Houthi, attacco al cuore finanziario di Riad: raid sauditi su Sana'a L'Arabia Saudita intercetta nuovi missili e droni

La guerra tra Arabia Saudita e Houthi entra in una fase sempre più pericolosa. Dopo aver colpito il cuore finanziario di Riad, danneggiando il grattacielo che ospita il Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita, i ribelli yemeniti hanno proseguito gli attacchi contro il territorio del Regno. Nelle prime ore di venerdì 20 novembre, le difese aeree saudite hanno intercettato un nuovo missile balistico e diversi droni, mentre l'aviazione di Riad ha condotto bombardamenti sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi.

Lo scontro militare si intensifica lungo un fronte che coinvolge direttamente gli interessi economici e strategici dell'Arabia Saudita. Il danneggiamento della Pif Tower, il grattacielo più alto della capitale, ha assunto un significato particolare perché l'edificio rappresenta uno dei simboli della trasformazione economica voluta dal principe ereditario Mohammed bin Salman.

L'attacco non ha provocato feriti, secondo le autorità saudite, ma ha mandato in frantumi numerose vetrate e danneggiato la facciata metallica dell'edificio. La nuova offensiva dimostra la capacità degli Houthi di mantenere sotto pressione il territorio saudita nonostante l'intensificazione dei bombardamenti contro le loro postazioni nello Yemen.

La Pif Tower colpita, danni al simbolo della finanza saudita

Il raid del 19 novembre ha interessato il King Abdullah Financial District, il moderno quartiere finanziario di Riad che ospita alcune delle principali istituzioni economiche del Paese.

A riportare i danni più significativi è stata la Pif Tower, un grattacielo alto 385 metri che ospita la sede del Public Investment Fund.

Secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorità saudite, l'attacco ha provocato la rottura delle finestre su sette-otto piani e il danneggiamento di parte del rivestimento metallico esterno.

Non è stato ancora chiarito se il grattacielo sia stato raggiunto direttamente da un missile oppure dai frammenti prodotti dalla sua intercettazione da parte delle difese aeree.

La Protezione civile saudita ha confermato danni materiali a diversi livelli dell'edificio e ad alcune strutture vicine, escludendo la presenza di feriti.

L'episodio rappresenta il secondo attacco contro un edificio simbolo del distretto finanziario in meno di due settimane. L'8 novembre era stata danneggiata anche una struttura che ospita uffici della compagnia petrolifera nazionale Saudi Aramco.

La ripetizione degli episodi ha aumentato la preoccupazione per la sicurezza di una delle aree economicamente più importanti della capitale.

Il fondo sovrano al centro della strategia di Mohammed bin Salman

La scelta di colpire il distretto finanziario assume un rilievo che va oltre i danni materiali.

Il Public Investment Fund rappresenta infatti uno dei principali strumenti attraverso i quali l'Arabia Saudita finanzia la trasformazione della propria economia.

Il fondo è centrale nel programma Vision 2030, il piano promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman per ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere e sviluppare nuovi settori produttivi.

Attraverso il fondo sovrano, Riad investe in grandi infrastrutture, tecnologie, turismo, sport, industria e iniziative finanziarie internazionali.

La Pif Tower è diventata uno dei simboli architettonici di questa strategia. Il suo danneggiamento assume quindi anche un valore politico, perché dimostra che le infrastrutture della modernizzazione economica saudita possono essere raggiunte dalle operazioni militari.

Non risultano confermate interruzioni delle attività del fondo direttamente riconducibili all'attacco.

Nuovi missili contro l'Arabia Saudita, difese aeree in azione

La pressione militare degli Houthi non si è fermata dopo l'attacco al grattacielo.

Venerdì 20 novembre la coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile balistico diretto verso la regione meridionale del Regno.

Le autorità hanno inoltre segnalato ulteriori minacce rappresentate da velivoli senza pilota, in una sequenza di operazioni che conferma l'intensificazione degli attacchi transfrontalieri.

Il movimento yemenita ha rivendicato nelle ore precedenti operazioni contro aeroporti, basi militari e infrastrutture economiche saudite.

Tra gli obiettivi indicati dagli Houthi figurano l'aeroporto internazionale di Riad, installazioni militari nella zona di Khamis Mushait e strutture del settore energetico.

Le rivendicazioni del movimento non costituiscono, da sole, una conferma dell'effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati.

La coalizione saudita sostiene di aver neutralizzato numerose minacce e continua a rafforzare le operazioni di difesa dello spazio aereo.

Riad risponde, bombardamenti sulla capitale yemenita Sana'a

Alla pressione degli Houthi si accompagna la ripresa dei bombardamenti sauditi nello Yemen.

Secondo l'agenzia Saba, controllata dal movimento ribelle, aerei sauditi hanno condotto nuovi attacchi contro Sana'a, la capitale yemenita sotto il controllo degli Houthi dal 2014.

