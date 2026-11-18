Ucraina, l'Ue vara un piano da 45 miliardi: 25 per le armi Von der Leyen annuncia nuovi prestiti per il 2027. Kiev rimborserà solo dopo i risarcimenti russi

L'Unione europea prepara un nuovo intervento finanziario da 45 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina nel 2027, rafforzarne la capacità di resistenza militare e garantire la tenuta delle istituzioni di Kiev. La Commissione europea ha dato il via libera alla proposta di uno strumento di prestito che sarà sottoposto all'esame dei capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo straordinario del 25 e 26 novembre.

Ad annunciare il piano è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha illustrato una strategia destinata a incidere sia sul sostegno economico al Paese aggredito sia sui futuri equilibri diplomatici. Dei 45 miliardi complessivi, 20 saranno destinati al finanziamento del bilancio ucraino, mentre 25 miliardi serviranno a sostenere le necessità militari.

La novità più significativa riguarda le condizioni di restituzione delle somme. Secondo il meccanismo presentato da Bruxelles, l'Ucraina sarà chiamata a rimborsare il prestito soltanto dopo aver ricevuto dalla Russia i risarcimenti per i danni provocati dalla guerra.

Un piano per sostenere Kiev nel 2027

La proposta nasce dalla necessità di assicurare continuità agli aiuti europei in una fase in cui la guerra continua a esercitare una pressione enorme sull'economia ucraina. Il conflitto ha compromesso infrastrutture, attività produttive, servizi pubblici e capacità di finanziamento dello Stato, rendendo indispensabile il sostegno dei partner internazionali.

I 20 miliardi destinati al bilancio pubblico dovrebbero contribuire a garantire il funzionamento delle istituzioni e la continuità dei servizi essenziali. Si tratta di risorse fondamentali per un Paese che deve contemporaneamente sostenere lo sforzo bellico e assicurare il funzionamento dell'amministrazione civile.

La parte più consistente del pacchetto, pari a 25 miliardi, è invece riservata agli aiuti militari. Una scelta che conferma la volontà europea di mantenere elevato il sostegno alla difesa ucraina, nella convinzione che la capacità di resistere sul campo rappresenti anche una condizione per affrontare eventuali trattative diplomatiche.

Von der Leyen: un'Ucraina più forte al tavolo negoziale

La presidente della Commissione europea ha collegato esplicitamente il nuovo strumento finanziario alla prospettiva di un negoziato per la fine del conflitto.

«Oggi proponiamo uno strumento per coordinare il nostro supporto nel 2027, crediamo sia il modo migliore per un'Ucraina forte al tavolo dei negoziati», ha dichiarato Ursula von der Leyen.

Il messaggio politico è chiaro. Per Bruxelles, sostenere militarmente ed economicamente Kiev non significa soltanto consentirle di affrontare la guerra, ma anche evitare che un eventuale processo di pace si svolga in condizioni di debolezza per il governo ucraino.

L'obiettivo è impedire che la pressione militare e le difficoltà economiche possano costringere l'Ucraina ad accettare condizioni considerate sfavorevoli. La strategia europea continua dunque a legare la ricerca di una soluzione diplomatica alla capacità del Paese di mantenere una posizione negoziale credibile.

Il nodo dei risarcimenti della Russia

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda il rimborso del prestito. Von der Leyen ha chiarito che l'Ucraina dovrà restituire le somme soltanto dopo aver ottenuto i risarcimenti dalla Russia per i danni provocati dall'invasione.

È un'impostazione che attribuisce a Mosca la responsabilità economica delle conseguenze della guerra e punta a evitare che il sostegno europeo si trasformi nell'immediato in un ulteriore peso finanziario per Kiev.

Resta tuttavia aperta una questione fondamentale: i tempi e le modalità attraverso cui potranno essere ottenute le riparazioni di guerra. Il riconoscimento dei danni, l'eventuale definizione di accordi internazionali e le garanzie necessarie per rendere effettivi i risarcimenti rappresentano passaggi complessi, strettamente collegati all'evoluzione del conflitto e ai futuri negoziati.

La proposta europea cerca quindi di conciliare due esigenze. Da una parte fornire risorse immediate all'Ucraina, dall'altra collegare il rimborso a un principio di responsabilità internazionale, secondo il quale il Paese aggressore deve rispondere delle distruzioni causate.

Il vertice europeo del 25 e 26 novembre

Il prossimo passaggio politico sarà il Consiglio europeo straordinario, chiamato a discutere la proposta il 25 e 26 novembre. Il confronto tra i governi sarà decisivo per definire le modalità operative dello strumento e le garanzie finanziarie necessarie.

L'intervento da 45 miliardi si inserisce in una strategia europea più ampia, che punta a rendere prevedibile il sostegno all'Ucraina anche nel medio periodo. La continuità dei finanziamenti viene considerata essenziale per consentire a Kiev di programmare le spese militari e garantire la stabilità delle proprie istituzioni.

Il negoziato tra gli Stati membri dovrà affrontare anche le differenti sensibilità politiche sul sostegno alla guerra e sulle responsabilità finanziarie dell'Unione.