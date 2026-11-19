Xi, Trump e Putin a Shenzhen: la Cina propone il bando delle armi nucleari Concluso il vertice tra i tre leader. Pechino rilancia il disarmo atomico

Il mondo guarda a Shenzhen, nel sud della Cina, dove si è svolto il primo incontro trilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Un vertice senza precedenti tra le tre maggiori potenze nucleari, organizzato a margine del summit Apec, che ha riportato al centro della diplomazia internazionale una questione decisiva per la sicurezza globale: il futuro delle armi atomiche.

Al termine dei colloqui Xi Jinping ha avanzato una proposta destinata ad alimentare il confronto internazionale: mettere al bando le armi nucleari e procedere alla distruzione degli arsenali esistenti.

Un obiettivo radicale, che andrebbe ben oltre i tradizionali accordi sulla limitazione degli armamenti. La proposta, tuttavia, non equivale a un'intesa già raggiunta. Restano da chiarire le posizioni definitive di Washington e Mosca, gli eventuali impegni negoziali e le modalità attraverso le quali un simile processo potrebbe essere realizzato.

La proposta di Xi Jinping e il futuro del disarmo nucleare

L'iniziativa attribuita al presidente cinese rappresenta il passaggio politicamente più significativo del vertice. Non soltanto ridurre il numero delle testate nucleari, ma affrontare la possibilità della loro progressiva eliminazione attraverso un percorso internazionale condiviso.

Il principio richiama l'obiettivo di un mondo libero dalle armi atomiche, già presente nel dibattito delle Nazioni Unite e nei trattati internazionali sul disarmo. La sua traduzione in accordi concreti, però, incontra ostacoli considerevoli.

Stati Uniti e Russia possiedono arsenali nettamente superiori a quello cinese. Secondo le stime richiamate dagli esperti di controllo degli armamenti, Washington e Mosca dispongono ciascuna di oltre cinquemila testate nucleari, mentre la Cina ne possiede più di seicento e sta ampliando rapidamente le proprie capacità strategiche.

Questa differenza è stata per anni una delle principali ragioni della riluttanza di Pechino a partecipare a negoziati trilaterali. Le autorità cinesi hanno più volte sostenuto che le due potenze con gli arsenali maggiori debbano assumersi per prime la responsabilità di ridurli.

La proposta emersa a Shenzhen, se accompagnata da un effettivo impegno negoziale, potrebbe quindi segnare un cambiamento nella posizione diplomatica cinese. Al momento, tuttavia, non risultano confermati dettagli sufficienti per stabilire se si tratti dell'avvio di un nuovo processo formale.

Trump punta a un nuovo accordo con Russia e Cina

Il controllo delle armi nucleari era uno degli obiettivi dichiarati da Donald Trump prima dell'incontro. Il presidente americano aveva espresso la volontà di coinvolgere anche la Cina in un nuovo sistema di accordi, superando il modello costruito storicamente intorno al confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, poi proseguito con la Russia.

La questione è diventata ancora più urgente dopo la scadenza, nel febbraio 2026, del trattato New START, l'ultimo grande accordo che imponeva limiti quantitativi agli armamenti nucleari strategici di Washington e Mosca.

La fine del trattato ha lasciato le due maggiori potenze nucleari senza un sistema bilaterale vincolante di limitazione dei rispettivi arsenali strategici.

Per Trump, un accordo che coinvolga anche Xi Jinping rappresenterebbe la possibilità di costruire un nuovo quadro di sicurezza internazionale. Il problema resta trovare un equilibrio tra Paesi che dispongono di capacità militari differenti e che considerano la deterrenza nucleare uno degli strumenti fondamentali della propria sicurezza nazionale.

Anche Vladimir Putin ha sottolineato all'apertura dei colloqui la responsabilità condivisa delle tre potenze nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Una posizione che, sul piano diplomatico, lascia spazio al confronto, senza però chiarire quali concessioni concrete la Russia sarebbe disposta ad accettare.

Ucraina, Iran e Taiwan: le crisi sul tavolo del vertice

Il trilaterale di Shenzhen si è svolto in un contesto internazionale segnato da profonde tensioni. Accanto al disarmo nucleare, l'attenzione si è concentrata sulle crisi che coinvolgono direttamente o indirettamente le tre potenze.

La guerra in Ucraina continua a rappresentare uno dei principali punti di frizione tra Russia e Stati Uniti, mentre la situazione in Iran costituisce un ulteriore fronte di confronto sulla sicurezza internazionale e sulla proliferazione nucleare.

Nel dialogo tra Trump e Xi Jinping resta inoltre centrale la questione di Taiwan, sulla quale Pechino continua a rivendicare la propria posizione e a chiedere agli americani di evitare iniziative considerate contrarie agli interessi cinesi.

Si tratta di dossier distinti, ma collegati da un elemento comune: il rischio che le crisi regionali possano trasformarsi in confronti diretti tra grandi potenze.

Il vertice ha dunque offerto ai tre leader l'opportunità di confrontarsi anche sulle rispettive priorità strategiche, in una fase nella quale i canali di comunicazione diplomatica assumono un'importanza particolare.

La difficile strada verso la distruzione degli arsenali

Mettere al bando le armi nucleari e distruggerle richiederebbe un processo lungo, complesso e sottoposto a controlli internazionali estremamente rigorosi.

Non basterebbe un accordo politico tra Cina, Russia e Stati Uniti. Sarebbero necessari sistemi di verifica, procedure condivise per lo smantellamento delle testate, controlli sui materiali fissili e garanzie contro la ricostituzione degli arsenali.

Esiste già un Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato dalle Nazioni Unite nel 2017 ed entrato in vigore nel 2021. Il suo limite principale, però, è rappresentato dalla mancata adesione delle potenze dotate di armi atomiche.

Una nuova iniziativa sostenuta dalle tre maggiori potenze nucleari potrebbe modificare profondamente lo scenario, ma dovrebbe necessariamente confrontarsi anche con le posizioni degli altri Stati che possiedono questo tipo di armamenti, tra cui Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord.

Il punto decisivo riguarda la fiducia reciproca. Nessuna potenza sarebbe disposta a rinunciare unilateralmente alla propria capacità di deterrenza senza garanzie verificabili sul comportamento degli altri Paesi.

Un vertice storico, ma la svolta dipenderà dagli impegni concreti

L'incontro di Shenzhen rappresenta un passaggio rilevante nella diplomazia internazionale perché ha riunito attorno allo stesso tavolo i leader delle tre maggiori potenze nucleari del pianeta.

La proposta attribuita a Xi Jinping porta il confronto oltre la semplice riduzione delle testate e pone una questione più ampia: se sia possibile immaginare un sistema di sicurezza internazionale che non dipenda dalla minaccia di una distruzione atomica reciproca.