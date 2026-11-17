Deutsche Bank, 15 milioni di file svelano i legami con Trump ed Epstein Un'inchiesta internazionale ricostruisce bonifici, affari russi e controlli bancari

Quindici milioni di documenti riservati, milioni di email, comunicazioni interne e operazioni finanziarie che attraversano alcuni dei capitoli più controversi della storia recente. La nuova inchiesta internazionale su Deutsche Bank apre uno squarcio sui rapporti tra il principale istituto bancario tedesco, grandi patrimoni privati, oligarchi russi e personaggi che hanno occupato posizioni di straordinario potere economico e politico.

Tra i nomi che emergono figurano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il finanziere americano Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 mentre era detenuto in attesa di processo per accuse di traffico sessuale di minorenni.

L'indagine giornalistica, denominata Inside Deutsche Bank, è stata pubblicata il 17 novembre 2026 da un consorzio internazionale che comprende oltre duecento giornalisti e una cinquantina di organizzazioni editoriali, tra cui Financial Times, Der Spiegel, Le Monde e New York Times.

I documenti, relativi soprattutto alle attività della banca a partire dai primi anni del decennio scorso, descrivono procedure antiriciclaggio contestate, rapporti commerciali con clienti ad alto rischio e segnalazioni interne che non sempre avrebbero prodotto interventi tempestivi.

L'aspetto più significativo non riguarda soltanto la presenza di nomi celebri negli archivi bancari. Riguarda la distanza che sarebbe emersa, in numerose circostanze, tra i rischi riconosciuti internamente e le decisioni commerciali effettivamente adottate.

Occorre però una distinzione essenziale: comparire nei documenti di una banca o ricevere un pagamento da una società successivamente collegata a circuiti sospetti non dimostra automaticamente la partecipazione a un reato.

Le società di Trump e i collegamenti con i circuiti finanziari russi

Uno dei capitoli più delicati riguarda alcune attività imprenditoriali riconducibili a Donald Trump.

Secondo i documenti esaminati dal consorzio, una relazione interna di Deutsche Bank del maggio 2020 individuava transazioni riguardanti due società legate al presidente americano e controparti associate, secondo precedenti ricostruzioni investigative, a reti internazionali di riciclaggio.

Le operazioni riguardavano in particolare attività commerciali sviluppate in Azerbaigian, dove il marchio Trump era stato coinvolto in iniziative immobiliari e alberghiere.

Tra le società esaminate figura DT Marks Baku LLC, collegata alla concessione e allo sfruttamento commerciale del nome Trump.

Gli investigatori finanziari della banca avrebbero riscontrato operazioni con soggetti riconducibili ai circuiti conosciuti come Azerbaijani Laundromat e Russian Laundromat, reti utilizzate negli anni precedenti per spostare somme considerevoli attraverso società di comodo e conti bancari internazionali.

La documentazione riporta anche un trasferimento di 141.261,82 dollari, il cui importo coincide con una transazione già individuata nell'ambito delle indagini giornalistiche sul sistema di riciclaggio azero.

Il collegamento tra le operazioni è importante perché dimostra che le informazioni sui rapporti finanziari delle società erano entrate nei sistemi di controllo della banca.

Non dimostra, invece, che Trump fosse personalmente a conoscenza dell'origine dei fondi o che avesse partecipato consapevolmente a operazioni di riciclaggio.

Il sistema dei bonifici e le società utilizzate per spostare denaro

Per comprendere il significato delle nuove rivelazioni occorre guardare al funzionamento dei circuiti finanziari oggetto delle precedenti inchieste.

Il sistema conosciuto come Russian Laundromat ha consentito, tra il 2011 e il 2014, di trasferire miliardi di dollari dalla Russia e da altri Paesi dell'ex Unione Sovietica attraverso una rete di società, prestiti fittizi e operazioni bancarie.

Uno schema analogo è stato individuato nell'Azerbaijani Laundromat, che tra il 2012 e il 2014 ha movimentato oltre due miliardi di dollari attraverso società registrate all'estero e conti bancari utilizzati per pagamenti internazionali.

In questi sistemi il problema principale è stabilire la provenienza effettiva del denaro e identificare i beneficiari finali.

Le società coinvolte in un singolo trasferimento possono avere rapporti commerciali formalmente legittimi senza conoscere l'intera struttura finanziaria attraverso la quale sono transitati i fondi.

Per questo motivo gli elementi raccolti dagli investigatori richiedono verifiche specifiche sulle singole operazioni.

