Gaza, nuovi raid israeliani: almeno due morti all'alba a Khan Younis Bombardamenti nella Striscia, il giorno dopo l'attacco a un veicolo con aiuti alimentari

Non si fermano i bombardamenti nella Striscia di Gaza. All'alba di domenica 22 novembre un attacco israeliano ha colpito l'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, nel sud del territorio palestinese. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, due persone sono morte per le ferite riportate nel raid.

L'episodio arriva all'indomani di un altro attacco israeliano a Gaza City, nel quale erano rimasti uccisi tre palestinesi e altri erano stati feriti.

Il raid contro il veicolo con gli aiuti

Sabato 21 novembre, nel quartiere di Tel al-Hawa, un bombardamento aveva colpito un veicolo che, secondo testimoni e fonti sanitarie palestinesi, trasportava generi alimentari e documenti destinati alle attività umanitarie.

L'attacco aveva provocato tre morti. L'esercito israeliano ha sostenuto di aver preso di mira tre appartenenti alla Jihad islamica palestinese, contestando la ricostruzione secondo cui si trattasse di operatori impegnati nella distribuzione degli aiuti.

Le versioni restano contrastanti, mentre il ripetersi degli attacchi alimenta nuove tensioni nella Striscia.

Una tregua sempre più fragile

Il cessate il fuoco entrato in vigore nell'ottobre 2025 continua a essere segnato da violenze e accuse reciproche tra Israele e Hamas.

La popolazione palestinese affronta intanto una grave emergenza umanitaria, aggravata dalla distruzione delle infrastrutture, dalla scarsità di medicinali e dalle difficoltà nella distribuzione degli aiuti.

I nuovi bombardamenti confermano la precarietà della tregua. Anche nelle aree dove migliaia di sfollati cercano riparo, la sicurezza rimane incerta.