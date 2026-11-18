Xi e Putin fanno fronte comune, Trump arriva a giochi già avviati I leader di Cina e Russia discutono dell'Ucraina prima del vertice a tre. Washington isolata

Il vertice delle grandi potenze a Shenzhen comincia con un evidente squilibrio diplomatico. Donald Trump arriva in Cina convinto di poter aprire una nuova stagione di dialogo con Xi Jinping e Vladimir Putin, ma i presidenti cinese e russo hanno già avuto modo di incontrarsi, discutere e confrontare le rispettive posizioni sulle questioni più delicate dello scenario internazionale. Compresa la guerra in Ucraina. Il presidente americano si trova così davanti a due interlocutori che hanno scelto di rafforzare la propria intesa prima ancora di sedersi con lui al tavolo del trilaterale.

È questo il dato politico più significativo della prima giornata del vertice Apec, la cooperazione economica dell'Asia-Pacifico. Mentre Trump concludeva la sua visita a Manila, in occasione del summit dell'Asean, Putin e Xi si erano già ritrovati a Shenzhen per consolidare una relazione strategica che il presidente cinese ha definito incrollabile come una montagna.

Un'immagine che lascia poco spazio agli equivoci. Pechino e Mosca intendono presentarsi al confronto con Washington da una posizione di forza, forti di una collaborazione politica ed economica che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente negli equilibri mondiali.

Il vertice tra Xi e Putin prima dell'arrivo americano

La sequenza degli incontri non è un dettaglio protocollare. Il bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir Putin precede il confronto con Donald Trump e consente ai due leader di coordinare le proprie valutazioni prima dell'appuntamento con il presidente degli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito dai media russi, nel colloquio è stata affrontata anche la questione ucraina. Non sono stati resi pubblici i dettagli delle posizioni concordate, ma la scelta di discutere preventivamente un dossier così importante indica la centralità del rapporto tra Cina e Russia.

L'intesa non nasce oggi. Pechino e Mosca condividono da tempo l'interesse a ridimensionare l'influenza americana e a promuovere un sistema internazionale nel quale gli Stati Uniti non possano più esercitare il ruolo dominante assunto dopo la Seconda guerra mondiale.

La guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato questa convergenza. La Russia ha trovato nella Cina un partner economico fondamentale, mentre Pechino ha mantenuto una posizione che le permette di dialogare con Mosca senza assumere formalmente il ruolo di alleato militare nel conflitto.

Il risultato è un rapporto che va oltre la semplice cooperazione bilaterale e che rappresenta una sfida strutturale alla leadership occidentale.

Putin parla di dialogo, ma punta a ridisegnare gli equilibri

Nel suo intervento al vertice Apec, Vladimir Putin ha presentato il prossimo incontro trilaterale come un'occasione per ottenere importanti risultati diplomatici.

Il presidente russo ha sottolineato la necessità di affrontare le divergenze internazionali attraverso il confronto diretto, la ricerca di compromessi e il bilanciamento degli interessi. Ha quindi contrapposto l'unità alla divisione, la collaborazione all'isolamento e il dialogo agli ultimatum.

Parole che, lette nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni con l'Occidente, assumono un significato preciso. Mosca chiede un nuovo assetto internazionale nel quale le grandi potenze possano negoziare direttamente le rispettive sfere di influenza.

Per Putin, il confronto con Trump potrebbe rappresentare un'opportunità per ottenere un riconoscimento del ruolo della Russia come interlocutore indispensabile sulle principali crisi internazionali.

La prospettiva di un'intesa tra Washington, Mosca e Pechino rischia però di aprire interrogativi profondi sul futuro dell'Europa e sul principio secondo cui la sicurezza dei Paesi più piccoli non può essere decisa esclusivamente dalle grandi potenze.

Trump davanti a un'alleanza che non riesce a dividere

Il presidente americano arriva in Cina con l'ambizione di costruire un rapporto pragmatico con entrambi i leader. La sua impostazione diplomatica privilegia il negoziato diretto e la convinzione che accordi personali tra capi di Stato possano superare anche le contrapposizioni più profonde.

Ma la situazione che trova a Shenzhen appare più complessa. Xi e Putin non sono interlocutori isolati, da convincere separatamente. Hanno già costruito una convergenza su numerosi interessi strategici e non mostrano segnali concreti di volerla sacrificare per favorire Washington.

È proprio qui che emerge la debolezza della prospettiva americana. Trump sembra confidare nella possibilità di ottenere risultati attraverso un dialogo costruttivo con i due presidenti, mentre questi ultimi puntano a modificare gli equilibri internazionali che hanno garantito per decenni la centralità degli Stati Uniti.

L'idea che un'intesa personale possa superare questa divergenza rischia di sottovalutare la natura strutturale del confronto.

Il vertice non dimostra che Trump sia già stato escluso dalle decisioni, ma evidenzia che la Russia e la Cina arrivano all'appuntamento con una preparazione diplomatica comune e con obiettivi che non coincidono necessariamente con quelli americani.

L'Ucraina e il rischio di un'Europa ai margini

Il nodo più delicato resta la guerra in Ucraina. Il fatto che Putin e Xi ne abbiano discusso prima dell'incontro con Trump conferma quanto il conflitto sia centrale nella partita tra le grandi potenze.

Per Mosca, un eventuale negoziato rappresenta l'occasione per cercare di consolidare i risultati ottenuti sul terreno e ottenere garanzie strategiche. Per Pechino, la crisi ucraina costituisce un dossier attraverso il quale esercitare influenza diplomatica senza compromettere il rapporto con la Russia.

Gli Stati Uniti si trovano invece davanti alla necessità di conciliare la ricerca di una soluzione negoziata con gli impegni assunti nei confronti dell'Ucraina e degli alleati europei.

È soprattutto l'Europa a rischiare di pagare il prezzo di un eventuale accordo costruito sopra la sua testa. Le questioni della sicurezza continentale, delle frontiere ucraine e dei rapporti futuri con Mosca riguardano direttamente i Paesi europei, che tuttavia non partecipano al confronto trilaterale di Shenzhen.

La prospettiva di decisioni assunte da Washington, Pechino e Mosca senza un coinvolgimento adeguato delle istituzioni europee alimenta il timore di una progressiva marginalizzazione politica del continente.

La Cina al centro, gli Stati Uniti costretti a inseguire

Nella prima giornata del vertice, il vero protagonista diplomatico appare Xi Jinping. Il presidente cinese riesce a mantenere saldo il rapporto con Putin e, contemporaneamente, ad accogliere Trump, presentando Pechino come il luogo nel quale si discutono i nuovi equilibri internazionali.

È una dimostrazione di forza politica che va oltre il cerimoniale riservato al presidente americano. La Cina non si limita a partecipare al confronto tra Russia e Stati Uniti, ma contribuisce a definirne le condizioni.

Per Trump, il rischio è quello di scambiare la disponibilità al dialogo per una reale convergenza di interessi. Putin e Xi possono avere convenienza a trattare con Washington, senza per questo rinunciare alla strategia comune costruita negli ultimi anni.