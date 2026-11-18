DiCaprio, festa per i 52 anni tra star e mistero su Vittoria Ceretti Dieci ragazze arrivano in pulmino alla villa di Beverly Hills. Tra gli ospiti Bezos e Al Pacino

A Hollywood basta una fotografia mancata per trasformare una festa di compleanno in un caso sentimentale. E quando il festeggiato è Leonardo DiCaprio, anche il più piccolo dettaglio diventa materia per i cronisti di gossip. L'attore premio Oscar ha celebrato i suoi 52 anni nella residenza di Beverly Hills, circondato da amici celebri, protagonisti del cinema e personaggi dello spettacolo. Eppure, più delle presenze illustri, a suscitare curiosità è stata una possibile assenza: quella della fidanzata italiana Vittoria Ceretti, mai comparsa nelle immagini diffuse dai fotografi appostati all'esterno della villa.

La serata, organizzata sabato scorso per festeggiare il compleanno dell'11 novembre, ha offerto tutto ciò che ci si aspetta da un appuntamento esclusivo nella capitale mondiale del cinema. Auto di lusso, ospiti internazionali, musica dal vivo e un continuo movimento davanti ai cancelli della proprietà. Ma il racconto della festa ha preso una direzione inattesa, spostando l'attenzione dalla celebrazione dell'attore alla sua vita privata.

Un arrivo insolito davanti alla villa

A dare il via alle indiscrezioni è stato un episodio che ha immediatamente attirato gli obiettivi dei paparazzi. Davanti alla residenza si è fermato un pulmino bianco dal quale sono scese dieci giovani donne, tutte dirette alla festa.

La scena, ripresa in un video circolato rapidamente sui social, ha alimentato la curiosità della stampa americana. Gli abiti scelti dalle invitate, prevalentemente neri e particolarmente appariscenti, hanno contribuito a rendere l'arrivo uno dei momenti più commentati della serata.

Tra le partecipanti è stata identificata Courtney Boerner, conosciuta negli Stati Uniti per la sua esperienza nel reality Love Island. La giovane ha scelto un abbigliamento diverso da quello delle altre ospiti, puntando su pantaloncini chiari, un bustier bianco semitrasparente, una giacca di pelle coordinata e accessori rossi.

Il filmato è stato rilanciato da Page Six, la rubrica di spettacolo del New York Post, che ha descritto le invitate mentre raggiungevano la proprietà in un clima di evidente allegria. Non sono stati invece diffusi i nomi delle altre donne presenti sul veicolo.

L'episodio ha aggiunto un elemento di curiosità a una festa già destinata a far parlare, senza che siano emersi particolari ulteriori sul rapporto tra le invitate e il padrone di casa.

Una notte con i grandi nomi di Hollywood

A rendere il compleanno un appuntamento particolarmente esclusivo è stata soprattutto la lista degli ospiti. DiCaprio ha riunito nella sua villa alcuni dei protagonisti più conosciuti del cinema americano, insieme a personalità dell'imprenditoria e della musica.

Tra i primi nomi riconosciuti dai fotografi figurano Tobey Maguire, amico di lunga data dell'attore, Jonah Hill e Al Pacino. Una presenza, quella di Pacino, che testimonia il legame tra generazioni diverse del cinema hollywoodiano.

Non è mancato Jeff Bezos, fondatore di Amazon, arrivato insieme alla moglie Lauren Sánchez. Tra gli invitati anche Orlando Bloom e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, oggi legato sentimentalmente alla cantante Katy Perry, che in passato ha avuto una lunga relazione proprio con Bloom.

Alla serata hanno partecipato inoltre Casey Affleck, accompagnato da Caylee Cowan, Elizabeth Banks, Cara Delevingne e il musicista Travis Barker, presente con i figli Landon e Alabama.

Per l'intrattenimento musicale, DiCaprio ha scelto un ospite d'eccezione: 50 Cent. Il rapper americano si è esibito privatamente davanti ai partecipanti, regalando alla festa un momento musicale a sorpresa.

Un compleanno che, almeno per il numero e la notorietà degli invitati, ha avuto poco da invidiare a una grande cerimonia dello spettacolo.

Vittoria Ceretti, il dettaglio che alimenta il gossip

Eppure, tra tanti personaggi famosi, il nome più cercato è stato quello di Vittoria Ceretti. La top model italiana, sentimentalmente legata a DiCaprio dal 2023, non compare nelle fotografie e nei filmati pubblicati dopo l'evento.

Una circostanza che ha immediatamente sollevato interrogativi sulla situazione della coppia. Le fonti citate da Page Six sostengono che Ceretti fosse effettivamente presente alla festa, ma gli scatti disponibili non permettono di confermarlo.

La differenza rispetto all'anno precedente ha contribuito ad alimentare le voci. In occasione del 51esimo compleanno dell'attore, infatti, Vittoria era stata fotografata mentre partecipava a uno dei momenti più significativi della celebrazione, portando la torta al festeggiato.

Questa volta nessuna immagine pubblica li ritrae insieme. Un cambiamento che non dimostra l'esistenza di una crisi, ma che è bastato ai siti americani di spettacolo per interrogarsi sul futuro della relazione.

Del resto, la coppia ha sempre mantenuto una certa riservatezza, evitando di trasformare ogni apparizione pubblica in una dichiarazione sulla propria vita sentimentale.

La modella italiana che ha smentito un vecchio luogo comune

La relazione con Vittoria Ceretti ha rappresentato anche una curiosa eccezione nella narrazione mediatica costruita negli anni attorno alla vita privata di DiCaprio.

L'attore è stato spesso associato dalla stampa americana alla cosiddetta regola dei 25 anni, un'espressione ironica nata dall'osservazione dell'età di alcune sue precedenti compagne. Secondo questo luogo comune, le relazioni della star tenderebbero a concludersi quando le fidanzate superano i 25 anni.

Ceretti, che oggi ha 28 anni, ha ampiamente oltrepassato quella soglia, dimostrando quanto poco possano raccontare gli schemi del gossip sulla realtà dei rapporti personali.

La modella ha inoltre una carriera internazionale consolidata, costruita sulle passerelle e nelle campagne pubblicitarie delle principali maison di moda. La notorietà della relazione con DiCaprio si è aggiunta a un percorso professionale già affermato.

Proprio questa indipendenza contribuisce a rendere difficile interpretare la mancata presenza nelle fotografie come un segnale sentimentale preciso.

L'età che passa e l'ironia di Leonardo

Se i 52 anni rappresentano un traguardo importante, DiCaprio sembra vivere il rapporto con il tempo con una buona dose di ironia.

Nell'agosto del 2025, durante una conversazione pubblicata dalla rivista Esquire, il regista Paul Thomas Anderson gli aveva rivolto una domanda singolare: quale età avrebbe attribuito a se stesso se non avesse conosciuto quella indicata sui documenti?

L'attore aveva risposto senza esitazione: 32 anni. Aveva poi aggiunto, scherzando, di aver raggiunto soltanto l'anno precedente la maturità emotiva dei 35.

Una battuta che restituisce il carattere di una star capace di mantenere un'immagine giovanile anche mentre si avvicina a una nuova fase della propria vita.