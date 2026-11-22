Il «Satana di Piotrków»: uccise 4 bambini e cambiò le leggi della Polonia La storia di Mariusz Trynkiewicz, dalla condanna a morte alla controversa «legge sulle bestie»

Quattro bambini assassinati, una condanna a morte mai eseguita e una legge approvata per impedire che un assassino considerato ancora pericoloso tornasse a vivere in libertà. La storia di Mariusz Trynkiewicz, passato alla cronaca come il «Satana di Piotrków», ha segnato uno dei capitoli più inquietanti della storia criminale della Polonia. Un caso che ha attraversato la fine del comunismo, la trasformazione del sistema giudiziario e un acceso dibattito sui limiti della giustizia. A quasi quarant'anni dai delitti, quella vicenda torna al centro dell'attenzione con La legge della bestia, la miniserie polacca arrivata su Netflix il 18 novembre 2026.

I quattro omicidi che sconvolsero la Polonia

Nell'estate del 1988, a Piotrków Trybunalski, una città della Polonia centrale, quattro ragazzini di età compresa tra gli undici e i tredici anni furono uccisi da un uomo che, almeno all'apparenza, conduceva una vita ordinaria. Mariusz Trynkiewicz era un insegnante di educazione fisica. Dietro quella professione si nascondeva però un assassino responsabile di crimini destinati a provocare un'ondata di paura e indignazione.

Le indagini portarono alla ricostruzione degli omicidi e all'arresto dell'uomo. La violenza esercitata sulle giovani vittime e le circostanze dei delitti contribuirono a trasformare il caso in un trauma collettivo. La stampa polacca cominciò a chiamarlo il «Satana di Piotrków», un soprannome che sarebbe rimasto associato al suo nome anche nei decenni successivi.

Per le famiglie delle vittime iniziò un dolore destinato a non trovare consolazione. Per il Paese, invece, si aprì una vicenda giudiziaria che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili.

La condanna a morte e l'amnistia che gli salvò la vita

Nel 1989 Trynkiewicz fu condannato alla pena capitale per i quattro omicidi. La sentenza arrivò in una fase storica cruciale, mentre la Polonia si preparava ad abbandonare il sistema comunista e ad avviare la transizione democratica.

Il cambiamento politico ebbe conseguenze anche sul destino del condannato. Grazie a un provvedimento di amnistia, la pena di morte fu commutata in 25 anni di reclusione.

Una decisione destinata a riemergere con forza nel dibattito pubblico quando, molti anni più tardi, si avvicinò la scadenza della condanna. Secondo le regole applicabili, una volta terminata la pena detentiva l'uomo avrebbe dovuto essere rimesso in libertà.

La prospettiva suscitò una reazione durissima nell'opinione pubblica. Il timore che potesse commettere nuovi reati alimentò un confronto che coinvolse magistrati, psichiatri, giuristi e rappresentanti delle istituzioni.

La questione non riguardava più soltanto il destino di un assassino, ma uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto: una persona che ha espiato integralmente la propria condanna può essere trattenuta ancora perché ritenuta pericolosa?

La «legge sulle bestie» e il caso che cambiò il diritto

Nel novembre 2013 il Parlamento polacco approvò una normativa destinata a diventare nota come «legge sulle bestie». Il provvedimento, entrato in vigore nel gennaio 2014, disciplinava il trattamento di persone con determinati disturbi psichici considerate capaci di rappresentare una grave minaccia per la vita, la salute o la libertà sessuale degli altri.

La legge prevedeva, in presenza di precisi presupposti e sulla base di una decisione giudiziaria, la possibilità di sottoporre queste persone a sorveglianza preventiva oppure di disporne il collocamento in una struttura specializzata anche dopo la conclusione della pena carceraria.

La vicenda di Trynkiewicz aveva contribuito ad accelerare l'approvazione della normativa. L'11 febbraio 2014 terminò di scontare la condanna, ma il suo percorso non si concluse con un effettivo ritorno alla vita libera. All'inizio di marzo fu trasferito nel centro specializzato di Gostynin, istituito per accogliere soggetti giudicati particolarmente pericolosi.

La decisione suscitò un confronto giuridico e politico. Da una parte c'era l'esigenza di proteggere la collettività da possibili nuove violenze. Dall'altra emergevano interrogativi sulla legittimità di una misura restrittiva applicata dopo l'espiazione della pena.

Per i sostenitori della normativa si trattava di uno strumento di prevenzione necessario in situazioni eccezionali. I critici, invece, richiamavano il rischio che misure formalmente preventive potessero trasformarsi in una prosecuzione della privazione della libertà, sollevando questioni di proporzionalità e tutela dei diritti individuali.

Gli ultimi anni e la morte nel 2025

Il caso di Mariusz Trynkiewicz continuò a far discutere anche dopo il trasferimento nella struttura di Gostynin. La sua vicenda rimase un punto di riferimento nel confronto sulla gestione dei detenuti ritenuti ad alto rischio di recidiva e sulle difficoltà di conciliare sicurezza pubblica e garanzie costituzionali.

Negli anni successivi l'uomo fu coinvolto in ulteriori procedimenti giudiziari riguardanti materiale pedopornografico. La sua storia, quindi, non si esaurì con la condanna per i quattro omicidi del 1988.

Trynkiewicz è morto il 9 gennaio 2025, all'età di 62 anni. La sua scomparsa ha chiuso definitivamente la vicenda personale dell'assassino, ma non le questioni giuridiche e morali sollevate dal suo caso.

La normativa approvata nel 2013 ha infatti assunto un significato più ampio rispetto alla singola vicenda criminale, diventando un elemento del sistema polacco di prevenzione nei confronti di persone considerate estremamente pericolose.

La storia diventa una serie Netflix

Il 18 novembre 2026 Netflix ha distribuito La legge della bestia, titolo italiano della produzione polacca Prawo bestii, una miniserie in quattro episodi diretta da Kasper Bajon.

La produzione prende spunto dai delitti commessi da Trynkiewicz e dalle conseguenze giudiziarie che portarono all'approvazione della controversa legge. Il racconto si sviluppa tra il 1988 e il 2014, collegando le indagini sugli omicidi alla prospettiva della scarcerazione dell'assassino.

La serie affida una parte centrale della narrazione a due personaggi femminili, un'investigatrice e una psichiatra, interpretate rispettivamente da Agnieszka Grochowska e Agnieszka Zulewska. Il ruolo di Trynkiewicz è interpretato da Michal Pawlik.

Le due protagoniste sono personaggi di finzione, costruiti per rappresentare i diversi punti di vista sul rapporto tra giustizia, responsabilità professionale e protezione della società. I fatti criminali e il dibattito legislativo, invece, trovano origine nella vicenda realmente accaduta.