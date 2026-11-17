Kate conquista Mumbai con l'abito indiano, William guida il risciò I principi del Galles protagonisti dell'Earthshot Prize. Domani l'incontro con il premier Modi

Un abito tradizionale indiano, un risciò elettrico guidato dal futuro re d'Inghilterra e un appuntamento politico con uno dei leader più influenti del mondo. Il viaggio di William e Kate in India unisce diplomazia, ambiente e quella capacità della monarchia britannica di trasformare anche un semplice spostamento cittadino in un evento internazionale.

A Mumbai, martedì 17 novembre, la principessa del Galles è stata protagonista della cerimonia degli Earthshot Prize Awards, il premio ambientale fondato dal marito per sostenere soluzioni innovative contro la crisi climatica. Per il gala ha scelto un abito rosso vermiglio ispirato alla tradizione indiana, firmato dalla stilista Mahima Mahajan, conquistando l'attenzione dei fotografi e dei media internazionali.

Ma il significato della visita va oltre la moda e il cerimoniale. Il viaggio di tre giorni rappresenta il ritorno della coppia reale in India dopo dieci anni e uno degli impegni internazionali più importanti di Kate dopo le cure oncologiche affrontate nel 2024.

Mercoledì 18 novembre i principi sono attesi a Nuova Delhi per un incontro con il primo ministro Narendra Modi, appuntamento che aggiunge una dimensione diplomatica a una missione nata principalmente per promuovere l'innovazione ambientale.

Il risciò elettrico guidato dal futuro re

La giornata è cominciata con un'immagine decisamente insolita per la famiglia reale britannica.

Il principe William si è messo alla guida di un risciò elettrico a tre ruote, mentre Kate ha preso posto sul sedile posteriore. Il breve tragitto si è svolto sul lungomare di Mumbai, nei pressi del Bandra-Worli Sea Link, uno dei collegamenti più riconoscibili della metropoli indiana.

Il mezzo non era stato scelto casualmente. È prodotto da Mahindra Last Mile Mobility, azienda indiana specializzata nella mobilità elettrica e tra i quindici finalisti dell'Earthshot Prize 2026.

La società ha già immesso sulle strade centinaia di migliaia di veicoli elettrici a tre ruote, contribuendo alla diffusione di soluzioni di trasporto meno inquinanti nelle città indiane.

William ha guidato personalmente il veicolo, completando il tragitto senza difficoltà e scherzando successivamente sulla riuscita dell'esperimento.

L'episodio ha offerto una rappresentazione immediata degli obiettivi dell'iniziativa ambientale: dimostrare che le innovazioni possono diventare strumenti concreti della vita quotidiana, soprattutto in Paesi caratterizzati da una rapida urbanizzazione.

Kate sceglie la tradizione indiana per il gala

La vera protagonista della serata è stata però Kate, che ha scelto di rendere omaggio alla cultura del Paese ospitante attraverso l'abbigliamento.

Al Jio World Convention Centre di Mumbai, sede della cerimonia, la principessa ha indossato un abito Anarkali color vermiglio della stilista indiana Mahima Mahajan.

Il modello riprende una delle forme più riconoscibili dell'abbigliamento tradizionale dell'Asia meridionale, caratterizzata da una linea lunga e fluida, arricchita da lavorazioni decorative.

L'abito è realizzato in seta georgette con dettagli dorati ispirati alla tradizione tessile di Varanasi, ricami a mano e applicazioni ornamentali.

La scelta richiama anche il tema della sostenibilità, centrale nel programma della visita, grazie all'attenzione dedicata ai materiali e alle lavorazioni artigianali.

Accanto a lei, William ha indossato un completo Bandhgala realizzato su misura dallo stilista indiano Manish Malhotra, con dettagli ricamati a mano.

Una scelta coordinata che ha trasformato l'arrivo della coppia in un omaggio all'industria creativa e alle tradizioni sartoriali indiane.

Non soltanto un gesto estetico, dunque, ma una forma di diplomazia culturale, nella quale abiti e simboli contribuiscono a comunicare rispetto e attenzione verso il Paese ospitante.

Dieci anni dopo, un ritorno dal significato particolare

William e Kate avevano visitato l'India insieme nel 2016, quando erano ancora duca e duchessa di Cambridge.

In quell'occasione avevano incontrato Narendra Modi, visitato alcuni luoghi simbolici del Paese e partecipato a eventi istituzionali e culturali.

Dieci anni dopo il loro ruolo è cambiato.

William è diventato principe del Galles ed erede diretto al trono britannico dopo l'ascesa al trono di Carlo III nel settembre 2022.

Kate, dal canto suo, affronta questa nuova missione dopo un periodo personale particolarmente impegnativo.

Nel 2024 la principessa aveva annunciato di essere stata sottoposta a cure oncologiche, riducendo significativamente i propri impegni pubblici.

Il ritorno a una missione internazionale di questa portata rappresenta quindi un passaggio importante nella ripresa delle attività istituzionali.

