Ucraina, crolla un'arcata del ponte di Crimea: la guerra colpisce le città Kiev attacca il collegamento simbolo di Putin. Mosca bombarda due ponti nella capitale ucraina

La guerra in Ucraina entra in una nuova fase di escalation, con attacchi che prendono di mira infrastrutture strategiche e simboli del potere militare. Nelle ultime quarantotto ore le forze ucraine hanno colpito ripetutamente il ponte di Crimea, provocando il crollo di una delle grandi arcate stradali secondo le immagini diffuse e analizzate da diversi organi di informazione internazionali. La Russia ha risposto con bombardamenti su Kiev, danneggiando due importanti ponti sul fiume Dnipro e altre infrastrutture essenziali per la popolazione.

L'intensificazione degli attacchi arriva in un momento particolarmente delicato sul piano diplomatico. Stati Uniti, Russia e Cina si preparano a un incontro tra i rispettivi presidenti, mentre l'Unione europea cerca di rafforzare il proprio ruolo nei negoziati e annuncia nuove misure economiche contro Mosca.

La distanza tra le iniziative diplomatiche e quanto accade sul terreno resta enorme. Mentre si discute di cessate il fuoco e garanzie di sicurezza, entrambe le parti cercano di indebolire le infrastrutture dell'avversario per rafforzare la propria posizione.

Il ponte di Kerch, il simbolo dell'annessione russa della Crimea

Il ponte che collega la penisola di Crimea alla regione russa di Krasnodar è uno dei simboli più importanti del potere di Vladimir Putin.

Lungo circa 19 chilometri, comprende collegamenti stradali e ferroviari e attraversa lo stretto di Kerch, tra il Mar Nero e il Mar d'Azov.

Inaugurato nel 2018 dopo l'annessione russa della Crimea del 2014, non rappresenta soltanto un'infrastruttura civile. È stato utilizzato anche per il trasporto di uomini, mezzi e rifornimenti destinati alle forze russe impegnate nella guerra.

La sua costruzione aveva inoltre un significato politico preciso: consolidare il collegamento territoriale tra la Russia e una penisola che l'Ucraina e gran parte della comunità internazionale continuano a considerare territorio ucraino occupato.

Per questo motivo il ponte è diventato negli anni un obiettivo militare particolarmente rilevante.

Le forze ucraine lo avevano già attaccato nell'ottobre 2022, nel luglio 2023 e nel giugno 2025, provocando danni e interruzioni del traffico.

I nuovi bombardamenti del 16 e 17 novembre hanno riportato l'infrastruttura al centro del conflitto.

Le immagini dell'arcata crollata e i danni ancora da accertare

L'attacco ucraino è iniziato lunedì 16 novembre ed è proseguito nella notte successiva.

Le autorità russe hanno confermato che il ponte è stato colpito e che il traffico stradale e ferroviario ha subito sospensioni.

Immagini diffuse sui social e successivamente geolocalizzate dalla CNN mostrano una porzione della grande struttura stradale precipitata nelle acque dello stretto di Kerch.

Il crollo appare quindi sostenuto da riscontri visivi, anche se restano da chiarire l'estensione complessiva dei danni, le condizioni della parte ferroviaria e i tempi necessari per il ripristino.

La società ferroviaria russa e le autorità responsabili dei trasporti hanno disposto limitazioni alla circolazione, mentre il governo di Mosca ha avviato le valutazioni tecniche necessarie a organizzare gli interventi.

La distruzione di una porzione dell'arcata rappresenterebbe un danno particolarmente complesso da riparare, anche per le dimensioni delle strutture metalliche coinvolte.

Il significato militare dell'operazione dipenderà però dalla durata dell'interruzione e dalla capacità russa di utilizzare collegamenti alternativi.

L'offensiva dei droni e i numeri forniti da Mosca

L'attacco al ponte si inserisce in una più ampia offensiva ucraina contro il territorio russo.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato oltre 1.400 droni durante una serie di attacchi distribuiti tra il 16 e il 17 novembre.

Se confermati, questi numeri collocherebbero l'operazione tra le più consistenti dall'inizio dell'invasione su larga scala del febbraio 2022.

