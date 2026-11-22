Cop31, l'Ue boccia l'accordo sul clima: «Non basta, mancano i fossili» Scontro al vertice in Turchia. Bruxelles rifiuta la bozza finale e chiede impegni su petrolio e gas

La Cop31 in Turchia rischia di chiudersi senza un accordo. L'Unione europea ha respinto la bozza del documento finale della conferenza mondiale sul clima, giudicandola «insufficiente e inaccettabile» perché priva di un riferimento esplicito alla necessità di ridurre progressivamente l'utilizzo dei combustibili fossili.

«Meglio nessun accordo che un cattivo accordo», è la posizione espressa dalla delegazione europea, decisa a non sottoscrivere un testo che potrebbe rappresentare un arretramento rispetto agli impegni internazionali già assunti.

Il nodo dei combustibili fossili

Al centro dello scontro c'è l'assenza di una tabella di marcia per diminuire la dipendenza da petrolio, carbone e gas, principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica legate alle attività energetiche.

La bozza richiama gli accordi precedenti, ma non introduce impegni concreti per accelerare la transizione. Una formulazione considerata inadeguata dall'Europa, che chiede di dare seguito agli obiettivi della Cop28 di Dubai.

La questione divide i Paesi favorevoli a una riduzione più rapida delle fonti fossili e quelli la cui economia dipende fortemente dalla produzione e dall'esportazione di idrocarburi.

La controversia sulla cattura della CO2

Il documento invita inoltre ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, che permettono di intercettare parte delle emissioni prodotte dagli impianti industriali.

Una soluzione sostenuta soprattutto dai Paesi produttori di petrolio e gas, ma considerata insufficiente da chi ritiene indispensabile intervenire direttamente sul consumo dei combustibili fossili.

Per l'Unione europea, queste tecnologie possono contribuire alla decarbonizzazione di alcuni settori industriali, ma non devono diventare un'alternativa alla transizione energetica.

Trattative ancora aperte

La presidenza turca della conferenza cerca una mediazione per evitare una conclusione senza risultati. Restano aperte anche le questioni relative ai finanziamenti destinati ai Paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico.

Il rifiuto europeo non rappresenta ancora il fallimento definitivo della Cop31, ma rende più difficile raggiungere un'intesa condivisa.