La presenza di Kate era stata confermata soltanto in prossimità della partenza, contribuendo ad aumentare l'attenzione mediatica attorno alla visita.

Dalla metropolitana al cricket, la monarchia incontra Mumbai

Il programma della coppia è stato costruito per mostrare un'immagine della monarchia meno distante dalla vita quotidiana.

Lunedì 16 novembre William e Kate hanno partecipato a una partita di cricket di strada insieme all'ex campione indiano Sachin Tendulkar, una delle personalità sportive più conosciute del Paese.

Successivamente hanno utilizzato la metropolitana di Mumbai, incontrando cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Per quell'occasione Kate aveva scelto un abito blu cobalto della stilista Roksanda, già indossato durante il torneo di Wimbledon del 2025.

La principessa ha inoltre recuperato orecchini indiani della maison Amrapali, già utilizzati durante il precedente viaggio del 2016.

Il riutilizzo di abiti e accessori si inserisce in una scelta di comunicazione coerente con il tema della sostenibilità, evitando che ogni apparizione pubblica debba necessariamente coincidere con l'acquisto di nuovi capi.

Una dimensione simbolica che accompagna il progetto ambientale promosso da William.

Earthshot Prize, cinque milioni di sterline per il futuro dell'ambiente

Il principale motivo della visita è la sesta edizione dell'Earthshot Prize, il premio internazionale istituito dal principe William nel 2020.

L'iniziativa sostiene progetti capaci di affrontare alcune delle principali emergenze ambientali del pianeta.

Ogni anno vengono selezionati cinque vincitori, ai quali è assegnato un milione di sterline ciascuno per sviluppare e ampliare le soluzioni proposte.

Le categorie riguardano la protezione della natura, la qualità dell'aria, la tutela degli oceani, la riduzione dei rifiuti e la lotta al cambiamento climatico.

L'edizione 2026, ospitata per la prima volta in India, riunisce quindici finalisti provenienti da diversi Paesi.

Tra i progetti figurano tecnologie per individuare più rapidamente gli incendi boschivi, iniziative per ripristinare gli ecosistemi e sistemi innovativi di mobilità sostenibile.

La cerimonia di Mumbai coinvolge circa cinquemila partecipanti tra imprenditori, ricercatori, organizzazioni ambientaliste, rappresentanti istituzionali e protagonisti dello spettacolo.

Tra gli ospiti annunciati figurano Rami Malek, Alia Bhatt, Sonam Kapoor, Simone Ashley e lo stesso Sachin Tendulkar.

L'obiettivo è collegare innovazione scientifica e investimenti, offrendo ai progetti vincitori non soltanto finanziamenti, ma anche una rete internazionale di collaborazioni.

La visita a Modi e il nuovo ruolo diplomatico di William

L'appuntamento politicamente più importante è previsto per mercoledì 18 novembre a Nuova Delhi.

William e Kate incontreranno il primo ministro Narendra Modi, concludendo il viaggio attraverso un confronto destinato a rafforzare i legami tra Regno Unito e India.

La visita arriva in una fase nella quale Londra considera strategico il rapporto con Nuova Delhi, sia per le opportunità economiche sia per il ruolo internazionale crescente dell'India.

Il governo britannico guidato da Keir Starmer punta a sviluppare la cooperazione commerciale, tecnologica e industriale tra i due Paesi.

La monarchia non conduce direttamente la politica estera, che rimane responsabilità del governo britannico, ma può contribuire a sostenere le relazioni diplomatiche attraverso incontri e iniziative istituzionali.

Per William, l'appuntamento con Modi rappresenta quindi un passaggio significativo nella preparazione al futuro ruolo di sovrano.

L'erede al trono sta progressivamente assumendo una maggiore visibilità internazionale, affiancando ai tradizionali impegni della famiglia reale iniziative personali su ambiente, innovazione e responsabilità sociale.

Il peso del passato coloniale nei rapporti tra Londra e Nuova Delhi

Il viaggio si inserisce anche in una relazione storica complessa.

L'India ha ottenuto l'indipendenza dal dominio britannico nel 1947, dopo una lunga stagione di mobilitazioni politiche e sociali.

Il rapporto con il Regno Unito conserva quindi una dimensione particolare, nella quale cooperazione economica e legami culturali convivono con la memoria del colonialismo.

La presenza dei principi del Galles ha inevitabilmente anche questo significato.

La scelta di valorizzare stilisti indiani, utilizzare mezzi di trasporto locali e incontrare protagonisti della società civile contribuisce a presentare una relazione fondata sul riconoscimento reciproco.

Non cancella naturalmente le controversie storiche, ma rientra nel linguaggio della diplomazia contemporanea, nel quale i gesti simbolici accompagnano gli incontri istituzionali.

L'India di oggi è inoltre una potenza economica e geopolitica con interessi autonomi, molto diversa dal Paese visitato dai reali britannici nelle generazioni precedenti.