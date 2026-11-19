Riad, attacco degli Houthi: colpito il grattacielo del fondo sovrano saudita Danni alla Pif Tower, il palazzo più alto della capitale. Riad condanna e minaccia una risposta

Un nuovo attacco degli Houthi contro l'Arabia Saudita ha colpito il cuore economico della capitale Riad, provocando danni alla Pif Tower, il grattacielo che ospita la sede del Public Investment Fund, il potente fondo sovrano del Regno. L'edificio, il più alto della capitale saudita, ha riportato la rottura delle vetrate su sette-otto piani e danni alla facciata metallica. L'episodio segna un'ulteriore escalation nel confronto militare tra il governo saudita e i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran.

La dinamica dell'impatto non è ancora del tutto chiara. Secondo le informazioni diffuse dalla coalizione a guida saudita, le difese aeree hanno intercettato una minaccia missilistica proveniente dallo Yemen, ma resta da stabilire se i danni al grattacielo siano stati provocati direttamente dal proiettile oppure dai frammenti caduti dopo l'intercettazione.

Il ministero degli Esteri saudita ha condannato duramente l'accaduto, avvertendo che il Regno non tollererà nuove aggressioni contro il proprio territorio e le infrastrutture economiche.

Vetri distrutti e facciata danneggiata nel cuore finanziario di Riad

L'attacco ha interessato il King Abdullah Financial District, il moderno quartiere finanziario della capitale, dove hanno sede importanti istituzioni economiche e società strategiche per il Paese.

A riportare i danni più evidenti è stata la Pif Tower, un grattacielo di 80 piani che rappresenta uno dei simboli della trasformazione economica saudita.

Le immagini e le testimonianze raccolte dopo l'esplosione descrivono finestre infrante su diversi livelli dell'edificio, con parti della facciata metallica deformate dalla violenza dell'impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il sistema di difesa aerea saudita avrebbe intercettato il missile, provocando la caduta di detriti nell'area urbana. Non è stato però ancora chiarito se l'edificio sia stato raggiunto dal proiettile oppure dalle schegge prodotte dalla sua distruzione.

Non sono state diffuse informazioni definitive su eventuali feriti né una valutazione complessiva dei danni strutturali. Gli accertamenti dovranno stabilire anche se siano state compromesse le condizioni di sicurezza dei piani interessati.

La Pif Tower, simbolo della potenza economica saudita

Il bersaglio coinvolto nell'attacco non è un edificio qualunque. La Pif Tower ospita gli uffici del Public Investment Fund, il fondo sovrano attraverso il quale l'Arabia Saudita gestisce una parte fondamentale della propria strategia di investimento e diversificazione economica.

Il fondo è uno degli strumenti principali del programma Vision 2030, il piano di trasformazione del Regno promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman per ridurre progressivamente la dipendenza del Paese dalle entrate petrolifere.

Attraverso il Public Investment Fund, il governo saudita finanzia grandi progetti infrastrutturali, iniziative tecnologiche, investimenti internazionali e programmi di sviluppo nei settori del turismo, dell'industria e dell'intrattenimento.

Colpire un edificio che ospita una struttura così importante assume quindi un evidente significato economico e simbolico, anche se non è stato ancora accertato che la torre fosse l'obiettivo specifico del missile.

L'episodio arriva inoltre in una fase nella quale Riad cerca di rafforzare la propria immagine di centro internazionale per gli investimenti e la finanza.

La condanna dell'Arabia Saudita: «Non tollereremo aggressioni»

La reazione del governo saudita è stata immediata. In una dichiarazione ufficiale, il ministero degli Esteri ha espresso la ferma condanna del Regno per gli attacchi attribuiti agli Houthi, denunciando il coinvolgimento di strutture civili ed economiche.

Le autorità hanno fatto esplicito riferimento ai danni provocati nel King Abdullah Financial District, sottolineando la gravità delle operazioni militari condotte contro la capitale.

