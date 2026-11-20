Polonia, possibile missile caduto al confine ucraino. Raid russi: 8 morti Allarme nel sud-est del Paese, Tusk informato. Caccia militari in volo mentre Mosca bombarda Kiev

La guerra in Ucraina torna a lambire pericolosamente i confini della Nato. Un oggetto volante non identificato, forse un missile, sarebbe precipitato nella mattinata di venerdì 20 novembre nel sud-est della Polonia, a poche decine di chilometri dalla frontiera ucraina. L'episodio si è verificato mentre la Russia conduceva una nuova offensiva aerea contro diverse città ucraine, provocando almeno otto morti e 28 feriti.

Le autorità militari polacche hanno avviato verifiche per stabilire la natura dell'oggetto e accertare un'eventuale violazione dello spazio aereo nazionale. Il primo ministro Donald Tusk è stato immediatamente informato della situazione, mentre le forze armate hanno attivato le procedure di sicurezza nelle regioni orientali.

Il bilancio più pesante arriva dall'Ucraina, dove i bombardamenti hanno colpito infrastrutture strategiche, ponti e impianti energetici. A Kiev le vittime sono salite a sei, mentre altre due persone hanno perso la vita nella regione occidentale di Leopoli.

Oggetto precipitato in Polonia, indagini dell'esercito

L'allarme è scattato intorno alle 6.30 del mattino nel distretto di Bilgoraj, nella regione polacca di Lublino, a circa 45 chilometri dal confine con l'Ucraina.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, alcuni residenti avrebbero segnalato un'esplosione e la possibile caduta di materiale aereo nella zona di Chmielek, nei pressi del comune di Ksiezpol.

Il portavoce del Comando operativo delle Forze armate polacche, tenente colonnello Jacek Goryszewski, ha confermato l'avvio degli accertamenti dopo le segnalazioni relative alla presenza di oggetti non identificati.

Gli investigatori militari stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un missile da crociera, di un drone oppure di frammenti provenienti da un ordigno intercettato durante i bombardamenti.

Le informazioni disponibili non consentono ancora di attribuire con certezza l'oggetto alla Russia. Un portavoce dell'aeronautica ucraina ha indicato come probabile il passaggio di un missile russo nello spazio aereo polacco, ma la ricostruzione deve essere verificata dalle autorità di Varsavia.

Non risultano segnalazioni confermate di vittime sul territorio polacco.

Tusk informato, caccia militari in volo e allerta nelle regioni orientali

La possibile violazione dello spazio aereo ha determinato l'immediata attivazione delle procedure di sicurezza.

L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare alcuni velivoli per monitorare la situazione, mentre il Centro governativo per la sicurezza ha diffuso un'allerta nelle regioni di Lublino e della Precarpazia.

Il primo ministro Donald Tusk ha confermato di aver ricevuto informazioni dai responsabili della sicurezza nazionale e ha precisato che, sulla base delle valutazioni disponibili, non risultava una minaccia aerea immediata.

Le verifiche riguardano sia la traiettoria dell'oggetto sia le circostanze nelle quali potrebbe essere entrato nel territorio polacco.

L'episodio assume particolare rilevanza perché la Polonia è uno Stato membro della Nato e rappresenta uno dei principali punti di transito degli aiuti militari e umanitari destinati all'Ucraina.

Un'eventuale violazione dello spazio aereo dell'Alleanza richiede accertamenti particolarmente rigorosi, soprattutto per distinguere un ingresso accidentale da un'azione deliberata.

Al momento non ci sono elementi sufficienti per parlare di un attacco intenzionale contro la Polonia.

Kiev sotto le bombe, sei morti nella capitale

Mentre cresceva l'allarme al confine polacco, l'Ucraina affrontava le conseguenze di una nuova notte di bombardamenti.

Le forze russe hanno lanciato un attacco combinato con missili e droni contro la capitale e diverse regioni del Paese, prendendo di mira infrastrutture energetiche e collegamenti strategici.

Secondo il bilancio aggiornato comunicato dalle autorità ucraine, a Kiev sono morte sei persone e altre quindici sono rimaste ferite. A livello nazionale le vittime sono otto, con 28 feriti.

Le prime comunicazioni della mattinata parlavano di tre morti nella capitale, ma il numero è successivamente aumentato con l'avanzare delle operazioni di soccorso e delle verifiche nelle zone colpite.

Esplosioni e incendi hanno interessato diversi quartieri. Nel distretto di Obolonskyi, la caduta di detriti di un missile ha provocato un incendio in un edificio di tre piani.

