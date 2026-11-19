Ucraina, drone russo danneggia l'ambasciata olandese a Kiev: cresce la tensione Sybiha condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale. A Berlino vertice degli alleati

Un nuovo attacco russo su Kiev ha provocato danni all'ambasciata dei Paesi Bassi, riaccendendo l'allarme per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche straniere nella capitale ucraina. L'episodio, avvenuto giovedì 19 novembre, non ha causato feriti, ma ha suscitato una dura reazione del governo ucraino, che chiede alla comunità internazionale una risposta decisa alle operazioni militari di Mosca.

A denunciare l'accaduto è stato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, che attraverso un messaggio pubblicato su X ha confermato i danni alla sede diplomatica olandese, fortunatamente di lieve entità.

«Gli attacchi russi su Kiev hanno nuovamente danneggiato una missione diplomatica. L'ambasciata dei Paesi Bassi in Ucraina ha subito danni lievi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito», ha dichiarato il ministro.

L'episodio arriva mentre a Berlino si svolge un importante vertice internazionale dedicato al futuro della guerra, alla protezione delle infrastrutture ucraine e alle garanzie di sicurezza necessarie per un eventuale accordo di pace.

L'attacco all'ambasciata e la condanna di Kiev

Secondo le informazioni emerse nelle ore successive al raid, un drone russo ha colpito un edificio situato nelle vicinanze della rappresentanza diplomatica olandese, provocando danni anche alla sede dell'ambasciata.

Non risultano vittime o feriti tra il personale diplomatico, ma l'accaduto ha immediatamente richiamato l'attenzione delle autorità ucraine e dei Paesi Bassi.

Il ministro Andrii Sybiha ha chiesto una condanna internazionale dell'episodio, sottolineando la necessità di tutelare le missioni diplomatiche presenti sul territorio ucraino.

«Esortiamo la comunità internazionale a condannare con la massima fermezza gli attacchi della Russia contro i diplomatici stranieri ed esprimiamo il nostro forte sostegno ai nostri colleghi olandesi», ha scritto.

Il rappresentante del governo di Kiev ha poi rivolto un messaggio politico diretto al presidente russo Vladimir Putin: «Il terrore di Putin deve ricevere risposte decise».

La dichiarazione conferma la volontà ucraina di ottenere una maggiore pressione internazionale sulla Russia, mentre gli attacchi continuano a interessare la capitale e altre aree del Paese.

Non sono emersi elementi che consentano di stabilire se la sede diplomatica fosse un obiettivo diretto dell'operazione militare. I danni all'ambasciata risultano collegati al raid condotto nell'area circostante.

Zelensky chiede nuove difese contro droni Shahed e missili russi

Mentre Kiev denuncia l'attacco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è impegnato a Berlino in una serie di incontri con i principali alleati europei e occidentali.

Al centro del confronto ci sono le necessità militari più urgenti dell'Ucraina, in particolare la difesa contro i droni Shahed utilizzati dalle forze russe e i missili che continuano a colpire città e infrastrutture.

«Abbiamo discusso le questioni e le necessità chiave: contrastare gli Shahed russi e i missili, proteggere il settore energetico e le infrastrutture, nonché i nostri sforzi diplomatici», ha spiegato Zelensky attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Il presidente ucraino ha sottolineato l'importanza degli incontri della Coalizione dei Volenterosi, il gruppo di Paesi impegnati a coordinare il sostegno politico, economico e militare a Kiev.

«È importante che l'incontro di oggi della Coalizione dei Volenterosi e gli incontri bilaterali con i leader producano risultati. Ulteriori aiuti sono in arrivo. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando», ha aggiunto.

La protezione delle infrastrutture energetiche rappresenta una priorità soprattutto in vista dell'inverno. Gli attacchi contro impianti di produzione e distribuzione dell'elettricità continuano infatti a mettere sotto pressione la rete energetica ucraina.

