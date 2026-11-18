Israele, primo colpo a Netanyahu: Kahana eletto presidente della Knesset La coalizione anti Netanyahu conquista la guida del Parlamento con 66 voti. Decisive le liste arabe

La coalizione che punta a chiudere l'era politica di Benjamin Netanyahu conquista la sua prima vittoria istituzionale in Israele. Il nuovo presidente della Knesset, il Parlamento israeliano, è Matan Kahana, esponente di Yashar, il partito dell'ex generale Gadi Eisenkot, protagonista delle trattative per la formazione del prossimo governo. Un risultato che segna un passaggio importante nei rapporti di forza politici e ridimensiona la capacità del Likud di condizionare le scelte parlamentari.

L'elezione è arrivata nella tarda serata di martedì, al termine di un confronto durato diverse ore. Kahana ha ottenuto 66 voti sui 120 seggi della Knesset, superando la soglia necessaria per conquistare la presidenza dell'assemblea. Un successo ottenuto nonostante i tentativi del partito di Netanyahu di intercettare parlamentari dello schieramento avversario e compromettere la compattezza della nuova maggioranza.

Il voto rappresenta un primo banco di prova superato per il fronte del cambiamento, ma non equivale ancora alla nascita di un nuovo esecutivo. La formazione del governo resta infatti legata a negoziati complessi, nei quali pesano le differenze ideologiche tra le forze politiche che hanno contribuito alla vittoria parlamentare.

I voti arabi decisivi per la nuova maggioranza

A sostenere Matan Kahana sono stati i quattro partiti del blocco del Cambiamento e le liste arabe, che dispongono complessivamente di 19 seggi. Proprio il contributo delle formazioni arabe si è rivelato determinante per raggiungere i 66 voti e garantire alla coalizione una maggioranza parlamentare.

È un dato politico di grande rilievo in un Paese nel quale il rapporto tra i partiti ebraici e quelli rappresentativi della minoranza araba continua a essere attraversato da profonde tensioni, ulteriormente accentuate dalla guerra a Gaza e dalla situazione nei territori palestinesi.

La convergenza sulla presidenza della Knesset dimostra che forze politiche molto distanti possono trovare un terreno comune nella volontà di superare la leadership di Netanyahu. Resta però da verificare se questa intesa sarà sufficiente anche per sostenere un programma di governo condiviso.

Un altro segnale significativo è arrivato dagli ultraortodossi di Ebraismo della Torah Unito, che hanno scelto l'astensione. Il partito è coinvolto nei contatti avviati da Eisenkot per la costruzione del nuovo esecutivo e la sua decisione di non schierarsi contro Kahana lascia aperto uno spazio di trattativa.

Chi è Matan Kahana, l'ex pilota diventato presidente del Parlamento

Nato ad Haifa nel 1972, Matan Kahana ha trascorso vent'anni nelle forze armate israeliane prima di intraprendere la carriera politica. Ex pilota da combattimento, ha costruito il proprio percorso all'interno di formazioni di centrodestra, distinguendosi per una combinazione di posizioni conservatrici e disponibilità a intervenire su alcuni equilibri tradizionali della società israeliana.

È stato ministro degli Affari religiosi nel governo guidato da Naftali Bennett e Yair Lapid, durante il quale aveva tentato di introdurre riforme nel sistema religioso e nei rapporti con le comunità ultraortodosse. Iniziative che incontrarono forti resistenze e non raggiunsero i risultati sperati.

Kahana è un ebreo osservante, indossa la kippah e vive in un moshav, una comunità rurale nel centro di Israele. La sua appartenenza religiosa non gli ha impedito di sostenere interventi di riforma in un settore nel quale le autorità rabbiniche esercitano un'influenza significativa.

La sua elezione assume particolare importanza per il ruolo istituzionale che è chiamato a ricoprire. Il presidente della Knesset è la terza carica dello Stato, dopo il presidente della Repubblica e il primo ministro. Dirige i lavori parlamentari, sovrintende alle procedure legislative e dispone di un'influenza rilevante sull'organizzazione dell'agenda dell'assemblea.

L'inchiesta sul 7 ottobre torna al centro della scena

Una delle prime questioni politiche che potrebbero tornare all'esame del Parlamento riguarda la richiesta di istituire una commissione statale d'inchiesta sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.

Kahana ha sostenuto la necessità di un'indagine istituzionale capace di accertare responsabilità politiche, militari e di sicurezza per quanto accaduto. Una posizione che lo ha posto in contrasto con il Likud di Netanyahu, contrario alla costituzione della commissione secondo il modello richiesto dai suoi avversari.

Con il nuovo presidente alla guida dell'assemblea, la proposta potrebbe trovare maggiori possibilità di avanzamento. Il controllo del calendario parlamentare e delle procedure legislative non garantisce da solo l'approvazione di una legge, ma può facilitare l'avvio di un confronto che la precedente maggioranza aveva ostacolato.

Per Netanyahu sarebbe un passaggio particolarmente delicato. La gestione della sicurezza nazionale prima degli attacchi e le decisioni assunte durante la guerra costituiscono infatti alcuni dei principali terreni di scontro tra il leader del Likud e i suoi avversari.

Gaza e Cisgiordania, le posizioni del nuovo presidente

Sul conflitto nella Striscia di Gaza, Kahana ha assunto posizioni meno rigide rispetto ad alcuni esponenti della precedente maggioranza. Nel 2025 si era espresso a favore di un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani e la conclusione della guerra.

Diverso il suo orientamento sulla Cisgiordania, dove ha sostenuto la politica degli insediamenti israeliani, arrivando a considerare il movimento dei coloni un elemento importante per la sicurezza nazionale.

Una posizione destinata a suscitare attenzione internazionale, soprattutto alla luce delle crescenti pressioni diplomatiche sulle autorità israeliane per fermare le violenze nei territori palestinesi.

La Gran Bretagna ha recentemente adottato nuove sanzioni contro società coinvolte nella costruzione degli insediamenti in Cisgiordania. Un segnale che conferma la crescente attenzione europea verso una situazione che continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla stabilizzazione della regione.

Netanyahu perde la guida del Parlamento, Eisenkot cerca il governo

La vittoria di Kahana segna anche la sostituzione di Amir Ohana, esponente del Likud e fino a ieri presidente della Knesset. Il candidato sostenuto dal partito di Netanyahu, Ofir Katz, si è fermato a 52 voti, confermando la perdita della maggioranza parlamentare da parte del blocco del premier.

Il risultato assume un significato ancora più rilevante dopo le elezioni del 27 ottobre, che hanno lasciato aperta la partita per la formazione del nuovo esecutivo.

Gadi Eisenkot, incaricato dal presidente Isaac Herzog di tentare la costruzione di una maggioranza, deve ora trasformare il successo parlamentare in un accordo di governo. La sua coalizione resta attraversata da differenze profonde, soprattutto sul ruolo dei partiti arabi e sui rapporti con le formazioni religiose.

Il nuovo equilibrio alla Knesset potrebbe consentire al fronte del cambiamento di intervenire anche sulle controverse riforme della giustizia promosse dalla maggioranza uscente. Ma il controllo dell'assemblea non significa automaticamente avere i numeri per governare.

Per Benjamin Netanyahu è una sconfitta politica evidente, anche se non ancora definitiva. Il premier resta in carica durante le trattative e continua a proporre un governo di unità nazionale.