personaggio creato da Ian Fleming. Pattinson sarà il settimo interprete ufficiale di James Bond nella serie cinematografica iniziata nel 1962 con Sean Connery, ma soprattutto il primo protagonista della nuova fase industriale del franchise, passato sotto il controllo creativo di Amazon MGM.

A dirigere il prossimo capitolo sarà Denis Villeneuve, regista di Dune, Arrival e Blade Runner 2049. La sceneggiatura è affidata a Steven Knight, autore britannico conosciuto soprattutto per Peaky Blinders.

Una squadra che lascia immaginare un cambiamento significativo nell'identità cinematografica dell'agente segreto, anche se trama, ambientazione e caratteristiche del nuovo Bond non sono ancora state ufficializzate.

La scelta di Amazon dopo anni di indiscrezioni

Dall'uscita di No Time to Die, nel 2021, il futuro di James Bond era rimasto sospeso.

L'ultimo film interpretato da Daniel Craig aveva segnato una rottura con la tradizione, portando sullo schermo la morte del protagonista e chiudendo definitivamente il ciclo narrativo iniziato con Casino Royale nel 2006.

Per trovare il successore sono circolati numerosi nomi. Tra quelli considerati più seriamente figuravano Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O'Connor.

Negli ultimi mesi la selezione si era concentrata soprattutto su interpreti britannici relativamente giovani, capaci di sostenere una nuova serie di film per diversi anni.

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, Pattinson avrebbe sostenuto provini e test cinematografici nell'autunno 2026, convincendo i produttori grazie alla propria presenza scenica e alla capacità di alternare intensità drammatica e azione.

La decisione finale è stata assunta da Amazon MGM con i produttori Amy Pascal e David Heyman, protagonisti della nuova fase della saga.

Pattinson ha accolto la nomina manifestando entusiasmo e gratitudine per la fiducia ricevuta, considerando il ruolo uno dei traguardi più importanti della propria carriera.

Da Twilight a Batman, la trasformazione di un attore

La scelta potrebbe sorprendere chi continua ad associare Robert Pattinson al vampiro romantico Edward Cullen, protagonista della saga di Twilight.

Quel successo, esploso nel 2008, trasformò il giovane attore inglese in un idolo internazionale, soprattutto tra gli adolescenti.

Ma Pattinson ha impiegato gli anni successivi proprio per liberarsi dall'immagine del divo romantico.

Ha cercato ruoli complessi, spesso scomodi, collaborando con registi come David Cronenberg, Claire Denis, Robert Eggers e i fratelli Safdie.

In Good Time ha interpretato un giovane criminale disperato, mentre in The Lighthouse ha dato vita a un personaggio tormentato, immerso in un universo psicologico oscuro.

La consacrazione presso il grande pubblico è arrivata nuovamente nel 2022 con The Batman, diretto da Matt Reeves.

Il suo Bruce Wayne, cupo, introverso e ossessionato dal trauma familiare, ha dimostrato la capacità di sostenere un franchise internazionale senza rinunciare a una recitazione personale.

Con James Bond, Pattinson affronta adesso una sfida differente: interpretare un personaggio storico conservandone l'identità, ma evitando di trasformarsi nell'imitazione dei predecessori.

Il fascino dei cattivi e la ricerca di personaggi complessi

La nomina arriva in un periodo particolarmente intenso per la carriera dell'attore.

In un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera nel settembre 2026, Pattinson ha raccontato il proprio interesse per i personaggi moralmente ambigui e per le figure capaci di mettere in crisi le aspettative del pubblico.

Una preferenza che emerge nelle sue scelte cinematografiche più recenti.

Nel film Odissea di Christopher Nolan, Pattinson ha interpretato Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope, figura arrogante e violenta che rappresenta una delle principali minacce al ritorno di Ulisse.

In Primetime, diretto da Lance Oppenheim, ha invece interpretato un conduttore televisivo ispirato a Chris Hansen, protagonista di un programma americano che mescolava inchiesta giornalistica, spettacolarizzazione e controversie etiche.

Pattinson è anche produttore del film, un'esperienza che gli ha consentito di seguire direttamente la costruzione del progetto.