Le cifre devono essere considerate con cautela, perché provengono dalle autorità militari russe e non sono state verificate integralmente da osservatori indipendenti.

Le operazioni ucraine avrebbero interessato diverse regioni della Federazione Russa, con attacchi diretti anche contro raffinerie, stabilimenti industriali e altre infrastrutture considerate funzionali all'economia di guerra.

Secondo le autorità insediate da Mosca in Crimea, alcuni attacchi avrebbero provocato almeno due morti nella penisola.

La strategia di Kiev appare orientata a colpire la logistica militare e le capacità di approvvigionamento russe, dimostrando di poter raggiungere obiettivi anche molto lontani dalla linea del fronte.

La risposta russa: due ponti bombardati a Kiev

Nella serata del 16 novembre la Russia ha colpito due importanti infrastrutture stradali della capitale ucraina.

A confermarlo è stato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, che ha segnalato danni ai ponti settentrionale e meridionale sul Dnipro.

Si tratta di collegamenti fondamentali tra le diverse aree della città, utilizzati quotidianamente per il traffico civile e le attività economiche.

Gli attacchi hanno determinato limitazioni alla circolazione e hanno colpito anche altre infrastrutture della capitale.

In alcune zone si sono registrate interruzioni dell'acqua, dell'elettricità e del riscaldamento.

Le difficoltà assumono particolare gravità con l'avvicinarsi dell'inverno, quando la continuità dei servizi energetici diventa essenziale per la sicurezza della popolazione.

Le autorità ucraine hanno attivato le squadre di emergenza per valutare i danni e ripristinare i collegamenti.

Non è stato possibile stabilire immediatamente l'entità complessiva delle conseguenze strutturali sui due ponti.

La guerra delle infrastrutture cambia la pressione sul conflitto

Gli attacchi contro i ponti mostrano una delle caratteristiche più importanti dell'attuale fase della guerra.

Le infrastrutture di trasporto sono diventate obiettivi centrali perché possono incidere sulla mobilità delle truppe, sull'arrivo dei rifornimenti e sulla capacità di mantenere operativi i servizi essenziali.

Per la Russia, il ponte di Kerch rappresenta un collegamento di grande valore strategico e politico.

Per l'Ucraina, i ponti sul Dnipro hanno un'importanza fondamentale per la mobilità urbana e per l'organizzazione delle attività economiche e civili.

Non tutti gli attacchi contro infrastrutture sono però equivalenti sul piano del diritto internazionale.

La legittimità di un obiettivo dipende dal suo effettivo contributo all'azione militare, dal vantaggio concreto previsto e dal rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzione nella protezione dei civili.

Le conseguenze sulla popolazione devono quindi essere considerate un elemento essenziale nella valutazione delle operazioni.

La distruzione di collegamenti stradali può avere effetti che vanno ben oltre l'immediato risultato militare, condizionando soccorsi, trasporti, approvvigionamenti e attività quotidiane.

L'Unione europea rafforza le sanzioni contro Mosca

Mentre gli attacchi continuano, l'Unione europea aumenta la pressione economica sulla Russia.

Al termine del Consiglio Affari Esteri del 16 novembre, l'Alta rappresentante Kaja Kallas ha annunciato circa 140 nuove designazioni nell'ambito dei regimi sanzionatori europei.

Il conteggio formale riportato nelle decisioni e nelle ricostruzioni successive arriva a 145 persone ed entità, comprendendo provvedimenti adottati attraverso differenti regimi restrittivi.

Le misure riguardano istituti finanziari russi, attività collegate al commercio energetico, società coinvolte nel sostegno alla cosiddetta flotta ombra e soggetti accusati di partecipare ad attività di disinformazione e interferenza informatica.

Tra i destinatari figurano anche imprese con sede in Paesi del Golfo e dell'Asia orientale, accusate di contribuire al funzionamento dei circuiti commerciali utilizzati da Mosca per aggirare le restrizioni.

Una parte delle nuove misure colpisce inoltre organizzazioni e persone coinvolte nelle attività di propaganda e negli attacchi informatici attribuiti alla Russia.

