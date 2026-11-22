Cisgiordania in fiamme, i coloni attaccano. Eisenkot: «Terrorismo ebraico» Villaggi palestinesi assaltati, case e auto incendiate. Dura condanna del leader dell'opposizione

Una notte di incendi, devastazioni e paura nei villaggi palestinesi della Cisgiordania occupata. Gruppi di coloni israeliani estremisti sono accusati di aver assaltato diverse località, dando fuoco ad automobili e abitazioni e lasciando scritte minacciose sui muri. Una nuova ondata di violenze che ha provocato una durissima reazione politica in Israele, dove Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore e leader del partito Yashar, ha denunciato apertamente quello che ha definito «terrorismo ebraico a tutti gli effetti».

Gli attacchi, avvenuti nella notte tra sabato e domenica, hanno interessato diverse comunità palestinesi, soprattutto nell'area di Ramallah e nelle colline a sud di Hebron. Le autorità israeliane hanno aperto un'indagine, mentre l'esercito è intervenuto nelle zone interessate per ristabilire la sicurezza.

Il nuovo episodio arriva in una fase particolarmente delicata per la politica israeliana, dopo le elezioni di ottobre che hanno privato il premier uscente Benjamin Netanyahu della maggioranza parlamentare e affidato a Eisenkot il tentativo di formare un nuovo governo.

La notte degli incendi nei villaggi palestinesi

Secondo le ricostruzioni delle autorità e le testimonianze raccolte sul posto, gli assalitori hanno preso di mira abitazioni, veicoli e proprietà private in diversi centri della Cisgiordania.

Tra le località coinvolte figurano Deir Abu Mashal, Deir as-Sudan e Kafr Malik, nella regione di Ramallah, oltre ad At-Tuwani, nelle colline meridionali di Hebron.

Almeno una dozzina di automobili sono state incendiate, mentre diverse case hanno subito danni. In alcuni villaggi sono comparse scritte di carattere razzista e messaggi di vendetta, secondo quanto riferito dai residenti palestinesi e riportato dai media israeliani.

Le immagini circolate nelle ore successive mostrano veicoli avvolti dalle fiamme e proprietà danneggiate. La polizia israeliana ha avviato accertamenti per identificare i responsabili, raccogliendo testimonianze e materiale utile alle indagini.

Le forze armate israeliane e la polizia di frontiera sono state mobilitate nelle aree interessate. L'esercito ha condannato le violenze, sottolineando che episodi di questo genere compromettono la stabilità e costringono i militari a distogliere risorse dalle operazioni di sicurezza.

Eisenkot: «È terrorismo ebraico, bisogna fermarlo»

La reazione più dura è arrivata da Gadi Eisenkot, una delle figure centrali della politica israeliana e principale rivale di Netanyahu nella fase di formazione del nuovo esecutivo.

L'ex generale ha definito gli incendi e le aggressioni «terrorismo ebraico a tutti gli effetti», chiedendo che gli episodi vengano riconosciuti per quello che sono e perseguiti con tutti gli strumenti previsti dalla legge.

Secondo Eisenkot, i gruppi estremisti che incendiano case e automobili mettono a rischio vite umane, destabilizzano la regione e provocano danni gravissimi alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali di Israele.

Il leader di Yashar ha chiesto al governo e agli apparati di sicurezza di utilizzare tutti gli strumenti disponibili, compresi gli arresti amministrativi, le sanzioni severe e gli interventi mirati dei servizi di sicurezza interni dello Shin Bet.

Una presa di posizione particolarmente significativa perché arriva da un ex comandante delle forze armate israeliane, che ha scelto di qualificare esplicitamente come terrorismo le violenze commesse da estremisti ebrei contro la popolazione palestinese.

Le accuse a Ben Gvir e Smotrich

La denuncia di Eisenkot si è trasformata rapidamente in uno scontro politico con due esponenti della destra nazionalista israeliana: il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich.

L'ex capo di Stato maggiore ha accusato entrambi di aver contribuito, attraverso le rispettive politiche, a portare la Cisgiordania sull'orlo dell'anarchia.

