Pena di morte, esecuzione choc in Texas: detenuto soffre per oltre un'ora Reinaldo Dennes, 70 anni, giustiziato con un'iniezione letale. Difficoltà nel trovare una vena

Un'esecuzione durata oltre un'ora, tra difficoltà nella somministrazione dell'iniezione letale e ripetute manifestazioni di dolore da parte del condannato. È accaduto in Texas, negli Stati Uniti, dove Reinaldo Dennes, 70 anni, è stato giustiziato giovedì 19 novembre 2026 nel penitenziario di Huntsville. La procedura ha immediatamente suscitato polemiche, riaprendo il confronto sui metodi utilizzati per applicare la pena di morte e sulle sofferenze che possono accompagnare le esecuzioni.

Secondo quanto riferito dall'Associated Press e dai testimoni presenti, il personale incaricato dell'esecuzione ha incontrato ripetute difficoltà nel trovare vene adatte all'inserimento dei due accessi endovenosi necessari alla somministrazione del pentobarbital, il farmaco utilizzato per provocare la morte.

Durante la procedura Dennes si è lamentato più volte, manifestando dolore e gemendo davanti ai testimoni. La morte è stata dichiarata alle 19.08, ora locale, al termine di un'esecuzione durata circa 63 minuti dall'inizio delle operazioni.

Le difficoltà durante l'iniezione letale

L'esecuzione era stata programmata per la serata di giovedì nel penitenziario di Huntsville, dove il Texas applica le condanne capitali.

La procedura prevedeva la somministrazione di pentobarbital attraverso accessi endovenosi. Tuttavia, il personale ha avuto difficoltà nel trovare vene utilizzabili, rendendo necessari numerosi tentativi.

La situazione si è protratta mentre il detenuto era immobilizzato sul lettino della camera delle esecuzioni.

Secondo le testimonianze raccolte dai giornalisti presenti, Dennes ha espresso ripetutamente il proprio disagio, sostenendo che la procedura non stesse funzionando come avrebbe dovuto.

I lamenti dell'uomo e il tempo necessario per completare l'esecuzione hanno provocato forti reazioni, soprattutto perché l'iniezione letale viene presentata dalle autorità penitenziarie come un metodo destinato a ridurre le sofferenze rispetto ad altre modalità storicamente utilizzate.

Le autorità del Texas Department of Criminal Justice hanno difeso la regolarità dell'esecuzione, sostenendo che le procedure previste siano state rispettate.

Resta però aperta la questione delle difficoltà incontrate e delle sofferenze riferite dai testimoni.

Chi era Reinaldo Dennes e perché era stato condannato

Reinaldo Dennes era stato condannato a morte per un omicidio commesso nel gennaio 1996 a Houston, in Texas.

La vittima era Janos Szucs, commerciante di diamanti, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel proprio ufficio durante una rapina. Nell'aggressione era rimasta ferita anche una guardia di sicurezza.

Dennes, che lavorava nel settore della gioielleria, era stato riconosciuto colpevole dell'omicidio e condannato alla pena capitale nel 1997.

La sua vicenda giudiziaria si è protratta per quasi trent'anni attraverso ricorsi e richieste di revisione della condanna.

Prima dell'esecuzione, la difesa aveva tentato di ottenere una sospensione, sollevando anche questioni relative ai farmaci utilizzati nelle procedure letali.

Il Texas Board of Pardons and Paroles aveva respinto la richiesta di raccomandare una commutazione della pena o un rinvio dell'esecuzione.

Anche la Corte Suprema degli Stati Uniti, il 19 novembre, ha negato la sospensione richiesta dai legali, consentendo alle autorità statali di procedere.

Le polemiche sul pentobarbital e sulle esecuzioni prolungate

Il caso riporta al centro dell'attenzione il ricorso al pentobarbital, un barbiturico utilizzato in diversi Stati americani per le esecuzioni capitali.

Le organizzazioni contrarie alla pena di morte contestano da tempo le modalità di somministrazione dei farmaci letali e la possibilità che le procedure provochino sofferenze intense.

Uno dei problemi riguarda proprio l'individuazione di accessi venosi adeguati, soprattutto nei detenuti anziani o con condizioni fisiche che rendono difficoltoso l'inserimento degli aghi.

Anche la qualità e la conservazione dei preparati farmacologici sono state al centro di controversie giudiziarie.

Gli avvocati di alcuni condannati hanno contestato in passato l'utilizzo di prodotti scaduti o conservati oltre i termini indicati, sostenendo il rischio di complicazioni durante l'esecuzione.