Il governo ha inoltre ribadito il proprio diritto ad adottare tutte le misure necessarie per difendere la sovranità nazionale, proteggere le infrastrutture strategiche e garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti.

Nel comunicato, Riad ha avvertito che non tollererà aggressioni dirette contro il proprio territorio e i propri beni, richiamando i principi del diritto internazionale.

La dichiarazione lascia aperta la possibilità di ulteriori iniziative militari o diplomatiche, senza però precisare quali misure il governo intenda adottare in risposta all'episodio.

Il precedente attacco contro il grattacielo di Aramco

L'attacco alla Pif Tower non rappresenta un episodio isolato. L'8 novembre un'altra struttura del quartiere finanziario di Riad, legata al colosso petrolifero Saudi Aramco, aveva riportato danni in seguito a un'operazione missilistica attribuita agli Houthi.

Anche in quella circostanza erano stati segnalati danni collegati alla caduta di detriti dopo l'intervento delle difese aeree.

La ripetizione degli attacchi contro la stessa area della capitale solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture economiche saudite e sulla capacità dei sistemi antimissile di impedire conseguenze nelle zone densamente urbanizzate.

Le intercettazioni, infatti, possono neutralizzare un ordigno prima che raggiunga il bersaglio, ma non eliminano necessariamente il pericolo rappresentato dai frammenti che ricadono al suolo.

La presenza di grattacieli, uffici e infrastrutture strategiche rende particolarmente delicata la protezione del distretto finanziario.

Gli Houthi e il conflitto con l'Arabia Saudita

Gli Houthi, conosciuti anche come movimento Ansar Allah, controllano Sana'a e ampie aree dello Yemen settentrionale. Il gruppo è sostenuto dall'Iran e da anni rappresenta uno dei principali protagonisti del conflitto yemenita.

Nel 2015 l'Arabia Saudita è intervenuta militarmente alla guida di una coalizione araba per sostenere il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, dopo l'avanzata degli Houthi e la conquista della capitale.

Il conflitto ha provocato una gravissima crisi umanitaria, con migliaia di vittime e milioni di persone costrette a dipendere dagli aiuti internazionali.

Nel corso degli anni gli Houthi hanno sviluppato capacità missilistiche e sistemi aerei senza pilota che hanno consentito loro di colpire obiettivi anche a notevole distanza dal territorio controllato.

Gli attacchi contro l'Arabia Saudita hanno interessato in passato impianti petroliferi, aeroporti e altre infrastrutture strategiche, alimentando tensioni che coinvolgono l'intero equilibrio regionale.

La nuova offensiva contro Riad conferma come il confronto militare resti aperto e possa estendersi anche ai principali centri economici del Regno.

Il rischio di una nuova escalation in Medio Oriente

Il danneggiamento della sede del Public Investment Fund arriva in un momento di particolare instabilità per il Medio Oriente, dove le tensioni tra potenze regionali e gruppi armati continuano a ripercuotersi sulla sicurezza delle infrastrutture e delle rotte commerciali.

Il sostegno iraniano agli Houthi rappresenta uno degli elementi più delicati del quadro geopolitico. Teheran mantiene legami con il movimento yemenita, mentre l'Arabia Saudita considera gli attacchi missilistici una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale.

Un ulteriore deterioramento della situazione potrebbe avere conseguenze anche sul piano economico, soprattutto se le operazioni militari dovessero coinvolgere impianti energetici, centri finanziari o infrastrutture di trasporto.

Per il momento non risultano confermate interruzioni delle attività del fondo sovrano direttamente riconducibili ai danni subiti dalla torre.

La priorità immediata delle autorità saudite resta accertare l'entità dell'impatto e verificare le condizioni di sicurezza dell'edificio.

Riad valuta le prossime mosse dopo l'attacco

La vicenda apre un nuovo fronte di tensione tra Arabia Saudita e Houthi, con possibili ripercussioni sugli equilibri regionali.

La condanna del governo saudita è accompagnata da un richiamo esplicito al diritto di difesa, ma non sono state annunciate nell'immediato specifiche operazioni di risposta.