Nel caso delle società collegate a Trump, i documenti sollevano interrogativi sull'efficacia dei controlli bancari e sulla completezza delle comunicazioni alle autorità, ma non costituiscono una prova di responsabilità penale del presidente americano.

Le verifiche dopo il Russiagate e le informazioni conservate dalla banca

Il rapporto tra Deutsche Bank e Donald Trump era già stato oggetto di attenzione politica e giudiziaria durante il primo mandato presidenziale.

Per anni l'istituto tedesco ha rappresentato uno dei principali finanziatori delle attività immobiliari dell'imprenditore americano.

Dopo le elezioni del 2016, membri del Congresso degli Stati Uniti chiesero informazioni sui prestiti concessi al gruppo Trump e sull'eventuale esistenza di collegamenti finanziari con soggetti russi.

Secondo la nuova inchiesta, una comunicazione interna del 2019 indicava che la banca non aveva individuato collegamenti bancari diretti tra le attività di Trump presso l'istituto e la Russia.

I documenti successivamente esaminati dai giornalisti mostrano però che esistevano segnalazioni su transazioni riguardanti società collegate all'imprenditore e controparti associate ai circuiti di riciclaggio russo e azero.

Le due circostanze non sono necessariamente incompatibili sul piano tecnico, poiché possono riferirsi a rapporti bancari diretti e operazioni indirette differenti.

Resta tuttavia una questione di trasparenza: quali informazioni fossero disponibili ai responsabili dell'istituto, come siano state valutate e quali comunicazioni siano state trasmesse alle autorità americane.

Il leak non consente di concludere che sia stata dimostrata una partecipazione di Trump ai circuiti di riciclaggio.

Jeffrey Epstein, i rapporti mantenuti dopo la condanna

Un secondo capitolo dell'inchiesta riguarda Jeffrey Epstein.

Il finanziere divenne cliente di Deutsche Bank nel 2013, cinque anni dopo la condanna del 2008 in Florida per reati sessuali che coinvolgevano una minorenne.

Epstein aveva precedentemente intrattenuto rapporti bancari con JPMorgan Chase, che aveva deciso di interrompere la relazione commerciale.

Nonostante i precedenti giudiziari e il profilo di rischio, Deutsche Bank accettò il finanziere come cliente e mantenne i rapporti per diversi anni.

La documentazione pubblicata dal consorzio descrive un numero elevato di operazioni finanziarie, alcune delle quali avrebbero dovuto attivare verifiche particolarmente approfondite.

Il caso pone nuovamente al centro la responsabilità degli intermediari nella gestione di clienti esposti a gravi rischi reputazionali e giudiziari.

Le banche non hanno il compito di sostituirsi ai tribunali, ma devono applicare procedure rigorose quando emergono circostanze che possono indicare attività finanziarie illecite.

Oltre 580 milioni di dollari di operazioni sospette

Uno dei dati più rilevanti riguarda il volume delle transazioni riconducibili a Epstein e alle sue società.

Secondo i documenti interni, Deutsche Bank individuò circa 582 milioni di dollari di movimenti finanziari oggetto di segnalazioni di attività sospette.

Le operazioni esaminate riguardavano il periodo compreso tra ottobre 2013 e maggio 2019.

La documentazione fa riferimento a circa tremila transazioni e a ventuno segnalazioni trasmesse alle autorità americane.

L'ammontare risulta sensibilmente superiore alle cifre emerse nelle precedenti ricostruzioni pubbliche.

Anche in questo caso bisogna distinguere il valore delle operazioni sospette da quello di eventuali reati accertati. Una segnalazione bancaria non prova che l'intera somma sia stata utilizzata per attività criminali.

Il dato mostra però l'ampiezza dei movimenti che gli stessi sistemi di controllo dell'istituto avevano considerato meritevoli di approfondimento.

Un ulteriore elemento riguarda la tempistica delle comunicazioni, poiché una parte rilevante delle segnalazioni sarebbe stata formalizzata soltanto dopo l'arresto e la morte del finanziere nel 2019.

Le sanzioni già pagate dalla banca per il caso Epstein

I rapporti con Epstein avevano già prodotto conseguenze economiche e regolamentari per Deutsche Bank.

Nel 2020 l'autorità di vigilanza finanziaria dello Stato di New York impose all'istituto una sanzione complessiva di 150 milioni di dollari per carenze nei controlli relative al caso Epstein e ad altre relazioni bancarie contestate.

Nel 2023 Deutsche Bank accettò inoltre di versare 75 milioni di dollari per chiudere una causa collettiva promossa da donne che avevano denunciato gli abusi del finanziere.

