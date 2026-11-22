Milioni di granchi invadono l'isola di Natale: la spettacolare marea rossa In Australia oltre 100 milioni di crostacei attraversano strade e foreste per raggiungere il mare

Le strade scompaiono sotto una distesa rossa in movimento. I marciapiedi diventano corridoi affollati, i giardini si riempiono di piccoli crostacei e interi tratti di foresta sembrano animarsi contemporaneamente. Sull'isola di Natale, territorio australiano nell'Oceano Indiano, è cominciata una delle migrazioni animali più spettacolari del pianeta. Oltre 100 milioni di granchi rossi stanno lasciando le foreste tropicali per raggiungere il mare, spinti dall'istinto riproduttivo che ogni anno trasforma questo remoto angolo di mondo in un gigantesco laboratorio naturale.

Le immagini diffuse in questi giorni mostrano un'impressionante distesa di animali che procede compatta attraverso strade, sentieri e infrastrutture. Uno spettacolo che richiama visitatori, fotografi e studiosi da ogni parte del mondo, mentre gli abitanti dell'isola modificano le proprie abitudini per lasciare spazio a questa straordinaria invasione.

Una migrazione di oltre 100 milioni di granchi

Protagonista del fenomeno è il granchio rosso dell'isola di Natale, scientificamente conosciuto come Gecarcoidea natalis, una specie terrestre che vive prevalentemente nelle foreste umide dell'isola.

Per gran parte dell'anno questi animali conducono una vita relativamente sedentaria, trascorrendo molto tempo nelle tane scavate nel terreno e nutrendosi soprattutto di foglie, frutti e materiale vegetale.

Con l'arrivo della stagione delle piogge, però, il loro comportamento cambia radicalmente. Milioni di individui abbandonano contemporaneamente i rifugi e iniziano una lunga marcia verso le coste. Il movimento coinvolge una popolazione stimata in oltre 100 milioni di esemplari e si sviluppa lungo percorsi che attraversano praticamente ogni ambiente dell'isola.

La migrazione del novembre 2026 è stata documentata dal Christmas Island National Park e dai media australiani. I primi grandi spostamenti sono stati osservati a metà mese, quando le condizioni meteorologiche hanno favorito l'uscita dei crostacei dalle foreste.

L'istinto sessuale che mette in movimento un'intera isola

A guidare la marcia è una necessità biologica fondamentale: la riproduzione. Sebbene trascorrano quasi tutta la loro esistenza sulla terraferma, i granchi rossi dipendono dal mare per completare il proprio ciclo vitale.

Il viaggio inizia generalmente con i maschi, che raggiungono per primi la costa e preparano le tane dove avverrà l'accoppiamento. Le femmine arrivano successivamente e, dopo la fecondazione, rimangono nei rifugi costieri durante lo sviluppo delle uova.

Il momento decisivo coincide con una precisa fase del ciclo lunare. Le femmine si avvicinano all'acqua durante la bassa marea, nelle ore che precedono l'alba, e rilasciano in mare enormi quantità di uova.

Ogni femmina può produrne fino a circa 100mila. Una volta entrate in contatto con l'acqua, le uova si schiudono e liberano larve microscopiche, che iniziano una fase di sviluppo nell'ambiente marino.

Il calendario della riproduzione è strettamente collegato all'ultimo quarto di Luna e all'andamento delle maree. Le piogge, invece, forniscono l'umidità indispensabile per permettere ai granchi di affrontare il percorso senza disidratarsi.

Per la stagione 2026 sono state indicate possibili finestre di deposizione delle uova tra il 4 e il 6 novembre, il 5 e il 6 dicembre e i primi giorni di gennaio 2027. Le date effettive dipendono dalle condizioni ambientali e dalla sincronizzazione del ciclo riproduttivo.

Strade chiuse e ponti speciali per salvare i crostacei

Per gli abitanti dell'isola di Natale, la migrazione non rappresenta soltanto un'attrazione naturalistica. È anche un evento che condiziona profondamente la vita quotidiana.