Il suo interesse si concentra sulle contraddizioni dei personaggi, sulle loro debolezze e sulla distanza tra l'immagine pubblica e la personalità privata.

Un approccio che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per James Bond, personaggio tradizionalmente diviso tra fascino, disciplina professionale, violenza e solitudine.

I quarant'anni e la paternità che cambia le priorità

Il nuovo James Bond arriva a quarant'anni in una fase di profondo cambiamento personale.

Pattinson, nato a Londra il 13 maggio 1986, ha raccontato di aver vissuto il passaggio alla nuova decade con una certa inquietudine, molto più di quanto gli fosse accaduto al compimento dei trent'anni.

A modificare il suo rapporto con il tempo e con il lavoro è stata soprattutto la nascita della figlia, avuta nel 2024 dalla compagna Suki Waterhouse, attrice, cantante e modella britannica.

La paternità gli ha dato una nuova energia e lo ha spinto a riorganizzare le proprie abitudini.

Meno uscite serali, maggiore attenzione al riposo e una gestione più razionale degli impegni professionali gli hanno permesso, secondo il suo racconto, di affrontare un'agenda cinematografica particolarmente intensa.

Un cambiamento curioso per un attore che ha costruito parte della propria immagine pubblica interpretando figure tormentate, creature notturne e personaggi incapaci di trovare un equilibrio.

Nella vita privata, invece, Pattinson sembra aver scoperto il valore di una quotidianità più ordinata.

Un nuovo Bond tra tradizione e cambiamento

La scelta di Denis Villeneuve come regista aggiunge ulteriore interesse al progetto.

Il cineasta canadese ha costruito la propria reputazione attraverso film caratterizzati da una forte identità visiva, tensione psicologica e attenzione alla complessità dei protagonisti.

La sua presenza lascia aperta la possibilità di un Bond meno legato alla spettacolarità convenzionale e più concentrato sulla dimensione emotiva e morale dell'agente segreto.

Resta però da capire quale direzione sceglieranno gli sceneggiatori.

L'era di Daniel Craig aveva già trasformato profondamente il personaggio, rendendolo più vulnerabile, fisico e tormentato rispetto alle interpretazioni precedenti.

Ripetere quella formula rischierebbe di rendere Pattinson un semplice erede del suo predecessore. Cambiarla completamente potrebbe invece allontanare il pubblico dagli elementi che hanno reso riconoscibile James Bond.

La sfida consisterà nel trovare un equilibrio tra continuità e rinnovamento.

Amazon e il futuro di una saga miliardaria

La nuova fase di 007 presenta anche un'importante dimensione industriale.

Nel 2025 Amazon MGM Studios ha acquisito il controllo creativo del franchise attraverso un accordo con gli storici custodi della saga, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

La famiglia Broccoli aveva mantenuto per decenni un ruolo determinante nella selezione degli interpreti, nella produzione e nell'identità cinematografica di Bond.

Il passaggio ad Amazon rappresenta quindi una trasformazione che va oltre la scelta del protagonista.

Il gruppo dispone di risorse finanziarie e distributive enormi, ma dovrà dimostrare di saper gestire un marchio che ha sempre costruito la propria forza anche attraverso la rarità degli appuntamenti cinematografici e il controllo rigoroso della propria immagine.

La saga, nata con Licenza di uccidere nel 1962, ha generato oltre sette miliardi di dollari di incassi cinematografici nel mondo.

Il nuovo film dovrà quindi rispondere a un doppio obiettivo: rilanciare la storia dell'agente segreto e garantire continuità a un patrimonio culturale ed economico di dimensioni globali.

Il nuovo 007 ha già dimostrato di saper cambiare pelle

La carriera di Robert Pattinson racconta una continua ricerca di trasformazione.

Da giovane attore di Harry Potter e il calice di fuoco a protagonista di Twilight, dal cinema indipendente a Batman, fino alla nuova investitura come James Bond, l'attore ha attraversato generi e pubblici profondamente differenti.

La sua forza è stata proprio quella di non rimanere prigioniero dei personaggi che lo hanno reso famoso.