Si tratta di accuse politiche alle quali i diretti interessati hanno reagito duramente. Ben Gvir ha contestato l'utilizzo dell'espressione «terrorismo ebraico», sostenendo che la posizione di Eisenkot rappresenti una concessione alle forze politiche arabe con le quali il leader di Yashar potrebbe cercare un'intesa parlamentare.

Lo scontro assume un peso particolare nell'attuale fase istituzionale. Dopo le elezioni di ottobre, Netanyahu non dispone più della precedente maggioranza e Eisenkot ha ricevuto l'incarico di tentare la formazione di un governo.

Il negoziato politico resta complesso, mentre le violenze nei territori palestinesi diventano un ulteriore terreno di confronto tra le diverse forze parlamentari.

La Cisgiordania e l'escalation delle violenze

Gli attacchi del 22 novembre non rappresentano un episodio isolato. Dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, la Cisgiordania occupata ha registrato un forte aumento delle violenze dei coloni contro i palestinesi.

Le organizzazioni internazionali hanno documentato aggressioni, danneggiamenti di proprietà, incendi, intimidazioni e ostacoli all'accesso ai terreni agricoli. Particolarmente vulnerabili sono le piccole comunità rurali, spesso situate nelle vicinanze degli insediamenti israeliani.

In numerosi casi, gli abitanti palestinesi denunciano di vivere in una condizione di insicurezza permanente, con difficoltà crescenti nel raggiungere campi coltivati, pascoli e abitazioni.

La questione degli insediamenti resta uno dei principali nodi del conflitto israelo-palestinese. La maggior parte della comunità internazionale considera illegali, in base al diritto internazionale, gli insediamenti israeliani nei territori occupati nel 1967. Israele contesta questa interpretazione.

Nel luglio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha ribadito, attraverso un parere consultivo, l'illegittimità della presenza israeliana continuativa nei territori palestinesi occupati, chiedendo la cessazione delle attività di insediamento.

La crescente frequenza delle aggressioni ha alimentato anche le critiche verso le autorità israeliane, accusate da organizzazioni per i diritti umani e rappresentanti palestinesi di non garantire una protezione adeguata alle comunità colpite.

La condanna dell'esercito e le indagini della polizia

Le Forze di difesa israeliane hanno preso posizione contro gli episodi della notte, evidenziando le conseguenze operative degli attacchi.

Secondo i vertici militari, le violenze dei coloni non soltanto mettono in pericolo la popolazione civile, ma rischiano di compromettere le attività di prevenzione e contrasto alle minacce alla sicurezza.

La polizia del distretto di Giudea e Samaria, denominazione utilizzata dalle autorità israeliane per la Cisgiordania, ha aperto un'indagine sugli incendi, sui danneggiamenti e sulle scritte rinvenute nei villaggi.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi nelle località colpite, con il supporto delle forze armate per garantire l'accesso alle aree interessate.

Al momento, le informazioni disponibili non consentono di stabilire quanti responsabili siano stati identificati né se tutti gli episodi siano riconducibili agli stessi gruppi.

Il futuro politico di Israele passa anche dalla Cisgiordania

Le nuove violenze arrivano mentre Israele attraversa una delicata transizione politica. Il tentativo di Gadi Eisenkot di costruire una maggioranza alternativa a quella di Benjamin Netanyahu deve confrontarsi con divisioni profonde su sicurezza, rapporti con i palestinesi e futuro dei territori occupati.

La condanna degli attacchi da parte del leader di Yashar segna una presa di posizione netta sul comportamento dei gruppi estremisti, ma apre anche un confronto sulle responsabilità delle istituzioni e sull'efficacia degli strumenti di prevenzione.

Per le comunità palestinesi colpite dagli incendi, tuttavia, la questione immediata resta quella della sicurezza. Case danneggiate, automobili distrutte e timore di nuove aggressioni rappresentano le conseguenze concrete di una notte che ha riportato la Cisgiordania al centro dell'attenzione internazionale.

La richiesta di Eisenkot di fermare il «terrorismo ebraico» pone ora una questione precisa alle autorità israeliane: individuare i responsabili, perseguire gli atti di violenza e impedire che altri villaggi diventino teatro di nuovi assalti.