Le autorità penitenziarie difendono invece i protocolli adottati e sostengono che l'applicazione della pena avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La vicenda di Dennes evidenzia nuovamente la distanza tra la procedura prevista e quanto può verificarsi concretamente all'interno di una camera delle esecuzioni.

Il Texas detiene il primato nazionale delle esecuzioni

Il Texas è lo Stato americano che ha eseguito il maggior numero di condanne capitali dall'introduzione delle moderne normative sulla pena di morte.

Dopo la ripresa delle esecuzioni nel 1982, centinaia di detenuti sono stati giustiziati attraverso le procedure previste dalla legislazione statale.

Il numero più elevato in un singolo anno venne registrato nel 2000, quando furono eseguite quaranta condanne a morte.

La pena capitale continua a essere applicata in diversi Stati americani, mentre altri l'hanno abolita o hanno introdotto sospensioni amministrative.

Il dibattito coinvolge aspetti giuridici, etici e sanitari. Da una parte i sostenitori della pena di morte ne difendono l'applicazione per i reati considerati più gravi. Dall'altra, le organizzazioni abolizioniste denunciano il rischio di errori giudiziari, le sofferenze associate alle esecuzioni e le difficoltà di garantire procedure prive di complicazioni.

La vicenda di Huntsville alimenta soprattutto quest'ultimo confronto, alla luce delle testimonianze sulle condizioni nelle quali è avvenuta la morte del detenuto.

Nello stesso giorno un'altra esecuzione in Florida

L'esecuzione di Reinaldo Dennes è avvenuta in una giornata segnata da un'altra applicazione della pena capitale negli Stati Uniti.

In Florida è stato giustiziato Thomas Mitchell Overton, 71 anni, condannato per l'omicidio di Susan e Michael MacIvor, uccisi nel 1991 durante un'aggressione nella loro abitazione.

La procedura è stata completata attraverso un'iniezione composta da tre farmaci e la morte è stata dichiarata alle 18.19, ora locale.

Si è trattato della ventesima esecuzione dell'anno in Florida, un dato che segna un record per lo Stato.

Le due vicende, pur differenti nelle modalità, riportano l'attenzione sulla frequenza delle esecuzioni capitali e sul confronto politico e giudiziario che accompagna la loro applicazione.

Le testimonianze riaprono il dibattito sulla pena capitale

A suscitare particolare impressione nel caso di Reinaldo Dennes sono state soprattutto le testimonianze di chi ha assistito alla procedura.

I ripetuti tentativi di individuare una vena, il tempo trascorso e le manifestazioni di dolore hanno trasformato l'esecuzione in un nuovo caso di discussione nazionale.

Il giornalista Michael Graczyk, che ha seguito numerose esecuzioni capitali nel corso della propria carriera per l'Associated Press, ha descritto l'episodio come particolarmente insolito rispetto alle procedure alle quali aveva assistito in precedenza.

Le autorità carcerarie sostengono che il protocollo sia stato rispettato, ma la durata dell'operazione e il racconto dei testimoni hanno alimentato gli interrogativi sulla sua effettiva applicazione.

Il problema riguarda soprattutto le garanzie previste dall'ordinamento americano, che vieta le pene crudeli e inusuali attraverso l'Ottavo emendamento della Costituzione.

La questione giuridica è se e in quali circostanze le difficoltà nella somministrazione dei farmaci possano configurare una violazione di questo principio.

Un'esecuzione che riaccende lo scontro negli Stati Uniti

La morte di Reinaldo Dennes arriva dopo quasi trent'anni trascorsi nel sistema del braccio della morte e lascia aperta una controversia che va oltre il singolo procedimento giudiziario.

La condanna riguardava un omicidio per il quale i tribunali avevano riconosciuto la responsabilità dell'uomo. Le polemiche odierne non riguardano tanto la decisione giudiziaria originaria, quanto le modalità attraverso le quali lo Stato ha eseguito la pena.

Per i sostenitori dell'abolizione, quanto accaduto a Huntsville rappresenta un ulteriore argomento contro l'utilizzo dell'iniezione letale e, più in generale, contro la pena capitale.

Le autorità del Texas ribadiscono invece la correttezza delle procedure seguite.

Rimane il fatto documentato dai testimoni: un uomo di settant'anni è rimasto per oltre un'ora nella camera delle esecuzioni, mentre il personale cercava di completare una procedura che avrebbe dovuto essere più rapida.