Le squadre di emergenza sono intervenute per spegnere le fiamme, soccorrere i feriti e verificare le condizioni degli immobili danneggiati.

Missili contro tre ponti sul Dnipro, colpiti i collegamenti della capitale

Uno degli aspetti più gravi dell'offensiva riguarda gli attacchi contro i ponti che attraversano il fiume Dnipro, infrastrutture fondamentali per i collegamenti tra le due parti di Kiev.

Secondo le autorità ucraine, i bombardamenti hanno interessato il ponte Podilsko-Voskresenskyi, il ponte Darnytskyi e il ponte Pivdennyi, conosciuto anche come Ponte Sud.

I danni hanno provocato limitazioni alla circolazione e difficoltà negli spostamenti, aggravando una situazione già complessa a causa dei continui allarmi aerei.

Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito di incendi e danneggiamenti alle infrastrutture cittadine.

La scelta di colpire i collegamenti sul Dnipro assume un particolare rilievo militare e logistico. I ponti sono essenziali per il traffico civile, il trasporto delle merci e la mobilità all'interno della capitale.

La loro compromissione può incidere sulla vita quotidiana della popolazione, rallentare i soccorsi e rendere più difficile la gestione delle emergenze.

Due vittime a Leopoli, attacchi anche nell'Ucraina occidentale

I bombardamenti non si sono limitati alla capitale.

Nella regione di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, un attacco russo ha colpito un'area ferroviaria nei pressi della stazione di Sknyliv, provocando la morte di due persone.

Le autorità locali hanno segnalato danni alle infrastrutture e l'intervento delle squadre di emergenza.

La regione si trova relativamente vicina al confine polacco ed è attraversata da importanti collegamenti utilizzati per il trasporto di persone, merci e aiuti internazionali.

Proprio l'intensità degli attacchi nell'Ucraina occidentale ha contribuito all'attivazione delle difese aeree polacche.

Esplosioni e allarmi sono stati segnalati anche in altre aree del Paese, comprese le regioni di Ivano-Frankivsk e Kharkiv.

Le autorità ucraine hanno riferito inoltre di interruzioni dell'energia elettrica e danni a infrastrutture considerate essenziali per la popolazione.

La guerra si avvicina ai confini della Nato

La possibile caduta di un missile in Polonia riporta al centro dell'attenzione il rischio che le operazioni militari in Ucraina possano coinvolgere accidentalmente il territorio degli Stati membri dell'Alleanza Atlantica.

Non sarebbe la prima volta che la guerra produce conseguenze oltre i confini ucraini.

Nel novembre 2022, un'esplosione nel villaggio polacco di Przewodów provocò la morte di due persone. Le successive valutazioni delle autorità occidentali indicarono come causa più probabile un missile della difesa aerea ucraina lanciato durante un attacco russo.

Da allora la Polonia ha rafforzato le procedure di sorveglianza, facendo decollare ripetutamente i propri caccia durante le offensive russe dirette contro le regioni occidentali dell'Ucraina.

La vicinanza geografica e l'intensità dei bombardamenti rendono particolarmente delicata la gestione di ogni allarme.

Per questo le autorità polacche stanno procedendo con cautela, evitando conclusioni premature prima di conoscere la natura e la provenienza dei materiali eventualmente recuperati.

Diplomazia e bombardamenti, la pace resta lontana

La nuova offensiva arriva all'indomani del vertice trilaterale di Shenzhen, che ha riunito il presidente americano Donald Trump, il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin.

Nonostante i richiami alla pace e alla responsabilità delle grandi potenze, l'incontro non ha prodotto un accordo concreto per fermare la guerra in Ucraina.

Trump ha sostenuto che Putin sarebbe interessato a raggiungere una soluzione negoziata, ma gli attacchi della notte dimostrano che le operazioni militari proseguono con intensità.

La Russia ha rivendicato la volontà di colpire obiettivi militari e infrastrutture utilizzate dalle forze ucraine, mentre Kiev denuncia le conseguenze dei bombardamenti sulla popolazione civile e sui servizi essenziali.

Il governo ucraino continua a chiedere agli alleati occidentali ulteriori sistemi di difesa aerea e strumenti capaci di contrastare missili e droni.

Attesa per gli accertamenti sul possibile missile

Nelle prossime ore l'attenzione resterà concentrata sugli accertamenti delle autorità polacche, chiamate a chiarire che cosa sia effettivamente precipitato vicino al confine.

L'identificazione dei frammenti, la ricostruzione della traiettoria e l'esame dei dati radar saranno determinanti per stabilire l'origine dell'oggetto e le circostanze dell'eventuale violazione dello spazio aereo.