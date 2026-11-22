Ucraina, droni russi su un palazzo a Dymer: 14 dispersi tra le macerie Crolla parte di un edificio di cinque piani vicino a Kiev. Zelensky: «Soccorritori al lavoro»

Un palazzo residenziale di cinque piani parzialmente crollato, squadre di soccorso impegnate tra le macerie e quattordici persone delle quali non si hanno notizie. È il bilancio provvisorio dell'attacco condotto all'alba dai droni russi contro Dymer, cittadina nella regione di Kiev.

A comunicare la gravità della situazione è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha riferito dell'operazione di ricerca e soccorso avviata immediatamente dopo il bombardamento.

Secondo le autorità ucraine, il drone ha colpito un edificio abitato provocando il cedimento di una parte della struttura. I dispersi potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie. Al momento non è stato confermato il loro destino.

Le ricerche tra le macerie del palazzo

I soccorritori stanno lavorando per individuare eventuali sopravvissuti e raggiungere le persone rimaste intrappolate. Nove residenti sono stati evacuati dall'edificio colpito.

La distruzione di una parte del condominio rende particolarmente delicate le operazioni, mentre le autorità cercano di stabilire quante persone si trovassero negli appartamenti al momento dell'esplosione.

Il presidente Zelensky ha sottolineato che gli attacchi contro le zone abitate continuano a provocare conseguenze drammatiche per la popolazione civile.

La nuova offensiva aerea russa

Il bombardamento di Dymer si inserisce in una nuova serie di attacchi contro il territorio ucraino.

Secondo il bilancio comunicato da Zelensky, nell'ultima settimana la Russia ha lanciato circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree guidate e 165 missili di diverso tipo.

Un'intensità di fuoco che continua a mettere sotto pressione le difese ucraine e le infrastrutture civili, mentre il conflitto prosegue senza una soluzione diplomatica.

Il presidente ucraino ha rinnovato la richiesta agli alleati occidentali di rafforzare i sistemi di difesa aerea, considerati indispensabili per proteggere città e centri abitati.

Una domenica di paura alle porte di Kiev

A Dymer l'attenzione rimane concentrata sulle operazioni di soccorso. Il numero dei dispersi potrebbe cambiare con il proseguire delle verifiche e delle ricerche.

L'attacco riporta ancora una volta la guerra dentro le abitazioni dei civili, lontano dalle linee del fronte. Per le famiglie che attendono notizie, la priorità è sapere se sotto ciò che resta del palazzo ci siano ancora persone da salvare.