L'obiettivo europeo è ridurre le risorse finanziarie e tecnologiche disponibili per sostenere lo sforzo bellico russo.

Banche, petrolio e flotta ombra nel mirino di Bruxelles

La strategia delle sanzioni si concentra sempre più sulla capacità della Russia di ottenere ricavi attraverso le esportazioni energetiche e mantenere operativi i circuiti finanziari internazionali.

L'attenzione di Bruxelles riguarda in particolare le società e gli intermediari che consentirebbero al petrolio russo di raggiungere i mercati esteri aggirando parte delle restrizioni occidentali.

La flotta ombra è costituita da una rete di petroliere e operatori commerciali che utilizzano strutture proprietarie complesse, cambi di bandiera e altri strumenti per rendere meno trasparenti alcuni trasporti.

Colpire questi circuiti significa cercare di aumentare i costi delle esportazioni russe e ridurre la disponibilità di risorse destinate al bilancio statale.

L'efficacia delle sanzioni dipenderà tuttavia dalla loro applicazione concreta e dalla collaborazione dei Paesi terzi.

La Commissione e il Consiglio europeo continueranno inoltre a valutare nuovi interventi nell'ambito del ventiduesimo pacchetto di sanzioni, ancora in preparazione.

Il vertice tra Trump, Putin e Xi Jinping

La nuova escalation militare precede un appuntamento diplomatico di particolare importanza.

Il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping sono attesi a un incontro in Cina, nella città di Shenzhen, previsto per il 19 novembre.

Il confronto dovrebbe affrontare anche la guerra in Ucraina e le possibili condizioni per un'interruzione delle ostilità.

La partecipazione della Cina aggiunge un elemento significativo, considerando i rapporti economici e strategici tra Pechino e Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per la possibilità che la Russia intensifichi gli attacchi proprio in prossimità degli appuntamenti diplomatici.

Sul piano politico, ogni risultato militare può contribuire a influenzare il clima negoziale, anche se non garantisce automaticamente un vantaggio concreto al tavolo delle trattative.

Resta inoltre aperta la questione della partecipazione europea ai colloqui.

L'Europa cerca un ruolo nei negoziati di pace

I governi europei stanno definendo le modalità per partecipare alle prossime trattative sul futuro dell'Ucraina.

Dopo il vertice di Dublino, è stata individuata una delegazione comprendente rappresentanti delle istituzioni dell'Unione e consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito.

La scelta ha alimentato discussioni interne sulla rappresentanza europea, soprattutto per il ruolo dell'Alta rappresentante Kallas.

La responsabile della diplomazia comunitaria ha ribadito che il cessate il fuoco dovrebbe precedere il negoziato sulle condizioni politiche e territoriali.

I governi europei temono che un accordo raggiunto senza adeguate garanzie possa lasciare aperta la possibilità di nuove aggressioni russe.

La posizione di Mosca resta però distante.

Il Cremlino continua a collegare la fine della guerra alla definizione di un nuovo sistema di sicurezza europeo e a concessioni territoriali che Kiev considera inaccettabili.

Una pace ancora lontana mentre aumentano gli attacchi

Il crollo dell'arcata del ponte di Crimea e i bombardamenti sui ponti di Kiev raccontano una guerra nella quale la pressione militare continua ad accompagnare ogni iniziativa diplomatica.

Per Vladimir Putin, il collegamento di Kerch rappresenta uno dei simboli più visibili dell'annessione della Crimea. La sua distruzione parziale costituisce quindi anche un colpo d'immagine.

Per Volodymyr Zelensky, dimostrare che le forze ucraine conservano capacità offensive è importante in una fase nella quale gli alleati occidentali discutono le condizioni di un eventuale accordo.

Ma il costo della guerra continua a ricadere anche sulle popolazioni civili, costrette a convivere con bombardamenti, interruzioni dei servizi e insicurezza quotidiana.

Le nuove sanzioni europee, il vertice internazionale e i tentativi di costruire un tavolo negoziale rappresentano altrettanti elementi di una diplomazia che cerca ancora una via d'uscita.