Le notizie sui raid sono state rilanciate anche dalla televisione Al-Masirah, vicina al movimento, che ha riferito di ulteriori operazioni aeree nella giornata del 20 novembre.

Non sono disponibili bilanci indipendenti completi sulle vittime e sui danni provocati dagli ultimi bombardamenti.

Gli Houthi accusano la coalizione saudita di aver colpito infrastrutture civili e aree abitate, mentre Riad sostiene di agire per neutralizzare le capacità militari del movimento e proteggere il proprio territorio.

Il confronto si sviluppa quindi su due fronti: da una parte gli attacchi missilistici e con droni contro l'Arabia Saudita, dall'altra le operazioni aeree saudite sulle zone dello Yemen controllate dai ribelli.

Il rischio è che la successione di offensive e rappresaglie renda sempre più difficile interrompere le ostilità.

Dalla guerra civile del 2014 alla nuova escalation

Per comprendere l'attuale crisi occorre tornare alle origini del conflitto yemenita.

Nel 2014 gli Houthi, movimento politico e militare conosciuto anche come Ansar Allah, conquistarono Sana'a, estendendo progressivamente il proprio controllo su ampie regioni settentrionali dello Yemen.

L'anno successivo l'Arabia Saudita intervenne militarmente alla guida di una coalizione regionale per sostenere il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

La guerra ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi decenni, con un numero elevatissimo di vittime, sfollati e persone dipendenti dagli aiuti internazionali.

Nel 2022 una tregua mediata dalle Nazioni Unite aveva contribuito a ridurre sensibilmente gli scontri e gli attacchi transfrontalieri.

La ripresa delle ostilità ha però compromesso quel fragile equilibrio, riportando il conflitto verso una fase di confronto militare diretto.

Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rafforzato negli anni le proprie capacità missilistiche e l'impiego di droni, diventando una minaccia anche per infrastrutture situate a grande distanza dalle aree sotto il loro controllo.

Iran, petrolio e rotte commerciali: una crisi che supera lo Yemen

La nuova escalation si inserisce in un quadro regionale già segnato dalla guerra che coinvolge Iran e Stati Uniti.

I rapporti tra Teheran e gli Houthi costituiscono un elemento centrale della crisi, anche se il movimento yemenita conserva proprie strutture decisionali e obiettivi politici.

Le operazioni contro l'Arabia Saudita contribuiscono ad aumentare la pressione su uno dei principali produttori mondiali di petrolio.

Particolarmente delicata è la situazione delle rotte commerciali che attraversano il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb, attraverso il quale transitano importanti flussi di merci e prodotti energetici.

Gli attacchi contro le navi e le infrastrutture della regione possono determinare maggiori costi per il trasporto marittimo, aumentare i rischi assicurativi e incidere sui prezzi dell'energia.

A questi problemi si aggiungono le tensioni nello Stretto di Hormuz, altro passaggio fondamentale per il commercio mondiale del petrolio.

La crisi yemenita non riguarda quindi soltanto la sicurezza dei Paesi coinvolti, ma può produrre conseguenze economiche ben oltre il Medio Oriente.

Il governo saudita minaccia una risposta più dura

Dopo il danneggiamento della Pif Tower, il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha diffuso una dichiarazione di dura condanna nei confronti degli Houthi.

Il governo ha denunciato gli attacchi contro infrastrutture civili ed economiche, ribadendo il diritto del Regno di difendere la propria sovranità e la sicurezza della popolazione.

Le autorità saudite hanno avvertito che non tollereranno aggressioni contro il territorio nazionale e che potranno adottare le misure ritenute necessarie nel rispetto del diritto internazionale.

La dichiarazione non indica però una specifica operazione militare imminente.

La prosecuzione dei bombardamenti su Sana'a e le nuove intercettazioni missilistiche dimostrano comunque che il confronto resta aperto e che nessuna delle parti sembra intenzionata a ridurre immediatamente la pressione.

Lo Yemen torna al centro della crisi mediorientale

Il danneggiamento della torre del fondo sovrano saudita e i successivi attacchi rappresentano un passaggio significativo nella nuova fase del conflitto.

Gli Houthi dimostrano di poter colpire luoghi simbolici dell'economia saudita, mentre Riad utilizza la propria superiorità aerea per esercitare pressione sulle aree controllate dal movimento.

In mezzo rimane la popolazione dello Yemen, già duramente provata da oltre un decennio di guerra e da una crisi umanitaria mai completamente superata.

La possibilità di una nuova offensiva terrestre e l'intensificazione degli attacchi aerei rischiano di aggravare ulteriormente la situazione.

Per l'Arabia Saudita, la priorità è impedire che missili e droni continuino a raggiungere aeroporti, impianti energetici e centri finanziari. Per gli Houthi, gli attacchi rappresentano uno strumento di pressione militare e politica.