L'accordo civile non rappresentava una condanna penale della banca, ma contribuì a evidenziare le conseguenze economiche dei rapporti mantenuti con un cliente già noto per i propri precedenti giudiziari.

Le nuove rivelazioni consentono di ricostruire con maggiore dettaglio il volume dei flussi finanziari e le valutazioni effettuate all'interno dell'istituto.

La questione centrale riguarda la capacità dei controlli di individuare tempestivamente i rischi e l'effettiva volontà dell'organizzazione di intervenire quando questi diventavano evidenti.

La Russia e gli oligarchi, gli affari nonostante gli allarmi interni

Il terzo grande capitolo dell'inchiesta riguarda i rapporti di Deutsche Bank con clienti russi particolarmente facoltosi.

Negli archivi compaiono documenti relativi a oligarchi, strutture societarie internazionali e operazioni finanziarie sviluppate anche attraverso giurisdizioni estere.

Tra i nomi esaminati dai giornalisti figurano Roman Abramovich e Oleg Deripaska, imprenditori russi al centro di importanti attività economiche internazionali.

Secondo l'inchiesta, la banca aveva valutato la possibilità di ampliare alcuni rapporti commerciali con grandi patrimoni russi anche in prossimità dell'invasione dell'Ucraina del febbraio 2022.

Le comunicazioni interne mostrerebbero tensioni tra l'interesse a mantenere clienti particolarmente redditizi e le preoccupazioni dei responsabili della conformità normativa.

Un aspetto riguarda il ruolo delle strutture societarie offshore, utilizzate nella gestione di patrimoni internazionali.

La presenza di società registrate all'estero non costituisce di per sé un illecito, ma può rendere più complessa l'identificazione della proprietà effettiva e l'origine delle risorse finanziarie.

Deutsche Bank ha precisato che la propria attività con clienti russi era regolata dalle disposizioni applicabili e che, dopo l'invasione dell'Ucraina, ha avviato il progressivo ridimensionamento delle operazioni in Russia.

Il problema dei controlli e delle segnalazioni interne

Dai documenti emerge una questione che supera i singoli rapporti commerciali.

In numerosi episodi, secondo il lavoro del consorzio giornalistico, i dipendenti incaricati di verificare il rispetto delle normative antiriciclaggio avevano individuato criticità che non sarebbero state affrontate con sufficiente tempestività.

Il problema riguarda il funzionamento dei sistemi di controllo interni alle grandi banche internazionali.

Questi istituti devono identificare i clienti, verificarne la proprietà effettiva, ricostruire la provenienza delle risorse e segnalare le operazioni che presentano caratteristiche sospette.

I controlli diventano particolarmente importanti quando i rapporti coinvolgono persone politicamente esposte, soggetti già condannati per determinati reati o società appartenenti a strutture finanziarie complesse.

Il conflitto può nascere quando un cliente rappresenta contemporaneamente una fonte significativa di ricavi e un rischio elevato.

Le nuove rivelazioni suggeriscono che, in alcuni casi, la necessità di conservare rapporti commerciali redditizi avrebbe prevalso sulle preoccupazioni espresse dalle strutture incaricate della prevenzione dei reati finanziari.

È proprio questo uno degli aspetti che richiedono una valutazione più approfondita da parte delle autorità competenti.

La replica di Deutsche Bank e i cambiamenti annunciati

L'istituto tedesco ha respinto l'idea che le vicende descritte rappresentino il funzionamento attuale della banca.

La posizione ufficiale distingue gli episodi storici oggetto dell'inchiesta dalle procedure adottate negli ultimi anni.

Deutsche Bank sostiene di aver rafforzato i controlli, migliorato le strutture di conformità normativa e investito risorse significative nella prevenzione del riciclaggio e delle frodi finanziarie.

Il presidente del consiglio di sorveglianza Alexander Wynaendts ha confermato il sostegno all'amministratore delegato Christian Sewing, impegnato nel processo di riorganizzazione dell'istituto.

La banca ha inoltre richiamato i risultati economici conseguiti negli ultimi esercizi, sostenendo che il proprio modello operativo sia profondamente cambiato rispetto al passato.

Queste dichiarazioni costituiscono la posizione dell'istituto, ma non risolvono automaticamente gli interrogativi sollevati dai documenti.

Per valutare l'efficacia degli interventi sarà necessario distinguere le violazioni già sanzionate dalle eventuali nuove responsabilità che potrebbero emergere.