Quando milioni di granchi si riversano contemporaneamente sulle carreggiate, il traffico automobilistico diventa una minaccia per la sopravvivenza degli animali. Per questo motivo le autorità locali e i responsabili del Christmas Island National Park organizzano ogni anno un sistema di protezione.

Alcune strade vengono temporaneamente chiuse, mentre barriere mobili indirizzano i crostacei verso attraversamenti più sicuri. Nel corso degli anni sono stati realizzati anche ponti e sottopassaggi progettati appositamente per consentire ai granchi di superare le infrastrutture stradali senza essere investiti.

Uno dei passaggi più conosciuti è il ponte per granchi che permette agli animali di attraversare una strada trafficata. Durante la migrazione, la struttura si trasforma in un fiume rosso sospeso, con migliaia di esemplari che avanzano contemporaneamente.

Il direttore del parco nazionale, Chris Chartres, ha sottolineato l'interesse internazionale suscitato dal fenomeno, che ogni anno richiama persone desiderose di assistere a uno degli spettacoli più caratteristici della fauna australiana.

Il ruolo della Luna e il mistero dell'orientamento

Uno degli aspetti più affascinanti della migrazione riguarda la capacità dei granchi di raggiungere il mare e coordinare i tempi della riproduzione.

Nonostante si muovano attraverso foreste fitte, strade e terreni accidentati, gli animali riescono a orientarsi verso la costa e a sincronizzare il proprio comportamento con le condizioni ambientali.

Gli studiosi hanno osservato che i granchi regolano la migrazione sulla base delle piogge e dei ritmi riproduttivi legati alle fasi lunari. Restano invece oggetto di ricerca i meccanismi precisi utilizzati per orientarsi durante gli spostamenti.

Tra le ipotesi studiate figurano la percezione della luce solare, la luce polarizzata e possibili segnali geomagnetici. La capacità di coordinare milioni di individui senza una guida collettiva rende questo fenomeno particolarmente interessante per la biologia animale.

La migrazione non è quindi una fuga improvvisa né un movimento casuale. È il risultato di adattamenti evolutivi che consentono alla specie di concentrare la riproduzione nei periodi più favorevoli alla sopravvivenza delle larve.

Dopo la marea rossa, il ritorno dei piccoli granchi

Il viaggio verso il mare rappresenta soltanto la prima parte di un ciclo naturale ancora più sorprendente.

Dopo la schiusa delle uova, le larve vengono trasportate dalle correnti e trascorrono diverse settimane nell'oceano. Moltissime diventano prede di pesci e altri organismi marini. Anche le mante e gli squali balena possono nutrirsi delle enormi concentrazioni di piccoli organismi presenti nelle acque circostanti.

Solo una parte delle larve riesce a completare lo sviluppo e a trasformarsi in piccoli granchi, pronti a tornare sulla terraferma.

Quando le condizioni sono favorevoli, milioni di minuscoli esemplari emergono dalle spiagge e iniziano il percorso inverso rispetto agli adulti, dirigendosi verso le foreste dell'interno.

Non tutti gli anni registrano lo stesso successo riproduttivo. In alcune stagioni il numero di giovani granchi che riesce a raggiungere la terraferma è molto ridotto, mentre in altre si verificano autentiche invasioni di piccoli crostacei.

Questa alternanza contribuisce alla particolare dinamica demografica della specie.

Una popolazione tornata a crescere dopo anni difficili

La migrazione del 2026 assume anche un significato importante per la conservazione della biodiversità.

In passato, infatti, i granchi rossi hanno subito una grave riduzione della popolazione a causa della diffusione della formica gialla pazza, una specie invasiva che ha provocato la morte di milioni di esemplari e alterato gli equilibri ecologici dell'isola.

Gli interventi di contenimento hanno contribuito a migliorare la situazione. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità australiane, la popolazione è risalita da circa 50 milioni a oltre 100 milioni di individui.

Il recupero è particolarmente importante perché i granchi rossi svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema forestale. Consumando foglie cadute, semi e materiale organico, influenzano il riciclo dei nutrienti e la composizione della vegetazione.