A Berlino il vertice dei Volenterosi per la sicurezza dell'Ucraina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riunito a Berlino i rappresentanti della Coalizione dei Volenterosi per discutere delle prospettive diplomatiche del conflitto e delle garanzie di sicurezza da assicurare all'Ucraina.

All'incontro partecipano i principali partner europei di Kiev, insieme al presidente Volodymyr Zelensky e al segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Il confronto coinvolge anche gli Stati Uniti, attraverso i contatti con il presidente Donald Trump e i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, impegnati negli sforzi diplomatici per arrivare a una soluzione negoziata.

Gli alleati intendono mantenere una posizione coordinata sia sul sostegno militare immediato sia sulle garanzie necessarie per evitare una ripresa delle ostilità dopo un eventuale accordo.

Il nodo centrale riguarda il rapporto tra le trattative internazionali e la situazione sul campo, dove le operazioni militari continuano nonostante i tentativi diplomatici.

Rutte: «Garantire a Kiev tutte le armi di cui ha bisogno»

Dal vertice di Berlino è arrivato anche un nuovo impegno della Nato a sostenere l'Ucraina fino al raggiungimento di una soluzione diplomatica.

Il segretario generale Mark Rutte ha ringraziato il cancelliere Friedrich Merz per aver organizzato l'incontro e il presidente americano Donald Trump per gli sforzi compiuti nel tentativo di favorire la pace.

«Al centro della giornata ci saranno due questioni: la pace in Ucraina e come possiamo contribuire tutti insieme a raggiungerla», ha dichiarato Rutte.

Il segretario generale ha però chiarito che il dialogo diplomatico non può comportare un'interruzione dell'assistenza militare a Kiev.

«Dobbiamo assicurarci che abbia tutto ciò di cui necessita in termini di armi e altro sostegno», ha affermato, ricordando gli impegni assunti dagli alleati durante una recente riunione a Bruxelles.

L'obiettivo è garantire all'esercito ucraino la capacità di resistere agli attacchi e, contemporaneamente, rafforzare la posizione negoziale del Paese.

Secondo Rutte, mantenere il sostegno durante l'inverno e nei mesi successivi sarà fondamentale sia per la sicurezza immediata dell'Ucraina sia per la credibilità di un eventuale processo di pace.

Il trilaterale Trump, Putin e Xi Jinping e il ruolo delle grandi potenze

Il vertice europeo si svolge nelle stesse ore dell'incontro in Cina tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, un appuntamento che ha riportato al centro dell'attenzione internazionale il rapporto tra le grandi potenze.

Interrogato sul confronto trilaterale, Mark Rutte ha escluso di essere preoccupato per i contatti tra i tre leader.

«È importante che i leader si incontrino. È una cosa normale e non sono assolutamente preoccupato», ha dichiarato.

Il segretario generale della Nato ha ricordato che Stati Uniti e Russia sono grandi potenze nucleari, mentre la Cina dispone di un arsenale in espansione.

Per Rutte, il dialogo tra i rispettivi presidenti rappresenta quindi una componente ordinaria delle relazioni internazionali, soprattutto quando vengono affrontate questioni che riguardano la sicurezza globale.

La posizione conferma il sostegno dell'Alleanza Atlantica agli sforzi diplomatici, senza modificare l'impegno a favore dell'Ucraina.

La pace resta lontana mentre continuano gli attacchi

Il danneggiamento dell'ambasciata olandese dimostra quanto la situazione sul terreno rimanga fragile nonostante l'intensificazione degli incontri diplomatici.

La priorità immediata di Kiev resta rafforzare la difesa aerea, proteggere le infrastrutture essenziali e garantire la sicurezza della popolazione civile.

Parallelamente, gli alleati occidentali cercano di definire un quadro di garanzie che possa accompagnare un eventuale accordo con Mosca e impedire nuove offensive.

La sfida è mantenere aperti i canali negoziali senza lasciare l'Ucraina priva degli strumenti necessari alla propria difesa.